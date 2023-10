Andromeda Galaxy Keeb Kwm Tsis Txaus Siab Qhia los ntawm Galactic Archaeology Project

By

Ib txoj haujlwm galactic archaeology tsis ntev los no ua los ntawm pab pawg thoob ntiaj teb ntawm astrophysicists tau nthuav tawm cov keeb kwm hnyav thiab ua yeeb yam ntawm Andromeda Galaxy, lub galaxy loj tshaj plaws rau peb txoj kev Milky. Los ntawm kev tshuaj xyuas cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm cov hnub qub hauv Andromeda, cov kws tshawb fawb muaj peev xwm rov tsim kho nws yav dhau los. Lawv nrhiav tau ib tug ntau ntawm cov ntsiab lus, nrog rau ob lub ntiaj teb nebulas thiab liab loj loj hnub qub, qhia txog ib tug turbulent txheej txheem. Qhov tseeb, pab neeg ntseeg tias kev tsim Andromeda muaj kev kub ntxhov ntau dua li qhov tsim ntawm Milky Way.

Cov kws tshawb fawb tau hais tias Andromeda tau ntsib kev tawg ntawm lub hnub qub hnyav, uas tau tsim lub hauv paus ntawm lub galaxy, ua raws li lub sijhawm thib ob ntawm lub hnub qub yug ntawm 2 billion thiab 4.5 billion xyoo dhau los. Lub sijhawm thib ob lub hnub qub tawg no yuav tshwm sim los ntawm "kev sib koom ua ke ntub dej," thaum Andromeda sib tsoo thiab sib koom ua ke nrog lwm lub galaxy nplua nuj. Cov pa roj nkag hauv qhov kev sib koom ua ke no ua rau muaj lub hnub qub ntxiv.

Pab neeg no tseem pom cov pov thawj qhia tias Andromeda tau ntsib kev sib tsoo thiab kev sib koom ua ke nrog lwm lub galaxies yav dhau los. Los ntawm kev tshuaj xyuas cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm cov hnub qub hauv Andromeda, lawv tau txheeb xyuas ob lub npe sib txawv hauv nws cov khoom siv disc. Ib tsev neeg ntawm cov hnub qub muaj kaum npaug ntau dua cov pa ntau dua li cov hlau, thaum lwm pab pawg muaj qhov sib xws ntawm ob lub ntsiab lus. Qhov kev nrhiav pom muaj txiaj ntsig no ua rau pom qhov xwm txheej ntawm kev sib tsoo thiab nws cuam tshuam rau Andromeda cov neeg nyob hauv lub hnub qub.

Qhov project galactic archaeology tsis tsuas yog muab kev nkag siab rau Andromeda yav dhau los tab sis kuj qhia txog nws lub neej yav tom ntej. Lub Milky Way thiab Andromeda tam sim no nyob rau hauv kev sib tsoo, kwv yees tias yuav sib tsoo hauv kwv yees li 4.5 billion xyoo. Qhov kev sib tsoo no yuav ua rau muaj kev hloov pauv tseem ceeb rau ob lub galaxies, tshem tawm lawv cov caj npab sib txawv. Cov neeg stellar, suav nrog peb tus kheej lub hnub ci, yuav muaj sia nyob tab sis yuav raug pov rau hauv qhov chaw tshiab nyob ib puag ncig lub chaw tshiab galactic.

Pab neeg no qhov kev tshawb pom ua rau muaj kev tshawb nrhiav dav dav ntawm lub hauv paus chiv keeb ntawm cov tshuaj nyob hauv lub ntiaj teb. Cov kev tshawb fawb ntxiv uas siv telescopes zoo li James Webb Space Telescope yuav txuas ntxiv mus tshawb Andromeda thiab muab kev nkag siab tob txog nws keeb kwm thiab keeb kwm.

Qhov chaw:

- Cov Ntawv Xov Xwm Astrophysical