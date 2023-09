Thaum tshav kub kub tuaj yeem ua rau Mammal Extinction hauv 250 lab xyoo, tshawb nrhiav

By

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no qhia tias huab cua kub heev los ntawm kev sib koom ua ke ntawm lub ntiaj teb sab av loj rau hauv ib lub teb chaws loj tuaj yeem ua rau tag nrho cov tsiaj txhu, suav nrog tib neeg, hauv 250 lab xyoo. Txoj kev tshawb no siv supercomputer huab cua qauv los kwv yees lub neej yav tom ntej cuam tshuam ntawm tectonic txav thiab nce carbon dioxide (CO2) emissions nyob rau hauv lub ntiaj teb no.

Raws li cov teb chaws sib koom ua ke, volcanic eruptions tso CO2 ntau rau hauv cov huab cua, ua rau lub ntiaj teb sov heev. Qhov kub nce no yuav tsim ib qho chaw tsis muaj neeg nyob rau cov tsiaj txhu, vim lawv tau zoo dua rau cov huab cua txias thiab tawm tsam kom tiv nrog huab cua kub. Lub neej yav tom ntej supercontinent yuav yog qhov tsis tuaj yeem tos txais, tsuas yog 8% txog 16% ntawm nws thaj av uas haum rau kev nyob.

Dr. Alexander Farnsworth, tus thawj coj ntawm txoj kev tshawb fawb los ntawm University of Bristol, piav qhia tias kev sib koom ua ke ntawm kev sib txuas sab nraud, lub hnub kub dua, thiab qib CO2 nce ntxiv yuav ua rau kub ntawm 40C txog 50C, ua rau cov tsiaj nyeg nrhiav tsis tau zaub mov. thiab qhov chaw dej. Tib neeg, zoo li lwm hom, yuav tsis tuaj yeem txias lawv lub cev los ntawm hws, thaum kawg ua rau lawv tuag.

Txoj kev tshawb no kwv yees tias CO2 qib tuaj yeem nce los ntawm tam sim no 400 qhov chaw ib lab (ppm) mus rau ntau dua 600 ppm los ntawm lub sijhawm lub supercontinent, hu ua Pangea Ultima, cov ntaub ntawv. Cov kws tshawb fawb hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev txo qis cov pa hluav taws xob hauv tsev cog khoom kom tsis txhob muaj cov xwm txheej yav tom ntej no tshwm sim sai dua.

Txoj kev tshawb no tus kws sau ntawv, Dr. Eunice Lo, tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev daws teeb meem kev nyab xeeb tam sim no, vim tias huab cua kub dhau los ua rau tib neeg noj qab haus huv. Nws yog ib qho tseem ceeb rau kev ua hauj lwm kom ua tiav net-zero emissions sai li sai tau los txo cov teeb meem tshwm sim ntawm qhov kub nce.

Tsis tas li ntawd, cov kws tshawb fawb tau qhia tias thaum xav txog kev nyob ntawm lwm lub ntiaj teb, kev faib tawm ntawm cov teb chaws yuav tsum raug coj mus rau hauv tus account. Ib lub ntiaj teb nyob rau hauv thaj chaw uas nyob tau ntawm lub hnub ci tseem yuav tsis muaj neeg nyob yog tias cov teb chaws nyob hauv ib qho supercontinent.

Txoj kev tshawb no qhia txog qhov yuav tshwm sim tsis zoo ntawm kev hloov pauv huab cua thiab ntxiv dag zog rau qhov xav tau tam sim ntawd los txo nws cov teebmeem. Txawm hais tias lub sijhawm kwv yees yog ntau lab xyoo mus rau yav tom ntej, qhov cuam tshuam tam sim no ntawm qhov kub thiab txias yuav tsum tsis txhob tsis quav ntsej.

Qhov chaw:

- Kev tshawb fawb coj los ntawm Dr. Alexander Farnsworth thiab Dr. Eunice Lo los ntawm University of Bristol, luam tawm hauv Nature Geoscience