Gene Discovery txhim kho kev nkag siab ntawm cov hauv paus plaub hau loj hlob thiab Nitrate Foraging hauv Nyom

Cov kws tshawb fawb ntawm Washington State University tau txheeb xyuas cov noob, hu ua "BUZZ," uas ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev loj hlob ntawm cov hauv paus plaub hau hauv cov nroj tsuag. Cov plaub hau hauv paus yog cov qauv me me uas pab cov nroj tsuag nqus dej thiab cov as-ham los ntawm cov av. Qhov kev tshawb pom ntawm cov noob no tsis tsuas yog tso lub teeb rau ntawm cov txheej txheem ntawm kev loj hlob hauv paus tab sis kuj muaj peev xwm txhim kho cov qoob loo kom ruaj khov.

Lub BUZZ noob tau pom los tswj cov hauv paus kev loj hlob, ob qho tib si ntawm tus nqi thiab cov hauv paus cag pib, teb rau qhov concentration ntawm nitrates hauv av. Nitrogen yog ib qho tseem ceeb rau cov nroj tsuag kev loj hlob, thiab nitrates yog lub hauv paus ntawm nitrogen. Kev nkag siab txog yuav ua li cas cov nroj tsuag nrhiav thiab siv nitrates tuaj yeem cuam tshuam rau kev ua liaj ua teb, kev ua qoob loo, thiab kev ruaj ntseg ib puag ncig.

Interestingly, BUZZ gene yog qhia nyob rau theem qis thiab tsis tau piav qhia ua ntej. Qhov no ua rau nws qhov kev txheeb xyuas nyuaj. Cov noob tau ntseeg tias tau khaws cia thoob plaws ntau hom nyom, suav nrog cov qoob loo tseem ceeb xws li nplej, nplej, pob kws, thiab barley. Txhim kho lub peev xwm ntawm cov qoob loo kom pom thiab siv nitrates zoo tuaj yeem muaj kev cuam tshuam loj heev rau kev tsim khoom noj thoob ntiaj teb.

Cov kws tshawb fawb tam sim no tau nkag siab tob rau hauv cov txheej txheem tswj hwm los ntawm BUZZ gene. Los ntawm kev nthuav tawm cov haujlwm tshwj xeeb ntawm cov noob no, lawv cia siab tias yuav nthuav tawm ntau qhov kev nkag siab rau nitrate foraging thiab hauv paus system.

Txoj kev tshawb no tau coj los ntawm PhD cov tub ntxhais kawm los ntawm Washington State University lab, nrog rau cov neeg koom tes los ntawm lwm lub tsev kawm ntawv. Cov kev tshawb pom tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev tshawb fawb hauv paus hauv kev nkag siab txog cov txheej txheem lom neeg, uas tuaj yeem ua rau muaj txiaj ntsig zoo hauv kev txhim kho qoob loo thiab kev ruaj khov.

