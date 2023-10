Unveiling the Astonishing Evolution of Noctilionoid Bats

Noctilionoid puav, ib pawg neeg sib txawv ntawm cov puav uas feem ntau pom nyob rau hauv Teb Chaws Asmeskas tropics, tau ntev ua ib qho kev nyiam rau cov kws tshawb fawb. Nrog ntau tshaj 200 hom, cov puav no tau hloov kho kom muaj lub puab tsaig thiab cov hniav zoo kawg nkaus rau kev siv ntau yam khoom noj. Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau luam tawm nyob rau hauv Nature Communications delves rau hauv lub puab tsaig-tso hloov pauv ntawm cov puav no thiab tso lub teeb tshiab ntawm kev hloov pauv ntawm lub ntsej muag tsiaj.

Sib piv cov tsiaj sib txawv ntawm noctilionoid puav, pab pawg tshawb fawb tau tshawb pom zoo kawg li hais txog kev hloov pauv ntawm tus tsiaj lub puab tsaig thiab cov hniav li cas. Los ntawm kev tshuaj xyuas ntau ntawm cov duab thiab qhov ntau thiab tsawg ntawm cov puav lub puab tsaig, premolars, thiab cov molars siv CT scans thiab lwm txoj hauv kev, cov kws tshawb nrhiav pom muaj kev hloov kho zoo ib yam rau tus lej hniav, qhov loj me, cov duab, thiab txoj haujlwm. Piv txwv li, cov tsiaj uas muaj cov snouts luv luv tau txo cov hniav vim qhov chaw tsawg, thaum cov puav nrog lub puab tsaig ntev muaj chaw rau cov hniav ntau dua, zoo ib yam li cov hniav teeb tsa ntawm cov poj koob yawm txwv ntawm cov tsiaj hauv plab.

Tus kws sau ntawv, Alexa Sadier, hais txog qhov xav tsis thoob uas qhov kev hloov pauv no tau tshwm sim, "Bats muaj plaub hom hniav - incisors, canines, premolars, thiab molars - ib yam li peb ua. Noctilionoid puav tau hloov pauv ntau yam kev noj haus hauv tsawg li 25 lab xyoo, uas yog lub sijhawm luv luv rau cov kev hloov pauv no tshwm sim. " Txoj kev taug kev ntawm kev hloov pauv kev noj haus no ua rau muaj ntau yam ntawm lub puab tsaig thiab cov hniav hauv cov puav no, ua rau lawv noj cov txiv hmab txiv ntoo, qab zib, kab, ntses, thiab txawm tias ntshav.

Txawm hais tias muaj kev nce qib tseem ceeb hauv kev nkag siab txog kev hloov pauv ntawm cov puav noctilionoid, cov ntsiab lus tseeb uas ua rau lawv cov kev hloov pauv ntawm kev noj haus tseem tsis paub. Cov lus nug txog yuav ua li cas cov puav no tau hloov zuj zus mus rau qhov sib txawv ntawm lub puab tsaig thiab cov hniav tseem nyob twj ywm. Los ntawm kev kawm cov puav no, cov kws tshawb fawb vam tias yuav nthuav tawm qhov tsis meej ntawm peb tus kheej cov hniav tsim thiab loj hlob li cas.

FAQ:

Q: Muaj pes tsawg hom noctilionoid puav muaj?

A: Muaj ntau tshaj 200 hom ntawm noctilionoid puav, feem ntau pom nyob rau hauv Teb Chaws Asmeskas tropics.

Q: Cov khoom noj dab tsi ua rau cov puav noctilionoid siv?

A: Noctilionoid puav tau hloov kho lawv lub puab tsaig thiab cov hniav kom noj ntau yam khoom noj, nrog rau kab, txiv hmab txiv ntoo, qab zib, ntses, thiab ntshav.

Q: Yuav ua li cas sai li sai tau qhov adaptation nyob rau hauv noctilionoid puav tshwm sim?

A: Noctilionoid puav tau hloov pauv ntau yam kev noj haus thiab cov qauv ntawm lub puab tsaig thiab cov hniav hauv tsawg li 25 lab xyoo.