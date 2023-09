Qhov Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb Txog Kev Loj Hlob Hydrogen Deposits nyob rau sab hnub tuaj Fabkis

Nyob rau sab nrauv ntawm Folschviller, ib lub nroog me me nyob rau sab hnub tuaj Fabkis, peb lub tsev tsis muaj peev xwm tau txais txiaj ntsig zoo los ntawm cov kws tshawb fawb, cov neeg sau xov xwm, thiab cov pej xeem. Cov vov tsev no zaum saum lub qhov borehole uas tau pib xyaum ua xyoo 2006 thiab tam sim no haum rau lub tshuab ntsuas roj hu ua SysMoG. Ameslikas tsim los kuaj pom cov methane hauv av, SysMoG tau tshawb pom qhov xav tsis thoob thaum nws tshawb nrhiav - qhov siab ntawm hydrogen.

Nyob rau hauv qhov tob ntawm 1,100 meters, cov yaj hydrogen concentration nce mus txog 14 feem pua, thiab nws yuav siab li 90 feem pua ​​ntawm 3,000 meters. Cov kev tshawb pom txawv txawv no qhia tias thaj tsam Lorraine, suav nrog Folschviller, tuaj yeem nyob hauv ib qho ntawm cov chaw paub hydrogen loj tshaj plaws hauv ntiaj teb, nrog kwv yees li 46 lab tons ntawm hydrogen dawb.

Qhov kev tshawb pom ntawm cov hydrogen deposits yog ib qho kev npaj txhij txog ntawm Regalor project, uas yog lub hom phiaj los soj ntsuam qhov ua tau ntawm methane ntau lawm hauv cheeb tsam Lorraine. Lub phiaj xwm kuj tau tshawb xyuas qhov muaj lwm cov pa roj. Tom qab kev txiav cov thee ntau lawm hauv Lorraine hauv 2004, Francaise de L'Energie tau thov kom tshem tawm cov methane los ntawm thaj av cov thee. Tsoomfwv hauv cheeb tsam tau sau npe cov kws tshaj lij ntawm Laboratoire GeoRessources los txiav txim siab txoj haujlwm muaj txiaj ntsig, ua rau kev txhim kho ntawm SysMoG hauv kev koom tes nrog Solexperts, lub tuam txhab Fabkis-Swiss.

SysMoG tau nruab nrog ib qho kev sojntsuam patented uas tuaj yeem txo qis mus rau qhov tob ntawm 1,500 meters. Los ntawm kev siv ib daim nyias nyias los cais cov pa roj los ntawm dej, qhov kev sojntsuam tso cai rau kev tshem tawm cov roj rau saum npoo. Yav dhau los, muaj cov roj av hauv av tsim nyog nqa dej mus rau saum npoo thiab degassing nws.

Kev ntsuas thawj zaug hauv qhov borehole tau qhia tias 99 feem pua ​​​​ntawm cov pa yaj ntawm 600 meters yog methane, nrog 1 feem pua ​​yog hydrogen. Txawm li cas los xij, thaum pab pawg tau nce zuj zus, lawv tau pom qhov nce ntxiv ntawm hydrogen concentration. Nyob rau hauv qab ntawm lub borehole, hydrogen muaj nyob ib ncig ntawm 20 feem pua ​​ntawm cov yaj yaj.

Txhawm rau tshawb xyuas cov hydrogen concentration ntxiv, cov kws tshawb fawb npaj yuav ntsuas peb lwm qhov boreholes ntawm qhov tob zoo sib xws. Yog hais tias cov hydrogen concentration tseem siab tom qab, cov kauj ruam tom ntej yuav tsum drilling ib tug 3,000-meter borehole los xyuas seb cov hydrogen concentration evolves nrog qhov tob. Qhov kev sim no kuj tseem yuav txiav txim siab seb cov hydrogen puas nyob hauv daim ntawv yaj lossis gaseous.

Kev tshawb pom ntawm cov hydrogen deposits tuaj yeem muaj qhov cuam tshuam loj rau yav tom ntej ntawm lub zog huv. Nrog hydrogen raug qhuas tias yog ib tus neeg sib tw tseem ceeb roj vim nws lub peev xwm rau net-zero emissions, ntau ntawm "dawb hydrogen" hauv cheeb tsam Lorraine tuaj yeem ua rau muaj txiaj ntsig zoo rau lub ntiaj teb hloov mus rau lub zog huv.

Cov Ntsiab Lus:

- SysMoG: Kev ntsuas roj siv los ntsuas cov pa roj hauv av.

- Methane: Cov pa roj uas tsis muaj xim thiab tsis muaj ntxhiab, feem ntau cuam tshuam nrog cov pa roj ntsha thiab lub zog muaj peev xwm.

- borehole: Ib lub qhov nqaim drilled rau hauv av kom rho tawm cov peev txheej ntuj lossis kev tshawb fawb geological.

- Hydrogen: Cov roj tsis muaj xim uas tuaj yeem siv los ua cov roj siv vim nws cov ntsiab lus siab zog.

- Lorraine: Ib cheeb tsam nyob rau sab hnub tuaj Fabkis paub txog nws cov thee ntau lawm.

Qhov chaw:

- Jacques Pironon, tus thawj coj ntawm kev tshawb fawb ntawm GeoRessources lab ntawm Université de Lorraine

- Dhananjay Khadilkar, tus neeg sau xov xwm nyob hauv Paris