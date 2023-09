Xauv Qhov Tsis Pub Leej Twg Paub Txog Patescibacteria: Kev Pom Zoo Tshiab rau hauv lawv Txoj Kev Ua Neej thiab Molecular Mechanisms

Patescibacteria, ib pawg ntawm enigmatic thiab me me microbes, tau ntev puzzled cov kws tshawb fawb vim lawv cov tswv yim ciaj sia taus. Thaum tsuas yog ob peb hom Patescibacteria tuaj yeem cog rau hauv chav kuaj, lawv pom muaj nyob hauv ntau qhov chaw thiab paub tias nyob rau ntawm qhov chaw ntawm cov microbes loj dua.

Kev lig kev cai, cov kws tshawb fawb tau pom tias Patescibacteria tsis muaj cov noob tsim nyog rau lub neej tseem ceeb molecules xws li cov proteins, fatty acids, thiab nucleotides. Qhov no tau coj mus rau qhov kev xav tias cov kab mob no vam khom lwm cov kab mob kom ua tiav cov kev cai no.

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau tshaj tawm hauv Cell tau tso lub teeb rau ntawm txoj kev ua neej tsis zoo ntawm Patescibacteria los ntawm kev nthuav tawm lawv cov txheej txheem molecular. Qhov kev tawg no tau ua tiav los ntawm kev txhim kho txoj hauv kev los tswj cov kab mob no, qhib txoj hauv kev tshiab rau kev tshawb fawb.

Ntawm cov pab pawg tshawb fawb koom nrog, coj los ntawm Joseph Mougous los ntawm University of Washington Tsev Kawm Ntawv Tshuaj Kho Mob thiab Howard Hughes Medical Institute, lawv qhov kev txaus siab rau Patescibacteria tshwm sim los ntawm qhov tseeb tias cov kab mob no yog ib feem ntawm "microbial dark matter." Cov teeb meem microbial tsaus yog hais txog cov khoom siv caj ces los ntawm cov kab mob nkag siab tsis zoo uas tshwm sim hauv kev tshuaj ntsuam genomic loj.

Cov pab pawg tshwj xeeb ntawm Patescibacteria kawm hauv qhov kev tshawb fawb no yog Saccharibacteria, uas feem ntau pom muaj nyob hauv tib neeg lub qhov ncauj microbiome. Qhov tseem ceeb, Saccharibacteria cia siab rau Actinobacteria ua lawv tus tswv tsev hauv qhov ncauj. Los ntawm genetically manipulating Saccharibacteria, cov kws tshawb fawb tau txheeb xyuas cov noob tseem ceeb rau lawv txoj kev loj hlob thiab nrhiav pom muaj peev xwm cuam tshuam nrog lawv cov kev cuam tshuam nrog cov tswv tsev.

Cov xwm txheej no suav nrog cov txheej txheem ntawm tes rau kev txuas mus rau cov tswv tsev thiab lub kaw lus tshwj xeeb rau kev thauj khoom noj. Lub sij hawm-lapse microscopic fluorescent imaging qhia lub complex lifecycle ntawm Saccharibacteria, nrog ib co ua raws li niam hlwb thiab tsim me me swarmer xeeb leej xeeb ntxwv uas nrhiav rau tshiab host cells.

Los ntawm delving rau hauv cov noob caj noob ces thiab cov txheej txheem ntawm Patescibacteria, cov kws tshawb fawb vam tias yuav qhib lawv cov peev txheej biotechnological thiab tau txais kev nkag siab tob txog lub luag haujlwm ua los ntawm cov kab mob tsis zoo no. Qhov kev tshawb fawb no tau ua tiav los ntawm kev sib koom tes los ntawm Microbial Interactions & Microbiome Center (mim_c), qhov twg cov kws tshawb fawb los ntawm cov kev qhuab qhia sib txawv tuaj ua ke los txhawb kev tshawb fawb microbiome.

Zuag qhia tag nrho, txoj kev tshawb no muab ib qho tseem ceeb rau kev pom ntawm biology ntawm Patescibacteria thiab tso lub hauv paus rau kev tshawb nrhiav ntxiv rau lawv txoj kev ua neej thiab kev ua haujlwm.

Qhov chaw:

- Joseph D. Mougous et al, Genetic manipulation of Patescibacteria muab kev pom zoo rau cov teeb meem microbial tsaus nti thiab kev ua neej nyob hauv epibiotic, Cell