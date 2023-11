Kev nkag siab tshiab rau hauv Ntiaj Teb Kev Tshaj Tawm ntawm Filamentous Virus Infections hauv Corals

By

Stony coral cov ntaub so ntswg poob (SCTLD) tau ua rau muaj kev puas tsuaj rau coral colonies hauv Caribbean txij li xyoo 2014, ua rau muaj kev poob loj ntawm cov neeg coral. Thaum cov kws tshawb fawb tau tshawb xyuas lub luag haujlwm ntawm cov kab mob hauv SCTLD, tus neeg ua haujlwm tseem tsis tau paub txog. Txawm li cas los xij, ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau ua rau pom lwm tus neeg muaj peev xwm ua tus kab mob: cov kab mob filamentous.

Ib pab pawg kws tshawb fawb tau siv kev sib kis ntawm electron microscopy (TEM) los tshuaj xyuas qhov muaj cov kab mob zoo li cov kab mob (VLPs) hauv endosymbiotic dinoflagellates ntawm corals, hu ua Symbiodiniaceae. Cov kws tshawb fawb soj ntsuam Pacific corals, suav nrog Acropora hyacinthus thiab Porites cf lobata, thiab pom tias ntau dua 60% ntawm Symbiodiniaceae hlwb (genus Cladocopium) harbored VLPs. Interestingly, qhov ntau ntawm VLPs tau siab dua hauv Symbiodiniaceae los ntawm cov cheeb tsam uas muaj kev ntxhov siab kub.

Ntxiv mus, txoj kev tshawb nrhiav pom tias tshem tawm Symbiodiniaceae los ntawm A. hyacinthus kuj muaj filamentous VLPs, thiab cov hlwb no tau degraded ntau dua piv rau lawv nyob rau hauv tsev kho mob counterparts. Cov VLPs no tau ntev li ntawm kwv yees li 150 txog 1500 nanometers thiab muaj ib txoj kab uas hla ntawm 16-37 nanometers, qhia txog ntau theem hauv ib lub voj voog replication.

Raws li kev ntseeg yav dhau los, VLPs filamentous tsis tau pom nyob rau hauv SCTLD-cuam tshuam corals lossis cov cheeb tsam reef. Txoj kev tshawb no tau nthuav tawm VLPs filamentous hauv ntau hom Symbiodiniaceae, suav nrog Breviolum, Cladocopium, thiab Durusdinium. Qhov kev tshawb nrhiav no nyuaj rau kev xav tias cov kab mob filamentous tsuas yog tshwj xeeb rau Symbiodiniaceae genera.

Thaum lub luag hauj lwm ntawm filamentous VLPs nyob rau hauv SCTLD tseem tsis paub meej, qhov kev tshawb fawb no qhia tias cov kab mob no muaj thoob plaws thiab feem ntau kis rau Symbiodiniaceae. Txhawm rau kom nkag siab zoo dua ntawm lawv qhov cuam tshuam rau coral colonies, cov kev tshawb fawb yav tom ntej yuav tsum tsom mus rau cov yam ntxwv ntawm genomic ntawm cov kab mob no thiab kev sim ua pov thawj ntawm lawv cov teebmeem ntawm Symbiodiniaceae.

Zuag qhia tag nrho, txoj kev tshawb no muab kev nkag siab tshiab rau hauv lub ntiaj teb kev faib tawm ntawm cov kab mob filamentous kab mob hauv coral. Los ntawm kev nthuav tawm qhov nthuav dav thiab ntau haiv neeg ntawm cov kab mob no, cov kws tshawb fawb tuaj yeem tshawb nrhiav lawv lub luag haujlwm hauv cov kab mob coral thiab muaj peev xwm tsim cov phiaj xwm kev cuam tshuam los txo cov teebmeem ntawm SCTLD.

FAQ

SCTLD yog dab tsi?

Stony coral tissue loss disease (SCTLD) yog ib yam kab mob sib kis tau zoo heev uas tau ua rau muaj kev puas tsuaj loj ntawm coral colonies hauv Caribbean txij li xyoo 2014.

Cov kab mob filamentous yog dab tsi?

Cov kab mob filamentous yog cov kab mob zoo li cov kab mob (VLPs) uas muaj cov duab elongated zoo li filaments. Lawv cuam tshuam nrog ntau yam kab mob hauv cov nroj tsuag thiab tsis ntev los no tau pom nyob rau hauv corals.

Puas yog filamentous VLPs tsuas pom nyob rau hauv SCTLD-cuam tshuam corals?

Tsis yog, filamentous VLPs tau kuaj pom nyob rau hauv ob qho tib si SCTLD- cuam tshuam thiab pom tau tias muaj kev noj qab haus huv corals, nrog rau hauv cov cheeb tsam sib txawv. Lawv tsis yog tshwj xeeb rau qee hom coral lossis genera.

Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm kev tshawb fawb no?

Txoj kev tshawb no qhia txog qhov nthuav dav ntawm cov kab mob filamentous hauv Symbiodiniaceae, endosymbiotic dinoflagellates ntawm corals. Nws nyuaj rau cov kev xav uas twb muaj lawm txog kev koom tes ntawm cov kab mob filamentous thiab SCTLD thiab qhib txoj hauv kev tshiab rau kev tshawb xyuas lawv lub luag haujlwm hauv cov kab mob coral.