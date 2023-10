Unveiling the Cosmic Ballet: A Billion-Year-old Galaxy Collision

Ib qho xwm txheej zoo nkauj ntawm cosmic tau raug ntes los ntawm cov kws hnub qub siv Gemini South telescope hauv Chile. Nyob rau tom qab ntawm ib tug billion xyoo-laus kauv galaxy kev sib tsoo, lawv tau pom ib tug spectacular pom ntawm swirling bands interstellar plua plav thiab roj, reminiscent ntawm paj rwb khoom qab zib maj mam qhwv ib ncig ntawm lub merging cores ntawm progenitor galaxies.

NGC 7727, lub peculiar galaxy nyob rau hauv nqe lus nug, nyob txog 90 lab lub teeb-xyoos los ntawm peb lub Milky Way nyob rau hauv lub constellation ntawm Aquarius. Sib sib zog nqus nyob rau hauv lub ntiaj teb no chaos nyob ib khub ntawm supermassive black qhov, lawv gravitational puag defying nkag siab. Ib qho ntawm cov qhov dub behemoth khav theeb loj ntawm 154 lab lub sijhawm ntawm peb lub hnub, thaum nws tus khub hnyav ntawm 6.3 lab hnub ci hnub ci. Remarkably, cov khoom colossal no nyob tsuas yog 1600 lub teeb-xyoo sib nrug, sawv cev rau qhov ze tshaj plaws paub khub ntawm supermassive black qhov rau lub ntiaj teb.

Cov kws tshawb fawb kwv yees hais tias nyob rau lub sijhawm 250 lab xyoo tom ntej no, cov qhov titanic dub yuav thaum kawg sib koom ua ke, tsim lub qhov dub ntau dua. Txoj hmoo ntawm NGC 7727 nws tus kheej kuj tseem yuav muaj kev hloov pauv loj heev. Lub galaxy, tam sim no ci ntsa iab nrog cov hnub qub hluas thiab cov chaw zov me nyuam lub hnub qub, yuav maj mam hloov mus rau hauv lub elliptical galaxy uas muaj feem ntau ntawm cov hnub qub qub nrog cov hnub qub me me-ib txoj hauv kev uas ua rau pom kev mus rau yav tom ntej ntawm peb txoj kev Milky Way thiab nws cov neeg nyob sib ze. Andromeda Galaxy, destined rau kev sib koom ua ke billions xyoo txij li tam sim no.

Cov duab zoo nkauj uas tau ntes los ntawm Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS) mounted ntawm Gemini South qhia txog lub zog thiab qhov tseeb ntawm cov koob yees duab hauv lub xeev, uas yog ib feem ntawm International Gemini Observatory ua los ntawm National Science Foundation's NOIRLab. Lub ntxaib 8.1-meter txoj kab uas hla optical/infrared telescopes yog qhov chaw nyob rau ntawm ob lub ntiaj teb qhov zoo tshaj plaws kev soj ntsuam qhov chaw, muab lub peev xwm unrivaled nyob rau hauv ob qho tib si optical thiab infrared astronomy.

Koom nrog peb thaum peb pib ntawm lub cosmic ballet no, nthuav tawm cov kev paub tsis meej ntawm qhov chaw sib sib zog nqus thiab qhib cov lus zais zais hauv kev sib tsoo thiab kev sib koom ua ke ntawm galaxies, pleev xim rau cov duab zoo nkauj ntawm lub ntiaj teb loj heev thiab hloov mus ib txhis.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Q: Ntev npaum li cas NGC 7727 los ntawm Milky Way?



A: NGC 7727 yog kwv yees li 90 lab lub teeb xyoo deb ntawm peb lub Milky Way galaxy.

Q: Dab tsi yog qhov loj ntawm lub qhov dub supermassive hauv NGC 7727?



A: Ib qho ntawm cov qhov dub hauv NGC 7727 muaj qhov loj ntawm 154 lab lub hnub ci, thaum lwm qhov muaj qhov loj ntawm 6.3 lab hnub ci.

Q: Qhov sib nrug deb npaum li cas yog qhov supermassive dub hauv NGC 7727?



A: Lub qhov dub loj heev hauv NGC 7727 nyob ze li ntawm 1600 lub teeb xyoo sib nrug.

Q: Puas yog qhov supermassive dub thaum kawg sib koom ua ke?



A: Yog lawm, cov kws tshawb fawb kwv yees tias qhov loj heev ntawm qhov dub hauv NGC 7727 yuav sib koom ua ke hauv li 250 lab xyoo, tsim lub qhov dub loj dua.

Q: Yuav ua li cas rau NGC 7727 tom qab cov plua plav tawm?



A: Tom qab kev sib tsoo, NGC 7727 yuav hloov mus rau hauv lub elliptical galaxy uas muaj cov hnub qub qub nrog lub hnub qub me me.

Q: Dab tsi ntsuas tau siv los ntes cov duab ntawm NGC 7727?



A: Cov duab ntawm NGC 7727 raug ntes siv Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS) mounted ntawm Gemini South telescope.