Tshiab Discoveries nyob rau hauv Graphene: Unconventional Magnetism thiab Ferro-Valleytricity

Cov kws tshawb fawb ntawm MIT tau tshawb pom qhov xav tsis thoob txog cov khoom ntawm graphene, ib qho, atom-nyias daim ntawv ntawm graphite. Lawv pom tias thaum graphene yog stacked nyob rau hauv tsib txheej nyob rau hauv ib tug rhombohedral qauv, nws yuav siv sij hawm ib tug tsawg lub xeev hu ua "multiferroic". Nyob rau hauv lub xeev no, graphene nthuav tawm ob qho tib si tsis muaj kev sib nqus hlau nplaum thiab kev coj tus cwj pwm txawv hauv hluav taws xob hu ua ferro-valleytricity. Qhov no yog thawj zaug uas cov cuab yeej no tau pom nyob rau hauv tsib txheej ntawm graphene, thiab tsis yog nyob rau hauv tsawg txheej. Qhov kev tshawb pom ntawm cov cuab yeej no tuaj yeem muaj qhov cuam tshuam tseem ceeb rau kev tsim cov ntaub ntawv khaws cia rau cov khoos phis tawj classical thiab quantum, vim tias nws tuaj yeem ua kom muaj peev xwm khaws cia thiab txo qis zog.

Graphene, uas muaj hexagonal lattice ntawm carbon atoms, paub txog nws lub zog tshwj xeeb txawm tias nws cov qauv nyias nyias. Hauv txoj kev tshawb no, cov kws tshawb fawb tau xav tshawb nrhiav seb graphene puas tuaj yeem nthuav tawm tus cwj pwm multiferroic, qhov twg ntau yam khoom sib koom ua ke los nthuav tawm ntau lub xeev nyiam. Multiferroic cov ntaub ntawv muaj peev xwm los txhim kho qhov ceev thiab lub zog nqi ntawm cov hard drives, uas tam sim no cia siab rau lub zog-siv thiab qeeb txheej txheem los hloov magnetic domains.

Cov kws tshawb fawb tau pom tias cov qauv ntawm tsib graphene txheej txheej txheej hauv cov qauv rhombohedral tuaj yeem pom tus cwj pwm multiferroic. Cov qauv no tso cai rau kev txav qeeb ntawm cov hluav taws xob thiab lawv cov kev cuam tshuam zoo nrog lwm cov electrons. Los ntawm ua tib zoo exfoliating ib tug neeg flakes ntawm graphite thiab txheeb xyuas cov uas muaj tsib txheej txheej txheem nyob rau hauv ib tug rhombohedral qauv, cov kws tshawb fawb tau kawm txog cov multiferroic cwj pwm ntawm graphene.

Qhov kev tshawb pom no qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau kev siv graphene hauv ntau daim ntawv thov hluav taws xob. Los ntawm kev siv nws cov khoom tshwj xeeb, cov kws ua haujlwm yuav tuaj yeem txhim kho cov ntaub ntawv muaj peev xwm ntau dua thiab muaj peev xwm khaws cia. Txoj kev tshawb no tau luam tawm nyob rau hauv phau ntawv journal Nature.

