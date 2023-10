Yug ntawm Ib Lub Ntiaj Teb Tshiab: Cov pov thawj ntawm kev sib tsoo Planetary pom nyob rau hauv lub hnub qub nyob deb

Astronomers muaj peev xwm kuaj pom qhov tom qab ntawm kev sib tsoo loj ntawm ob lub ntiaj teb loj hauv lub hnub qub nyob deb. Kev sib tsoo, yog tias paub tseeb, tuaj yeem muab lub sijhawm tshwj xeeb los ua tim khawv txog kev yug los ntawm lub ntiaj teb tshiab thiab tau txais kev nkag siab txog cov txheej txheem ntawm kev tsim lub ntiaj teb.

Thaum Lub Kaum Ob Hlis 2021, astronomers tau pom lwm lub hnub qub zoo li lub hnub qub, hu ua ASASSN-21qj, muaj qhov txawv txav thiab tsis pom kev. Txawm hais tias cov xwm txheej no tsis tshua muaj tshwm sim thiab feem ntau tshwm sim los ntawm cov khoom dhau los ntawm lub hnub qub thiab lub ntiaj teb, ib tus kws tshawb fawb amateur hu ua Arttu Sainio tau taw qhia tias qhov emission ntawm infrared lub teeb los ntawm lub hnub qub tau nce li ntawm 4% ob xyoos thiab ib nrab xyoo ua ntej. dimming kev tshwm sim.

Raws li cov kev soj ntsuam no, cov kws tshawb fawb tau hais tias qhov flickering thiab dimming tuaj yeem piav qhia los ntawm kev sib tsoo cataclysmic ntawm ob lub ntiaj teb. Cov kev cuam tshuam loj heev ntawm qhov xwm txheej no tau ntseeg tias muaj ntau nyob rau theem kawg ntawm kev tsim lub ntiaj teb thiab tuaj yeem cuam tshuam rau qhov ntau thiab tsawg, qhov sib xyaw, thiab orbits ntawm cov ntiaj chaw hauv ib qho system.

Kev sib tsoo yuav tau tso tawm lub zog loj, tsim kom muaj qhov kub, ci ntsa iab ntawm cov khoom uas muaj ntau pua lub sij hawm loj dua li qub ntiaj chaw. Lub ntiaj teb no nthuav dav lub cev, tau soj ntsuam siv NASA lub WISE qhov chaw tsom iav raj, maj mam txias thiab qis dua ntau lab xyoo, muaj peev xwm tsim lub ntiaj teb tshiab.

Qhov kev cuam tshuam kuj tseem tsim cov khoom khib nyiab, qee qhov yuav muaj vaporized thiab condensed rau hauv dej khov thiab pob zeb muaju. Cov plumes tuaj yeem dhau ntawm ASASSN-21qj thiab Lub Ntiaj Teb, ua rau lub hnub qub tsis zoo.

Yog tias kev txhais lus ntawm cov xwm txheej no yog lawm, kev kawm lub hnub qub no tuaj yeem muab kev nkag siab zoo rau cov txheej txheem ntawm kev tsim lub ntiaj teb. Los ntawm cov kev soj ntsuam tsawg tau ua kom deb li deb, cov kws tshawb fawb tau txiav txim siab tias lub ntiaj teb sib tsoo yog ob peb zaug ntawm lub ntiaj teb, muaj peev xwm sib piv rau qhov loj me rau Uranus thiab Neptune. Tsis tas li ntawd, qhov ntsuas kub ntawm lub cev tom qab kev cuam tshuam tau kwv yees li ntawm 700 ° C, qhia tias muaj cov ntsiab lus nrog kub kub, xws li dej.

Qhov kev tshawb pom no qhib lub qhov rais tshiab rau kev nkag siab ntawm kev sib tsoo ntawm lub ntiaj teb thiab kev yug los ntawm lub ntiaj teb tshiab. Los ntawm kev kawm tom qab ntawm cov xwm txheej zoo li no, cov kws tshawb fawb tuaj yeem nthuav tawm cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm cov txheej txheem uas tsim peb lub ntiaj teb.

Qhov chaw:

– [Source 1 – Title of Source 1]

– [Source 2 – Title of Source 2]