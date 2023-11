Tshawb nrhiav qhov muaj peev xwm ntawm Nanoscale Particles hauv Magnet Applications

By

Nanotechnology txuas ntxiv hloov pauv ntau qhov chaw, thiab ib cheeb tsam ntawm kev tshawb nrhiav yog siv cov khoom siv nanoscale hauv kev siv cov hlau nplaum. Rachel Nickel, tus kws kho mob cov tub ntxhais kawm hauv chav haujlwm ntawm physics thiab astronomy ntawm University of Minnesota, yog tus thawj coj hauv qhov kev tshawb fawb zoo siab no.

Thaum nws kawm tiav undergraduate, Nickel pib tsom mus rau kev siv biomedical ntawm magnetic nanoparticles los tawm tsam biofilms uas tsim rau ntawm qhov chaw. Txawm li cas los xij, nws tau hloov nws txoj kev tsom mus rau kev kawm ntxaws ntxiv ntawm ib qho kev sib nqus nanoparticle hu ua epsilon hlau oxide.

Tsis zoo li cov xeb uas muaj ntau, epsilon hlau oxide nthuav tawm qhov zoo nkauj "cov qauv kev ntxhov siab," qhov chaw ntawm cov atoms yuav siv sij hawm ntawm cov qauv sib tw thiab tsis zoo. Cov txheej txheem nyuaj no ua rau muaj kev txaus siab rau cov khoom, ua rau epsilon hlau oxide yog ib tus neeg sib tw zoo siab rau ntau yam kev siv.

Ib qho tshwj xeeb ntawm epsilon hlau oxide yog nws qhov sib nqus hardness. Qhov no txhais tau hais tias cov khoom sib nqus nyob rau hauv cov khoom muaj zog tiv thaiv kev hloov mus rau lawv cov kev sib raug zoo thaum sib nqus. Cov yam ntxwv no ua rau nws muaj txiaj ntsig tshwj xeeb rau kev tsim cov hlau nplaum ruaj khov, uas yog cov khoom siv tseem ceeb hauv cov khoom siv xws li motors, loudspeakers, thiab hard drives.

Qhov kev tshawb fawb no tau txais qhov tseem ceeb thaum xav txog qhov kev cia siab tam sim no ntawm cov hlau nplaum tsis tshua muaj hauv ntiaj teb uas feem ntau mined los ntawm cov cheeb tsam tsis sib haum xeeb. Epsilon hlau oxide, ntawm qhov tod tes, tuaj yeem tau txais los ntawm cov peev txheej hlau ntau hauv Canada, muab kev nthuav dav thiab muaj txiaj ntsig zoo dua.

Nickel thiab nws pab neeg tsis ntev los no tau luam tawm ib daim ntawv hauv Nano Letters, qhia lawv cov kev tshawb pom ntawm epsilon hlau oxide. Cov khoom siv tshwj xeeb no tsuas yog tshwm sim ntawm nanoscale, nrog rau txhua nanoparticle yog kwv yees li ib txhiab npaug me dua qhov dav ntawm ib cov plaub hau.

Kev nkag siab txog qhov loj ntawm epsilon hlau oxide yog qhov tseem ceeb rau kev siv nws lub peev xwm. Nickel txoj kev tshawb fawb tau tsom mus rau kev tshawb xyuas seb cov khoom ntawm cov khoom no hloov pauv li cas nrog qhov sib txawv particle loj.

Siv cov chaw tshawb fawb thiab cov cuab yeej siv siab heev, suav nrog synchrotrons thiab electron microscopes, Nickel sau cov kev ntsuas thiab tau txais kev nkag siab txog cov qauv ntawm epsilon hlau oxide. Cov cuab yeej no tso cai rau nws nkag siab tias cov khoom siv coj li cas ntawm qhov sib txawv.

Saib tom ntej, kev cia siab rau kev siv epsilon hlau oxide hauv kev siv thev naus laus zis thiab sib nqus yog qhov muaj txiaj ntsig zoo. Nws lub peev xwm ua cov hlau nplaum tas mus li thiab nws cov cwj pwm hauv hluav taws xob, xws li resonant zaus, tuaj yeem muaj kev cuam tshuam loj rau kev sib txuas lus wireless siab heev.

Nickel xav txog yav tom ntej uas epsilon hlau oxide ua tau raws li qhov xav tau ntawm cov hlau nplaum thiab cov khoom sib nqus hauv ntau qhov chaw. Nrog nws cov khoom sib txawv, qhov no nanoscale particle opens exciting possibilities nyob rau hauv daim ntawv thov hlau nplaum.

Lus Nug:

1. Epsilon hlau oxide yog dab tsi?

Epsilon hlau oxide yog ib qho sib nqus nanoparticle uas nthuav tawm qhov tshwj xeeb "cov qauv kev ntxhov siab" thiab cov khoom muaj txiaj ntsig zoo.

2. Dab tsi yog qhov kev siv ntawm epsilon hlau oxide?

Epsilon hlau oxide qhia tau hais tias cog lus hauv kev tsim cov hlau nplaum ruaj khov rau cov khoom siv xws li lub cev muaj zog, lub suab nrov, thiab lub zog tsav. Tsis tas li ntawd, nws cov kev coj cwj pwm hauv hluav taws xob, xws li resonant zaus, tuaj yeem muaj cov ntawv thov hauv kev sib txuas lus wireless siab heev.

3. Epsilon hlau oxide txawv li cas ntawm cov xeb?

Tsis zoo li cov xeb ntau, epsilon hlau oxide muaj qhov sib tw thiab tsis tshua muaj kev sib haum xeeb ntawm cov atoms, muab nws "cov qauv kev ntxhov siab" thiab cov khoom sib txawv.

4. Vim li cas epsilon hlau oxide suav tias yog lwm txoj hauv kev rau cov hlau nplaum uas tsis tshua muaj hauv ntiaj teb?

Epsilon hlau oxide tuaj yeem tau txais los ntawm cov khoom siv hlau ntau hauv cov cheeb tsam xws li Canada, muab qhov kev xaiv ruaj khov dua piv rau cov hlau nplaum uas feem ntau mined los ntawm thaj chaw tsis sib haum xeeb.