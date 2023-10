Lub luag haujlwm ntawm Cua hauv Melting Ice Sheets hauv Greenland thiab Antarctica

Cov kws tshawb fawb ntawm University of California, Irvine thiab Utrecht University tau pom tias cov dej khov saum npoo av hauv Greenland tau yaj ntawm qhov nce ntxiv nyob rau xyoo kaum xyoo tsis ntev los no, qhov sib txawv hauv Antarctica tau hloov mus rau qhov sib txawv. Rau kev tshawb fawb luam tawm nyob rau hauv American Geophysical Union phau ntawv journal Geophysical Research Letters, cov kws tshawb fawb tau tsom mus rau lub luag haujlwm ntawm Foehn thiab katabatic cua, downslope gusts uas coj huab cua sov, qhuav rau hauv kev sib cuag nrog glaciers. Lawv nrhiav pom tias cov dej khov ntawm Greenland melting uas cuam tshuam nrog cov cua no tau nce ntau dua 10% hauv 20 xyoo dhau los, thaum qhov cuam tshuam ntawm cov cua ntawm daim ntawv dej khov Antarctic tau txo qis los ntawm 32%.

Cov kev tshawb fawb pom tau tias cov cua daj cua dub yog lub luag haujlwm rau qhov tseem ceeb ntawm cov dej khov yaj hauv ob cheeb tsam. Cov dej khov saum npoo av ua rau cov dej ntws tawm thiab cov dej khov dej khov ua rau cov dej tshiab ntws mus rau hauv dej hiav txwv thiab ua rau cov dej hiav txwv nce ntxiv. Txawm li cas los xij, kev coj cwj pwm ntawm lub ntiaj teb sov sov nyob rau sab qaum teb thiab yav qab teb hemispheres tau ua rau muaj qhov sib txawv hauv Greenland thiab Antarctica.

Nyob rau hauv Greenland, cua-tsav nto yaj yog exacerbated los ntawm cov kob sov so, nrog rau hnub ci ib leeg txaus los yaj cov dej khov. Kev sib xyaw ua ke ntawm 10% kev loj hlob hauv cov cua-tsav yaj thiab cov cua sov saum npoo av tau ua rau 34% nce hauv tag nrho cov dej khov yaj. Cov kws sau ntawv qhuas txog qhov tshwm sim no, ib feem, rau kev cuam tshuam ntawm lub ntiaj teb sov sov ntawm North Atlantic Oscillation, uas tau coj huab cua sov rau Greenland thiab lwm thaj chaw Arctic.

Hloov pauv, tag nrho Antarctic nto yaj tau txo qis los ntawm kwv yees li 15% txij li xyoo 2000. Txawm li cas los xij, qhov kev txo qis feem ntau yog vim muaj 32% txo qis hauv cov cua ntsawj ntshab-tsim yaj ntawm Antarctic Peninsula, qhov twg ob qhov chaw dej khov uas tsis muaj zog tau tawg lawm. Qhov txuas ntxiv rov qab los ntawm Antarctic stratospheric ozone qhov, pom nyob rau xyoo 1980s, ib ntus pab tiv thaiv qhov chaw los ntawm yaj ntxiv.

Cov kws tshawb fawb hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev saib xyuas thiab ua qauv dej khov yaj hauv Greenland thiab Antarctica, nrog rau kev kawm txog kev sib raug zoo ntawm cua thiab dej khov hauv cov ntsiab lus ntawm kev hloov pauv huab cua. Lawv vam tias qhov kev tshawb fawb no yuav pab txhawb lub ntiaj teb cov qauv siv hauv kev tshawb fawb huab cua.

Txoj kev tshawb no tau ua los ntawm cov kws tshawb fawb los ntawm University of California, Irvine thiab Utrecht University, nrog kev txhawb nqa nyiaj txiag los ntawm US Department of Energy, National Science Foundation, thiab Netherlands Lub Koom Haum rau Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb.

Qhov chaw: University of California, Irvine thiab Utrecht University