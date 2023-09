Lub neej yav tom ntej ntawm Kev Tshawb Fawb Kev Tshawb Fawb: Kev nce qib hauv CRISPR Technology

By

Cov kws tshawb fawb ntawm ETH Zurich tau ua rau muaj kev nce qib tseem ceeb hauv kev hloov kho caj ces nrog lawv txoj kev tshiab uas tso cai rau lawv hloov kho txhua lub xov tooj sib txawv hauv cov tsiaj. Cov txheej txheem kev ua tiav no muaj peev xwm los hloov pauv kev tshawb fawb caj ces los ntawm kev ua kom cov kws tshawb fawb los kawm txog qhov cuam tshuam ntawm ntau yam kev hloov pauv noob hauv ib qho kev sim. Yav dhau los, cov kws tshawb fawb yuav tsum tau ua ntau yam kev sim tsiaj, txhua qhov tsom mus rau kev hloov pauv cov noob sib txawv. Txoj kev tshiab, siv CRISPR-Cas noob txiab, ib txhij ua ntau yam hloov pauv hauv cov hlwb ntawm ib tus tsiaj, zoo li mosaic. Txawm hais tias txhua lub cell tsuas muaj ib lub noob hloov pauv, cov kev hloov pauv txawv ntawm cov hlwb sib txawv hauv lub cev, tso cai rau kev txheeb xyuas meej.

Hauv kev tshawb nrhiav pom zoo tshaj tawm hauv Nature, ETH Zurich cov kws tshawb fawb tau ua tiav txoj kev no rau cov nas laus. Los ntawm kev siv tus kab mob adeno-associated virus (AAV) raws li kev xa khoom, lawv muaj peev xwm tsom thiab hloov kho cov noob tshwj xeeb hauv cov nas lub hlwb. Cov kws tshawb fawb tau tsom mus rau 29 cov noob uas ua haujlwm hauv lub hlwb nas thiab kawm txog RNA cov ntaub ntawv ntawm ib tus neeg lub hlwb tom qab hloov kho txhua lub noob. Los ntawm qhov kev tshuaj ntsuam no, lawv tau tshawb pom peb cov noob uas yog lub luag haujlwm tseem ceeb rau lub hlwb ua haujlwm tsis zoo hauv cov caj ces tsis tshua muaj npe hu ua 22q11.2 deletion syndrome. Tsis tas li ntawd, lawv pom cov qauv hauv nas hlwb zoo li cov tsos mob ntawm tus mob schizophrenia thiab autism spectrum mob.

Lub peev xwm los kawm txog cov kab mob caj ces hauv cov tsiaj loj hlob tuaj ua rau kev tshawb fawb hauv thaj chaw. Cov txheej txheem tshiab no tshwj xeeb tshaj yog muaj txiaj ntsig rau cov kab mob nyuaj xws li schizophrenia, qhov twg ntau cov noob ua lub luag haujlwm. Txoj kev no tuaj yeem siv los tshawb xyuas qhov txawv txav ntawm cov noob thiab tsim cov tshuaj uas tuaj yeem them nyiaj rau qhov txawv txav. Cov kws tshawb fawb twb tab tom nrhiav kom nthuav dav cov noob hloov pauv ib qho kev sim los ntawm 29 mus rau ntau pua, ua rau txoj hauv kev tseem muaj zog dua.

ETH Zurich tau thov rau patent ntawm lub thev naus laus zis tshiab no, thiab cov kws tshawb fawb tau npaj los tsim kom muaj kev sib tw los tsim thiab siv txoj hauv kev ntxiv. Kev nce qib hauv CRISPR thev naus laus zis tau qhib qhov muaj peev xwm kawg rau kev tshawb fawb biomedical, tso cai rau cov kws tshawb fawb kom tau txais cov ntaub ntawv muaj txiaj ntsig los ntawm ib qho kev sim thiab ua kom nrawm rau kev tshawb nrhiav cov molecular ua rau cov kab mob nyuaj.

