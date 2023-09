Kev soj ntsuam ntawm Fermionic Quasiparticles Disappearing Ze ntawm Quantum Phase Transition

By

Cov kws tshawb fawb tau pom cov fermionic quasiparticles ploj mus nyob ze ntawm qhov hloov pauv quantum thawj zaug. Fermions yog cov khoom uas tsim cov teeb meem, xws li electrons. Cov khoom no feem ntau tsis koom nrog kev hloov pauv theem vim lawv tsis tuaj yeem raug rhuav tshem vim yog txoj cai ntawm xwm. Nyob rau hauv theem kev hloov pauv nrog bosons, uas yog cov khoom uas sib haum xeeb kev sib cuam tshuam, lub zog ntawm cov theem tau los ze zog thaum qhov kev hloov mus zuj zus.

Cov kws tshawb fawb tau ua lawv txoj kev tshawb fawb siv terahertz time-domain spectroscopy ntsuas ntawm ib qho chaw hu ua YbRh2Si2. Nyob rau hauv cov ntaub ntawv no, lub quasiparticles yog ua los ntawm ib tug ua ke ntawm lub zos electrons nyob rau hauv ib tug insulator thiab mobile electrons pom nyob rau hauv ib tug hlau. Cov hluav taws xob superposed no muaj qhov ua tau zoo uas loj dua li ib txwm siv hluav taws xob.

Ib qho tshwj xeeb ntawm cov quasiparticles no yog tias lawv tuaj yeem raug rhuav tshem thaum lub sijhawm hloov pauv, tsis zoo li "ib txwm" electrons. Cov cuab yeej no tso cai rau lawv mus dhau qhov kev hloov pauv tas mus li zoo ib yam li cov koom nrog bosons. Los ntawm kev tshuaj xyuas ib qho kev ntsuas hu ua qhov tseem ceeb tshaj tawm, cov kws tshawb fawb pom tias muaj kev sib tsoo hauv qhov tshwm sim ntawm kev tsim cov kab txawv no nyob rau theem kev hloov pauv.

Pab neeg siv terahertz hluav taws xob vim tias nws muaj cov nplais hluav taws xob zoo ib yam li cov nplais hluav taws xob ntawm cov fermions hnyav. Thaum cov quasiparticles zoo siab los ntawm terahertz hluav taws xob, lawv tawg thiab ploj mus, tsim kom muaj lub xeev tsis sib npaug. Lub kaw lus ib txwm rov qab mus rau qhov sib npaug los ntawm rov tshwm sim nrog quasiparticles tom qab lub sijhawm ncua sijhawm.

Txoj kev tshawb no muab txoj hauv kev tshiab rau kev tshawb xyuas ntau lub cev sib raug zoo hauv cov khoom siv quantum xws li hnyav-fermion compounds. Nws yog ib qho chaw pib rau kev tshawb nrhiav ntxiv mus rau theem kev hloov hauv lub ntiaj teb quantum.

Qhov chaw:

- University of Bonn

- Nature Physics