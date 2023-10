Tshawb nrhiav lub luag haujlwm ntawm Innovation Intermediaries hauv Kev Txhim Kho Lub Neej Yav Tom Ntej ntawm AI-Enabled Engineering Biology

Cov kws tshawb fawb los ntawm Manchester Institute of Innovation Research (MIoIR) ntawm AMBS tsis ntev los no tau ua txoj kev tshawb fawb hu ua "Innovation Intermediaries ntawm Convergence of Digital Technologies, Sustainability, and Governance: A Case Study of AI-Enabled Engineering Biology," uas tshuaj xyuas lub luag haujlwm tseem ceeb. ntawm innovation intermediaries influencing innovative ecosystems.

Txoj kev tshawb no tsom mus rau qhov kev tshwm sim ntawm AI-enabled engineering biology (AI-EB) thiab nws qhov cuam tshuam hauv lub hnub nyoog digital. Qhov kev sib xyaw ntawm cov thev naus laus zis no tsis yog tsuas yog cov lus nug tshawb fawb xwb tab sis kuj muaj kev ncaj ncees, kev sib raug zoo, thiab kev txhawj xeeb txog nyiaj txiag. Txhawm rau daws cov teeb meem nyuaj no, cov kws tshawb fawb tau koom nrog ntau tus neeg koom nrog kev koom tes hauv AI-EB innovation realm.

Lub hauv paus tseem ceeb ntawm txoj kev tshawb no yog kev nug txog yuav ua li cas cov neeg nruab nrab ntawm kev tsim kho tshiab, cov neeg ua haujlwm tseem ceeb hauv kev tsim kho tshiab ecosystem, tab tom txiav txim siab txog kev sib raug zoo thiab ib puag ncig lub hom phiaj nrog rau cov hom phiaj kev lag luam. Thaum lub luag haujlwm tsim kho cov txheej txheem txhawb nqa qhov sib npaug no, qhov kev tshawb pom tau qhia tias cov neeg nruab nrab ntawm kev tsim kho tshiab hauv kev lag luam biology nyiam ua qhov tseem ceeb rau cov txheej txheem kev lag luam thiab kev lag luam.

Cov kev tshawb fawb tau xav tias yuav muaj kev cuam tshuam loj rau kev tsim kho tshiab ntawm cov neeg nruab nrab thiab kev tswj xyuas kev tshawb fawb hauv AI-EB domain. Cov kws sau ntawv sib cav hais tias ib txoj hauv kev zoo tshaj plaws uas xav txog kev cuam tshuam rau tib neeg thiab ib puag ncig ntawm AI-EB, ntxiv rau kev lag luam, yog qhov tseem ceeb rau kev siv lub peev xwm ntawm cov cuab yeej tshiab no.

Txoj kev tshawb no qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev tsim kho tshiab hauv kev tsim kho lub neej yav tom ntej ntawm AI-enabled engineering biology. Nws qhia txog qhov yuav tsum tau ua kom muaj kev ntseeg siab uas sib npaug ntawm kev lag luam, kev sib raug zoo, thiab ib puag ncig kev txiav txim siab txhawm rau ua kom tau txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws ntawm cov cuab yeej hloov pauv no.

