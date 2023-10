Cov teebmeem ntawm kev tawm dag zog rau cov leeg nqaij loj hlob tau tshawb nrhiav siv lub tswv yim tshiab Gel Mat

Kev tawm dag zog yog paub tias muaj ntau yam txiaj ntsig rau peb lub cev, suav nrog kev ua kom peb cov leeg muaj zog thiab ntau toned. Txawm li cas los xij, cov txheej txheem tseeb tom qab cov txheej txheem no tseem yog qhov tsis paub. Cov kws tshawb fawb ntawm MIT tau tsim ib qho kev tawm dag zog tshwj xeeb uas ua los ntawm hydrogel uas tso cai rau lawv los kawm txog cov txiaj ntsig ntawm kev tawm dag zog ntawm kev ua kom pom tseeb.

Lub gel lev, zoo ib yam li ib lub hlis twg, muaj cov khoom sib nqus me me. Los ntawm kev siv cov hlau nplaum sab nraud hauv qab lev txhawm rau txav cov khoom no, cov gel tuaj yeem ua rau wobble zoo li lub vibrating lev, simulating cov leeg nqaij thaum lub sijhawm ua haujlwm. Cov leeg nqaij tau loj hlob ntawm cov gel, thiab cov kws tshawb fawb soj ntsuam seb lawv teb li cas rau kev siv tshuab ua haujlwm tsim los ntawm cov hlau nplaum vibrations.

Qhov kev tshawb pom thawj zaug qhia tau hais tias kev ua haujlwm zoo ib yam tuaj yeem ua rau cov nqaij fibers loj hlob hauv kev sib koom ua ke. Cov kab sib xyaw ua ke thiab kev tawm dag zog no muaj peev xwm sib cog lus ua ke. Qhov no qhia tau hais tias cov gel tuaj yeem siv los coj kev loj hlob ntawm cov leeg nqaij fibers, uas tuaj yeem ua rau kev tsim cov ntawv txheeb ntawm cov leeg nqaij thiab cov leeg ua haujlwm. Cov leeg no tuaj yeem siv rau hauv cov neeg hlau mos los yog kho cov ntaub so ntswg puas.

Dr. Ritu Raman, los ntawm MIT, vam tias lub platform tshiab no yuav pab tau cov leeg nqaij regrowth tom qab raug mob los yog txo cov teebmeem ntawm kev laus. Los ntawm kev nkag siab zoo dua li cas cov tshuab sib txawv, tshwj xeeb tshaj yog kev tawm dag zog, cuam tshuam rau cov leeg nqaij ntawm qib cellular, cov kws tshawb fawb tuaj yeem tsim txoj hauv kev tshiab los kho cov neeg muaj lub cev muaj zog thiab tsim cov neeg hlau hloov tau yooj yim.

Lub gel lev, hu ua 'MagMA' (Magnetic Matrix Actuation), muab txoj hauv kev uas tsis muaj kev cuam tshuam los tsim cov leeg nqaij thiab kawm lawv cov lus teb rau kev tawm dag zog. Cov kws tshawb fawb npaj siv cov gel tshiab no rau kev kawm lwm hom cell thiab lawv cov lus teb rau kev siv tshuab.

Txoj kev tshawb no qhia txog txoj hauv kev tshiab los txhawb cov leeg nqaij kom sib haum thiab sib koom ua ke lawv txoj kev loj hlob siv lub wobbly gel lev. Qhov no muaj peev xwm ua kom cov leeg nqaij engineering thiab ua rau peb nkag siab tob txog qhov cuam tshuam ntawm cov neeg kho tshuab quab yuam ntawm tus cwj pwm ntawm tes.

(Source: Journal reference – Brandon Rios, Angel Bu, et al., Mechanically programming anisotropy in engineered muscle with actuating extracellular matrices. Ntaus. DOI: 10.1016/j.device.2023.100097)