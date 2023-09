Qhov Kev Pom Zoo Tshaj Plaws ntawm Is Nrias teb lub hli Lander thiab Rover

Lub koom haum Indian Chaw Tshawb Fawb (ISRO) tsis ntev los no tau xa nws lub hli tsaws, Vikram, thiab rover, Pragyan, los tshawb txog lub hli sab qab teb ncej. Txawm hais tias lawv tau raug qhia kom nkag mus rau hom pw tsaug zog kom txog thaum kaj ntug ntawm lub Cuaj Hli 22nd, lawv twb tau muab qee qhov kev nkag siab zoo uas ua rau cov kws tshawb fawb hauv ntiaj teb xav paub.

Qhov ceev thiab qhov kub thiab txias ntawm lub hli Ionosphere

Vikram yog nruab nrog ib qho kev sojntsuam uas tau ua thawj qhov kev ntsuas ntawm qhov ntom thiab qhov kub ntawm lub hli ionosphere. Raws li ISRO, lub ionosphere nyob ze ntawm lub lunar ncej yog qhov sib txawv, nrog txog 5-30 lab electrons ib cubic meter. Qhov ntom ntom no zoo li sib txawv thoob plaws hnub lunar. Cov ntaub ntawv no yog qhov tseem ceeb rau yav tom ntej kev sib txuas lus lunar thiab navigation systems, vim tias cov hluav taws xob ntau dua tuaj yeem ua rau lub teeb liab qeeb. Txawm li cas los xij, cov ntshav sparse pom los ntawm Vikram txhais tau hais tias qhov kev ncua sij hawm yuav muaj tsawg thiab kev sib kis yuav tsis muaj teeb meem.

Temperature Variations hauv Lunar Av

Nkag siab txog qhov kub thiab txias ntawm cov av lunar yog qhov tseem ceeb thaum xav txog yav tom ntej kev sib haum xeeb ntawm lub hli. Vikram qhov ntsuas kub ntsuas, nruab nrog 10 sensors, tau nthuav tawm cov kev tshawb pom nthuav. Thaum nruab hnub, qhov kub ntawm 8 cm hauv qab ntawm qhov chaw yog nyob ib ncig ntawm 60 ºC qis dua ntawm qhov chaw. Qhov kub siab poob qis no yuav tsum yog vim qhov txwv tsis pub muaj zog ntawm cov av lunar. Cov kev ntsuas no txawv ntawm qhov tau txais los ntawm NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter hauv xyoo 2009, qhia tias qhov kub thiab txias ntawm qhov chaw tau sov dua li yav dhau los.

Ib Suspected Moonquake

Ntawm ntau qhov kev vibrations kaw los ntawm Vikram seismograph, ib qho kev tshwm sim tau ua rau cov kws tshawb fawb xav paub. Cov cuab yeej kuaj pom qhov tshwm sim me me lossis qhov cuam tshuam ntawm lub meteorite me me uas tau ploj hauv li 4 vib nas this. Cov xwm txheej zoo li no yuav tsum nyob rau lub hli vim muaj kev cuam tshuam me me thiab kev hloov kho tectonic hauv zos. Txawm li cas los xij, kev soj ntsuam ntxiv thiab lub ntiaj teb seismic network ntawm lub hli yog xav tau kom nkag siab txog qhov tseem ceeb ntawm cov xwm txheej no.

Kev lees paub ntawm Sulfur Presence

Kev ntsuam xyuas ua ntej los ntawm Pragyan tau lees paub tias muaj leej faj nyob rau hauv lub lunar nto ze rau sab qab teb ncej. Qhov no yog qhov kev tshawb pom tseem ceeb vim tias leej faj yog ib qho tseem ceeb ntawm cov pob zeb molten. Cov kws tshawb fawb ntseeg tias lub hli ib zaug tau npog hauv ib txheej tuab ntawm cov pob zeb molten, uas nws thiaj li solidified los ua nws nto. Los ntawm kev ntsuas cov sulfur concentrations, cov kws tshawb fawb tuaj yeem nkag siab txog lub hli keeb kwm geological. Txawm li cas los xij, nws tseem muaj peev xwm hais tias leej faj yog los ntawm lub hnub qub cuam tshuam rau lub hli saum npoo. ISRO lub hom phiaj los muab lawv cov kev tshawb pom nrog cov ntaub ntawv los ntawm US Apollo missions kom nkag siab ntxiv txog lub hli geochemistry.

Qhov chaw:

- Indian Chaw Tshawb Fawb Lub Koom Haum (ISRO)

- Nature (www.nature.com)