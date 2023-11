Xauv lub peev xwm ntawm MXenes: 2D Nanosheets Hloov mus rau 3D Architectures

By

Nrog lawv cov khoom tshwj xeeb thiab muaj peev xwm siv tau hauv lub zog cia khoom, MXenes, ib hom kev hloov pauv hlau carbides, tau txais kev saib xyuas tseem ceeb ntawm cov kws tshawb fawb. Cov 2D nanomaterials, suav nrog cov flakes ultra-nyias, muaj qhov tshwj xeeb ntawm cov khoom siv dag zog, qhov sib piv ntawm qhov siab-rau-ntim, thiab zoo heev electrochemical stability. Txawm li cas los xij, lawv lub peev xwm tag nrho raws li supercapacitors yog cuam tshuam los ntawm kev sib tw ntawm kev rov ua dua thaum lub sijhawm ua haujlwm, uas cuam tshuam rau lawv cov kev siv tau thiab kev ua haujlwm tag nrho.

Txhawm rau kov yeej qhov teeb meem no, ib pab neeg tshawb fawb los ntawm Carnegie Mellon University tau tsim cov kev daws teeb meem uas hloov 2D MXene nanosheets rau hauv 3D architectures. Coj los ntawm cov xibfwb Rahul Panat thiab Burak Ozdoganlar, nrog rau Ph.D. Tus neeg sib tw Mert Arslanoglu, pab pawg tau ua tiav qhov no los ntawm kev nkag mus rau MXene rau hauv cov nplais pob zeb uas siv cov txheej txheem khov-casting. Cov txheej txheem no tso cai rau kev tsim cov pob txha ceramic nrog tswj qhov pore qhov ntev thiab kev taw qhia.

Qhov tseem ceeb innovation yog nyob rau hauv lub peev xwm ntawm 2D MXene flakes kom uniformly coated lub puab nto ntawm interconnected pores ntawm ceramic scaffold thaum lub sij hawm ziab, tsis poob ib qho ntawm lawv cov yam ntxwv tseem ceeb. Txoj hauv kev no ua kom ntseeg tau tias cov nanosheets tau teeb tsa hauv 3D qauv, ua rau lawv nkag tau yooj yim dua rau cov tshuaj tiv thaiv thiab ua kom lawv qhov kev ua tau zoo electrochemical. Kev siv cov kuab tshuaj sib txawv thaum lub sij hawm khov-casting txheej txheem kuj ua rau muaj ntau yam pore distributions, ntxiv txhim kho ntau yam ntawm cov khoom siv.

Cov kws tshawb fawb tau ua qhov kev sim siv "sandwich-type" ob-electrode supercapacitors txuas nrog lub teeb LED. Cov MXAs-raws li Supercapacitors pom tau zoo dua qub thiab lub zog ua kom muaj txiaj ntsig zoo dua qub, qhia txog cov txheej txheem no rau cov ntawv siv hluav taws xob. Ntxiv mus, qhov scalability thiab reproducibility ntawm cov txheej txheem ua rau nws haum rau loj ntau lawm, qhib qhov rooj rau kev lag luam siv nyob rau hauv cov khoom xws li hluav taws xob tsheb.

Qhov cuam tshuam ntawm qhov kev tshawb fawb no txuas mus dhau MXenes, vim tias txoj hauv kev tuaj yeem siv rau lwm cov ntaub ntawv nano-scale xws li graphene, thiab cov pob txha ceramic tuaj yeem hloov pauv nrog cov polymers thiab hlau. Qhov kev ua txhaum no muaj peev xwm los hloov pauv lub teb ntawm lub zog cia thiab ua txoj hauv kev rau kev txhim kho cov thev naus laus zis tshiab. Kev koom ua ke ntawm MXene supercapacitors rau hauv lub tsheb fais fab yuav tsis yog npau suav nyob deb lawm.

FAQ

MXenes yog dab tsi?

MXenes yog ob-dimensional nanomaterials ua los ntawm kev hloov pauv hlau carbides lossis nitrides, yam ntxwv los ntawm lawv cov flakes ultra-nyias.

Dab tsi yog cov teeb meem uas tau ntsib los ntawm MXenes hauv kev siv zog cia?

Thaum lub sijhawm ua haujlwm, MXenes nyiam rov qab, txo lawv txoj kev nkag mus thiab cuam tshuam lawv cov kev ua tau zoo li supercapacitors.

Cov kws tshawb fawb tau kov yeej qhov kev nyuaj no li cas?

Cov kws tshawb fawb tau tsim ib txoj hauv kev los nkag mus rau MXene rau hauv qhov ntxeem tau ceramic scaffold siv khov-casting, ua rau lub 3D architecture uas ua kom cov electrochemical kev ua tau zoo ntawm MXenes.

Dab tsi yog qhov zoo ntawm cov khoom siv tshiab?

Cov mxene-tswj cov khoom siv pom zoo dua qub ntom ntom ntom ntom ntom ntom thiab lub zog ua kom muaj txiaj ntsig zoo, yog cov khoom siv loj rau cov khoom lag luam.

Lwm daim ntawv thov twg tuaj yeem tau txais txiaj ntsig los ntawm cov khoom siv no?

Ntxiv nrog rau cov khoom siv hluav taws xob cia, cov khoom siv muaj peev xwm siv tau hauv cov roj teeb, roj hlwb, decarbonization systems, catalytic li, thiab lwm yam technologies.