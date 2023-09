Fossils ntawm Fujianvenator Prodigiousus muab kev pom rau noog Evolution

By

Cov kws tshawb fawb hauv Suav teb tau ua qhov kev tshawb pom zoo siab hauv xeev Fujian: pob txha ntawm cov noog zoo li dinosaur los ntawm Jurassic Period. Lub npe hu ua Fujianvenator prodigiosus, qhov kev tshawb pom no ua rau pom kev hloov pauv ntawm cov noog thiab muab kev pom zoo rau cov noog niaj hnub no los ua li cas.

Cov lus nug ntawm seb Fujianvenator puas suav tias yog ib tug noog nyob ntawm seb peb txhais li cas ib tug noog. Min Wang, tus thawj kws tshawb fawb hauv kev tshawb fawb, piav qhia txog tus dinosaur li "bizarre" thiab hais tias nws nyob deb ntawm qhov zoo ib yam li cov noog niaj hnub no. Txawm li cas los xij, Fujianvenator belongs rau ib pab pawg hu ua avialans, uas suav nrog tag nrho cov noog thiab lawv cov txheeb ze dinosaur uas tseem tsis tau suav tias yog cov noog.

Ib qho tshwj xeeb ntawm Fujianvenator yog nws cov pob txha qis qis, tibia, uas yog ob zaug ntev li nws cov pob txha ncej puab, femur. Nws kuj ua kis las ntev, pob txha taub hau. Nws lub forelimbs zoo li tus noog lub tis tab sis nrog peb claws ntawm tus ntiv tes, qhov txawv ntawm cov noog niaj hnub no. Thaum lub pob txha mos tsis khaws cov plaub, Wang sau tseg tias nws cov txheeb ze ze tshaj plaws thiab feem ntau avialan theropods muaj plaub, qhia tias Fujianvenator kuj tseem muaj plaub.

Kev txiav txim siab txog nws txoj kev ua neej yog qhov nyuaj yam tsis muaj cov pob txha ua tiav, tab sis cov kws tshawb fawb tau hais txog ob txoj hauv kev. Raws li nws ob txhais ceg ntev, Fujianvenator tej zaum yuav yog ib tug khiav ceev los yog waded nyob rau hauv ib tug swampy ib puag ncig zoo li niaj hnub cranes los yog herons. Wang leans ntawm lub tswv yim tias nws yog ib tug khiav.

Qhov kev tshawb pom no tseem ntxiv rau kev nkag siab nyuaj ntawm noog evolution. Cov noog tau nqis los ntawm me me, feathered, ob-legged dinosaurs hu ua theropods thaum lub sijhawm Jurassic lig. Cov noog qub tshaj plaws, Archaeopteryx, muaj nyob ib ncig ntawm 150 lab xyoo dhau los. Txawm li cas los xij, muaj qhov sib txawv tseem ceeb ntawm kwv yees li 20 lab xyoo ntawm Archeopteryx thiab cov pob txha noog tom ntej, qhia txog qhov xav tau kev tshawb fawb ntxiv los sau rau hauv lub sijhawm hloov pauv.

Zuag qhia tag nrho, qhov kev tshawb pom ntawm Fujianvenator prodigiosus muab cov ntaub ntawv tseem ceeb txog kev sib txawv ntawm cov noog zoo li dinosaurs thiab lawv qhov chaw nyob hauv Jurassic Lub Sijhawm, ua rau peb nkag siab txog kev hloov pauv ntawm cov noog.

