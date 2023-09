Protein nyob rau hauv Txiv Hmab Txiv Ntoo Flies cuam tshuam kev qoj ib ce nyob rau hauv txias, txoj kev tshawb nrhiav

By

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau luam tawm nyob rau hauv Kev Ua Haujlwm ntawm National Academy of Sciences tau txheeb xyuas cov protein hauv cov txiv hmab txiv ntoo yoov uas ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tawm dag zog hauv kev mob khaub thuas. Cov protein no, hu ua Iditarod, muaj feem xyuam rau tib neeg cov protein irisin, uas paub txog nws txoj kev koom tes hauv cov txiaj ntsig ntawm kev tawm dag zog thiab hloov mus rau qhov txias txias.

Cov kws tshawb fawb los ntawm University of Michigan Medical School thiab Wayne State University Lub Tsev Kawm Ntawv Tshuaj Kho Mob tau xav nkag siab txog cov txheej txheem physiological ntawm autophagy, uas cuam tshuam txog kev tshem tawm cov cellular puas ntawm lub cev. Lawv pom tias Iditarod noob tswj autophagy hauv txiv hmab txiv ntoo yoov. Los ntawm kev tswj cov caj ces ntawm cov yoov, lawv tau pom tias cov noob Iditarod koom nrog cov txheej txheem autophagy.

Pab neeg no kuj pom muaj kev sib txuas ntawm Iditarod gene thiab tib neeg noob FNDC5, uas yog ib qho precursor rau cov protein irisin. Irisin yav tas los tau pom tias yog ib qho tseem ceeb rau cov leeg nqaij thiab lwm yam txiaj ntsig ntawm kev tawm dag zog hauv cov tsiaj nyeg, nrog rau kev hloov pauv txias.

Txhawm rau tshawb xyuas ntxiv txog lub luag haujlwm ntawm Iditarod hauv kev tawm dag zog, cov kws tshawb fawb tau cob qhia cov txiv hmab txiv ntoo yoov siv txoj kev tshiab tsim los ntawm Dr. Robert Wessells cov pab pawg ntawm Wayne State University. Lawv pom tias yoov tsis muaj cov noob Iditarod tau ua rau lub cev tsis muaj zog thiab tsis tau ntsib cov kev txhim kho raug pom tom qab kev cob qhia. Interestingly, cov yoov no kuj tsis tuaj yeem tiv taus qhov txias txias.

Txoj kev tshawb no qhia txog qhov tseem ceeb ntawm evolutionary ntawm tsev neeg Iditarod noob, uas zoo nkaus li tau txais kev cawmdim thoob plaws hauv cov evolution nyob rau hauv ob qho tib si invertebrates thiab tsiaj txhu. Cov kws tshawb fawb ntseeg tias kev tawm dag zog ua rau cov txheej txheem autophagy, uas pab ntxuav cov cellular puas thiab cov khoom muaj kuab lom uas ua rau lub sijhawm ua haujlwm hnyav. Iditarod noob plays lub luag haujlwm tseem ceeb hauv cov txheej txheem no.

Kev tshawb fawb ntxiv yog xav tau kom nkag siab txog kev sib txuas ntawm kev tawm dag zog, autophagy, thiab Iditarod noob. Txawm li cas los xij, txoj kev tshawb no muab kev nkag siab zoo rau cov txheej txheem molecular hauv qab cov txiaj ntsig ntawm kev tawm dag zog thiab hloov mus rau qhov txias txias.

- "Iditarod, Drosophila homolog ntawm Irisin precursor FNDC5, yog qhov tseem ceeb rau kev tawm dag zog thiab kev mob plawv" los ntawm Tyler Cobb, Irene Hwang, Michael Soukar, Sim Namkoong, Uhn-Soo Cho, Maryam Safdar, Myungjin Kim, Robert J. Wessells , thiab Jun Hee Lee, Kev Ua Haujlwm ntawm National Academy of Sciences.