Txoj kev tshawb nrhiav pom tus nqi siab dua ntawm Binge noj ntawm LGBTQ + Cov Hluas

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau luam tawm hauv Phau Tsom Faj Txog Kev Noj Qab Haus Huv tau qhia tias cov poj niam nyiam nyiam poj niam txiv neej, poj niam txiv neej, thiab bisexual (LGB) cov tub ntxhais hluas hauv Tebchaws Meskas muaj qhov ntau dua ntawm kev noj zaub mov ntau dua piv rau lawv cov phooj ywg sib deev. Txoj kev tshawb no, coj los ntawm Dr. Jason Nagata los ntawm University of California, San Francisco, qhia tias kev ntxub ntxaug thiab kev ntxub ntxaug los ntawm LGBTQ+ cov hluas tuaj yeem ua rau muaj kev pheej hmoo ntawm kev noj zaub mov tsis zoo.

Cov kws tshawb fawb tau txheeb xyuas cov ntaub ntawv los ntawm ntau dua 10,000 cov tub ntxhais hluas hnub nyoog 10 txog 14 xyoo uas tau koom nrog hauv Kev Tshawb Fawb Txog Kev Loj Hlob ntawm Cov Hluas. Lawv pom tias cov tub ntxhais hluas LGB muaj ntau tshaj li ob zaug uas yuav qhia txog kev noj zaub mov ntau, uas yog tus cwj pwm los ntawm kev noj zaub mov ntau ntau thiab xav tias tsis tuaj yeem noj. Txoj kev tshawb no tseem qhia tau hais tias cov tub hluas hluas muaj 28% muaj feem ntau ntawm kev koom nrog kev noj binge piv rau cov ntxhais.

Raws li Dr. Kyle Ganson, tus kws sau ntawv ntawm txoj kev tshawb no, qhov kev sib txawv ntawm poj niam txiv neej no yuav cuam tshuam rau cov tub hluas lub siab xav kom lub cev thiab lub cev loj dua. Cov tub hluas uas xav ua kom tiav cov hom phiaj no tuaj yeem noj ntau dua ntawm cov zaub mov, uas tuaj yeem ua rau muaj kev noj ntau zaus.

Binge noj tsis meej, txawm tias tsis tau kawm thiab feem ntau nkag siab yuam kev, yog qhov kev noj zaub mov ntau tshaj plaws hauv Teb Chaws Asmeskas Nws tuaj yeem muaj kev puas siab puas ntsws loj xws li kev nyuaj siab thiab kev ntxhov siab, nrog rau kev noj qab haus huv mus sij hawm ntev xws li ntshav qab zib thiab kab mob plawv.

Txoj kev tshawb no qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev muab kev txhawb nqa tsim nyog rau cov tub ntxhais hluas uas muaj kev noj zaub mov tsis zoo. Ib txoj hauv kev zoo nrog rau kev mob hlwb, kev kho mob, thiab kev noj zaub mov zoo yog qhov tseem ceeb rau kev kho kom zoo. Dr. Nagata hais ntxiv tias cov kws kho mob yuav tsum tsim kom muaj kev sib koom ua ke thiab txais tos ib puag ncig rau LGBTQ + cov tub ntxhais hluas uas lawv muaj kev pheej hmoo siab ntawm kev noj zaub mov tsis zoo.

Hauv kev xaus, qhov kev tshawb fawb no ua rau pom qhov tsis sib xws hauv kev noj zaub mov ntau ntawm LGBTQ + cov tub ntxhais hluas. Nws qhia txog qhov xav tau rau cov phiaj xwm kev cuam tshuam thiab kev txhawb nqa los daws cov teeb meem tshwj xeeb uas tau ntsib los ntawm cov neeg tsis muaj zog no.

Tau qhov twg los:

- Jason M. Nagata li al, Kev sib kis ntawm kev sib kis ntawm kev noj zaub mov tsis zoo thiab kev coj cwj pwm hauv cov tub ntxhais hluas thaum ntxov, Phau ntawv Journal of Eating Disorders (2023). PIB: 10.1186/s40337-023-00904-x