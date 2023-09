Astrophysicists Tshawb Nrhiav Kev Noj Qab Haus Huv nrawm ntawm Supermassive Black Holes

Txoj kev tshawb nrhiav pom zoo coj los ntawm Northwestern University tau tawm tsam kev ntseeg yav dhau los txog kev noj zaub mov ntawm cov qhov dub loj heev. Contrary to the notion that the black holes consume matter slow, tshiab high-definition 3D simulations qhia tau hais tias lawv yeej muaj ib tug ceev npaum li cas noj npaum li cas.

Txoj kev tshawb no qhia tau hais tias spinning dub qhov distort lub chaw-lub sij hawm nyob ib ncig ntawm lawv, ua rau cov pa roj pa whirlpool hu ua lub accretion disk yuav torn sib nrug. Cov txheej txheem no tsim cov subdisk sab hauv thiab sab nraud, nrog rau cov qhov dub siv lub subdisk sab hauv ua ntej. Cov khib nyiab los ntawm lub subdisk sab nrauv ces cascades sab hauv, sau qhov khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob. Qhov kev tshawb fawb tshiab no qhia tau hais tias cov txheej txheem noj mov thiab rov ua dua tau tshwm sim sai heev, siv ob peb lub hlis xwb.

Kev noj ceev ceev ntawm cov qhov dub loj heev tuaj yeem piav qhia txog tus cwj pwm tsis zoo ntawm qee yam khoom nyob rau hmo ntuj, xws li quasars. Quasars paub txog qhov tshwm sim sai sai thiab tom qab ntawd ploj mus yam tsis tau piav qhia. Txoj kev tshawb no qhia tias qhov sib txawv ntawm qhov ci ntsa iab pom hauv cov khoom no tuaj yeem yog qhov tshwm sim ntawm kev puas tsuaj thiab rov ua dua ntawm cov cheeb tsam sab hauv ntawm cov khoom siv disk.

Cov kev xav yav dhau los hais txog kev sib tw disks tau tawm tsam los piav qhia lawv qhov ci ntsa iab thiab qhov dimming tam sim ntawd. Qhov kev xav tias cov pa roj thiab cov khoom ua rau lub qhov dub nyob hauv tib lub dav hlau thiab kev taw qhia raws li lub qhov dub qhov tig tau ua rau lawv tus cwj pwm zoo dua. Txawm li cas los xij, qhov simulations tshiab qhia tias thaj av ib puag ncig ntawm qhov dub yog qhov muaj kev kub ntxhov thiab ntxhov siab heev.

Cov kev simulations coj mus rau hauv tus account roj dynamics, magnetism, thiab kev sib piv dav dav thiab qhia txog qhov cuam tshuam ntawm cov ncej-dragging. Spinning lub qhov dub rub qhov chaw nyob ib puag ncig lawv, ua rau cov pa roj los ntawm ntau qhov chaw ntawm lub disk sib tsoo thiab raug tsav los ze rau lub qhov dub. Qhov kev sib tsoo no tsim teeb ci ntsa iab uas thawb cov khoom ntawm lub qhov dub.

Raws li lub warping ntawm lub accretion disk ua ntau pronounced, lub innermost cheeb tsam pib cais los ntawm tus so ntawm lub disk thiab wobble ntawm nws tus kheej. Qhov no ua rau lub kua muag thiab sib cais ntawm sab hauv thiab sab nraud subdisks, pib qhov kev noj haus frenzy. Cov ntaub ntawv los ntawm sab nraud disk cascades mus rau sab hauv disk, propelling nws los ze zog rau lub qhov dub rau noj. Lub gravitational quab yuam ntawm lub qhov dub ces attracts roj los ntawm sab nrauv los ntxiv rau yav tas los emptied sab hauv cheeb tsam.

Qhov kev nkag siab tshiab no ntawm kev noj ceev ceev ntawm cov qhov dub loj heev tuaj yeem muab kev nkag siab txog qhov tshwm sim tsis meej ntawm kev hloov-zoo li quasars. Cov quasars no hloov ntawm lub teeb ci thiab tsaus ntuj hauv lub sijhawm luv luv. Classical theories tawm tsam los piav qhia qhov ploj mus sai thiab rov ua dua ntawm qhov ci pom hauv cov khoom no.

Txoj kev tshawb no ua los ntawm Northwestern University tso lub teeb rau ntawm qhov nyuaj ntawm cov qhov dub loj heev thiab lawv cov ntaub ntawv pov thawj, nyuaj cov kev xav yav dhau los thiab muab kev nkag siab tob txog lub ntiaj teb cov khoom hnyav tshaj plaws.

Qhov chaw:

- Kev Kawm Northwestern University