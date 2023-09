Lub neej yav tom ntej ntawm Kev Tshawb Fawb Chaw: Kev Sib Tham nrog NASA's Eric Ianson

By

Nyob rau hauv zaj lus qhuab qhia yav tom ntej hu ua "Planets thiab asteroids thiab lub hli… oh my!", Eric Ianson, Tus Lwm Thawj Coj ntawm Planetary Science Division ntawm NASA lub hauv paus, yuav tham txog NASA qhov kev sim siab tshaj plaws thiab zoo siab tshaj plaws hauv kev tshawb nrhiav chaw. Qhov no suav nrog kev sau cov qauv los ntawm qhov chaw ntawm Mars, ua qauv qhia txog kev tiv thaiv lub ntiaj teb los ntawm kev txhob txwm tsoo lub dav hlau mus rau hauv lub hnub qub, thiab kev tshawb nrhiav Jupiter lub hli Europa thiab nws cov dej hiav txwv npog.

Cov ntsiab lus tseem ceeb uas cov tub ntxhais hluas tuaj yeem cia siab tias yuav ua tim khawv hauv lawv lub neej hauv kev tshawb nrhiav qhov chaw yog qhov nyuaj rau kev kwv yees, vim tias thev naus laus zis hloov pauv sai thiab nyiam hloov pauv. Txawm li cas los xij, muaj qee qhov kev hloov pauv uas tuaj yeem txheeb xyuas tau. Kev rov qab los ntawm tib neeg mus rau lub hli thiab qhov kawg ntawm kev tsaws ntawm cov neeg nyob hauv Mars yog nyob rau lub qab ntug. Robotic missions rau ntau lub ntiaj teb, lub hli, thiab lub cev me me hauv lub hnub ci yuav txuas ntxiv mus, nrog rau kev tsom mus rau cov chaw xws li Jupiter lub hli Europa, Saturn lub hli Titan, thiab Uranus. Tseem yuav muaj kev nce qib hauv kev txheeb xyuas lub ntiaj teb nyob sab nraud ntawm peb lub hnub ci.

NASA lub luag haujlwm hauv kev ua tiav qhov chaw loj tom ntej yog qhov tseem ceeb, txawm tias cov tuam txhab ntiag tug xws li SpaceX ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev mus ncig hauv qhov chaw. Thaum cov tuam txhab ntiag tug muaj kev txhawb nqa kev lag luam, NASA tau txais nyiaj los ua kom tiav cov kev tshawb fawb tshwj xeeb, tshawb nrhiav, lossis cov hom phiaj thev naus laus zis. Kev koom tes nrog kev lag luam yog ib txwm muaj, tab sis muaj qhov xwm txheej uas NASA tsim cov cuab yeej tshwj xeeb lossis lub dav hlau hauv tsev, xws li Mars rovers thiab Europa Clipper spacecraft.

Qhov kev ua tiav tsis ntev los no ntawm Is Nrias teb qhov kev pab cuam qhov chaw tsaws ntawm lub hli sab qab teb yog qhov txaus qhuas. NASA tseem ceeb rau kev sib koom tes thoob ntiaj teb thiab lees paub qhov tseem ceeb ntawm kev sib koom cov ntaub ntawv tshaj tawm txoj moo zoo rau qhov txiaj ntsig ntawm kev tshawb pom kev tshawb fawb. Lawv txhawb kom lawv cov npoj yaig thoob ntiaj teb ua ib yam, txhawb kev tshawb nrhiav thaj chaw thaj chaw.

Thaum nug txog nws cov yeeb yaj kiab uas nyiam tshaj plaws los yog TV qhia txog qhov chaw lossis qhov chaw tshawb nrhiav, Eric Ianson tau hais txog ntau qhov kev nyiam, suav nrog "Apollo 13," "The Martian," thiab "The Empire Strikes Back." Txawm li cas los xij, thaum kawg nws tau xaiv "Cov Khoom Zoo" ua nws qhov kev xaiv saum toj kawg nkaus. Cov yeeb yaj kiab qhia txog zaj dab neeg ntawm tus thawj Mercury Xya astronauts thiab ntes cov kev xav thiab kev sib tw ntawm qhov chaw mus txawv tebchaws thaum lub sij hawm nws tab tom hloov los ntawm science ntawv tseeb mus rau qhov tseeb.

Eric Ianson's Wilder Penfield Lecture yog teem rau lub Kaum Ib Hlis 13th ntawm 4 teev tsaus ntuj hauv Neuro's Jeanne Timmins Amphitheatre.

Kev txhais kom meej:

NASA - National Aeronautics thiab Space Administration, Tebchaws Asmeskas lub chaw haujlwm pej xeem chaw ua haujlwm rau lub teb chaws txoj kev tshawb nrhiav thiab tshawb fawb.

Mars Exploration Program - Ib qho kev pabcuam NASA tsom rau kev tshawb nrhiav Mars, suav nrog kev kawm txog lub ntiaj teb huab cua, geology, thiab lub peev xwm los txhawb lub neej.

Radioisotope Power Systems Program - NASA qhov kev tsim kho thiab tswj kev siv cov tshuab hluav taws xob hluav taws xob hauv hluav taws xob, uas muab hluav taws xob rau qhov chaw ua haujlwm sib sib zog nqus siv cov cua sov tsim los ntawm kev lwj ntawm cov hluav taws xob isotopes.

Planetary tiv thaiv - Txoj kev kawm thiab kev txhim kho ntawm txoj hauv kev los tiv thaiv lub ntiaj teb los ntawm cov xwm txheej cuam tshuam los ntawm asteroids lossis comets.

Europa - Ib qho ntawm Jupiter lub hli uas ntseeg tau tias muaj dej hiav txwv subsurface ntawm cov dej hauv qab nws cov dej khov.

Kev lag luam lunar payload cov kev pab cuam - Ib qho kev pab cuam uas lub hom phiaj xa tawm kev tshawb fawb thiab thev naus laus zis rau lub hli los ntawm kev koom tes nrog cov tuam txhab lag luam.

Perseverance Rover - NASA lub hom phiaj rau Mars uas lub hom phiaj tshawb nrhiav lub ntiaj teb kev nyob, nrhiav cov cim ntawm lub neej thaum ub, thiab sau cov qauv kom rov qab los rau lub ntiaj teb.

James Webb Space Telescope - Qhov chaw tsom iav qhov chaw yuav los tom ntej tau tsim tawm hauv 2021, tsim los ua lub chaw tsom iav loj tshaj plaws uas tau tsim.

Artemis Program - Ib qho kev pabcuam NASA tsom mus tsaws "thawj tus poj niam thiab tus txiv neej tom ntej" ntawm lub hli los ntawm 2024.

Source: Tsis muaj URLs muab.