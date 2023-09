Tus Prehistoric Predator: Ib qho Ammonite pom hauv Fossilized ntses

Cov kws tshawb fawb tau ua qhov kev tshawb pom txawv txawv thaum kuaj xyuas cov ammonite zoo khaws cia thiab cov ntses fossilized nws pom nrog. Qhov kev tshawb pom xav tsis thoob tau qhia tias cov ntses tau nqos cov ammonite loj, ib qho tshwm sim uas tsis tau pom dua ua ntej. Cov ammonite, ib hom cephalopod uas tau ploj mus ntau lab xyoo dhau los, tej zaum yuav ua rau cov ntses poob dej los yog thaiv nws txoj hnyuv, ua rau muaj kev phom sij rau cov tsiaj txhu.

Cov pob txha, nrhiav tau nyob rau hauv lub teb chaws Yelemees xyoo 1977, tau nyob rau hauv kev sau ntawm Lub Xeev Tsev khaws puav pheej ntawm Natural History Stuttgart. Ob tug kws tshawb fawb los ntawm lub tsev khaws puav pheej, Samuel Cooper thiab Erin Maxwell, tsis ntev los no tau luam tawm ib daim ntawv hauv Geological Magazine piav txog cov ntses thiab cov ammonite uas nws noj. Cov hom ntses, Pachycormus macropterus, tau nyob rau hauv ib pawg uas ploj lawm ntawm marine ray-finned ntses hu ua pachycormids. Cov ntses no tuaj yeem muaj qhov me me txog li 50 feet ntev. Thaum cov zaub mov ntawm pachycormids tsis to taub tag nrho, cov kws tshawb fawb pom cov pov thawj tias lawv feem ntau tsom rau cov nqaij mos cephalopods thiab cov ntses me.

Kev tshawb pom ntawm cov ntses nrog ammonite sab hauv yog qhov tseem ceeb vim tias nws muab kev pom rau kev noj zaub mov thiab kev noj zaub mov ntawm pachycormids. Nws tsim tau tias cov ntses qee zaus noj cov cephalopods uas tsis yog-shelly, uas cuam tshuam cov kev xav yav dhau los txog lawv cov zaub mov. Raws li Adiel Klompmaker, tus saib xyuas ntawm paleontology ntawm University of Alabama Tsev khaws puav pheej, qhov kev tshawb pom no yog qhov zoo tshaj plaws thiab pab tsim kho cov khoom noj qub qub kom raug dua.

Qhov chaw ntawm ammonite nyob rau hauv cov ntses lub cev thiab tsis muaj tej pob txha uas yuav qhia decomposition txhawb txoj kev xav tias cov ntses nqos cov ammonite thaum tseem ciaj sia. Thaum muaj pov thawj yav dhau los ntawm cov ntses tau siv me me ammonite larvae, qhov kev tshawb pom tshiab no qhia tias nqos tag nrho cov ammonite tsis yog qhov yuam kev.

Qhov kev nrhiav pom txawv txawv no muab cov ntaub ntawv tseem ceeb txog cov txheej txheem dej hiav txwv thaum ub thiab ua rau pom kev noj zaub mov ntawm prehistoric marine predators. Nws qhia txog kev sib cuam tshuam thiab kev ua kom muaj zog uas muaj nyob nruab nrab ntawm hom tsiaj ntau lab xyoo dhau los, thiab thawb peb txoj kev nkag siab txog lub neej prehistoric ntxiv mus.

