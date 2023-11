Nasa's EMIT Instrument txheeb xyuas ntau dua 750 Lub Tsev Tso Dej Tso Hluav Taws Xob

By

Cov pa hluav taws xob hauv tsev cog khoom txuas ntxiv nce ntxiv, tsis muaj cov cim qhia tias qeeb qeeb, raws li World Meteorological Organization (WMO). Txhawm rau saib xyuas thiab ntsuas qhov nce ntxiv ntawm cov pa roj los ntawm qhov chaw, Nasa tau rov ua nws cov duab spectrometer, Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT), raws li lub tsev cog khoom gas detector.

Keeb kwm pib thaum Lub Xya Hli 2022 los qhia txog cov zaub mov hauv thaj av qhuav, EMIT tau nthuav tawm nws lub peev xwm los kuaj cov methane emissions los ntawm qhov chaw. Tsis pub dhau peb lub hlis tom qab nws tso tawm, cov duab spectrometer tau txheeb xyuas ntau dua 50 methane "super-emitters" hauv Central Asia, Middle East, thiab Southwestern United States. Cov super-emitters no feem ntau pom muaj nyob rau hauv kev lag luam xws li fossil fuels, kev tswj khib nyiab, thiab kev ua liaj ua teb.

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no luam tawm hauv Science Advances qhia tias txij lub Yim Hli 2022, EMIT tau txheeb xyuas ntau dua 750 qhov chaw tso pa tawm, suav nrog cov me me nyob hauv thaj chaw deb. Tus kws sau ntawv Andrew Thorpe tau qhia qhov xav tsis thoob ntawm EMIT lub peev xwm, hais tias qhov ntsuas tau dhau qhov kev cia siab thawj zaug.

Cov ntaub ntawv sau los ntawm EMIT yog qhov tseem ceeb rau kev txheeb xyuas thiab hais txog qhov chaw ntawm methane emissions, xws li cov chaw pov tseg, chaw ua liaj ua teb, thiab cov chaw siv roj thiab roj. Nasa hais ntxiv tias kev taug qab tib neeg ua rau muaj methane emissions yog qhov tseem ceeb rau kev txo qis kev hloov pauv huab cua, vim tias methane muaj peev xwm tiv taus cua sov ntau dua li cov pa roj carbon dioxide.

Raws li nws thawj 30 hnub ntawm kev kuaj pom cov pa hauv tsev cog khoom, EMIT tau ua pov thawj tias nws cov txiaj ntsig zoo hauv kev txheeb xyuas txog li 85% ntawm cov methane plumes feem ntau pom thaum muaj kev sib tw hauv huab cua. Kev khiav hauj lwm los ntawm International Chaw Chaw Nres Nkoj ntawm qhov siab ntawm kwv yees li 250 mais (400 mais), EMIT npog thaj chaw loj ntawm lub ntiaj teb, tshwj xeeb tshaj yog thaj chaw qhuav ntawm 51.6 degrees sab qaum teb thiab sab qab teb latitude.

Thaum lub Cuaj Hlis 2022, EMIT txawm pom ib pawg ntawm emissions qhov chaw nyob rau hauv ib cheeb tsam uas tsis tshua tau kawm nyob rau yav qab teb Uzbekistan, qhia txog nws lub peev xwm los nthuav tawm emissions nyob rau hauv yav tas los unexplored cheeb tsam. Qhov ntsuas tau txheeb xyuas 12 methane plumes nyob rau hauv cheeb tsam no, tag nrho kwv yees li 49,734 phaus (22,559 kilograms) ib teev.

Los ntawm repurposing thev naus laus zis zoo li EMIT, cov kws tshawb fawb thiab cov kws tshawb fawb vam tias yuav daws qhov nce qib ntawm cov pa hauv tsev cog khoom hauv peb cov huab cua, txo cov kev puas tsuaj loj ntawm kev hloov huab cua.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

1. EMIT yog dab tsi?

EMIT sawv cev rau Earth Surface Mineral Dust Source Investigation, Nasa imaging spectrometer launched in July 2022.

2. Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm EMIT yog dab tsi?

EMIT tau pib tsim los ua daim ntawv qhia 10 qhov tseem ceeb ntawm cov zaub mov ntawm thaj chaw arid thoob ntiaj teb.

3. Yuav ua li cas EMIT los ua ib lub tsev cog khoom gas detector?

Txawm hais tias kev tshawb nrhiav methane tsis yog ib feem ntawm nws lub luag haujlwm tseem ceeb, EMIT lub peev xwm tau tso cai rau nws kom pom cov methane emissions los ntawm qhov chaw.

4. Dab tsi yog "super-emitters"?

Super-emitters yog infrastructure lossis sectors uas tso tawm methane ntawm tus nqi siab, nrog rau cov roj fossil, pov tseg, lossis kev lag luam ua liaj ua teb.

5. Muaj pes tsawg qhov emissions tau txheeb xyuas?

EMIT tau kuaj pom ntau dua 750 qhov chaw tso pa tawm txij thaum Lub Yim Hli 2022, suav nrog cov me me hauv cov chaw nyob deb.

6. Vim li cas thiaj nrhiav tau methane emissions tseem ceeb?

Methane yog ib lub tsev cog khoom muaj zog uas muaj peev xwm ua kom muaj cua sov ntau dua li cov pa roj carbon dioxide. Kev saib xyuas thiab txo cov methane emissions yog qhov tseem ceeb rau kev txo qis kev hloov pauv huab cua.

7. Qhov feem pua ​​​​ntawm cov methane plumes tuaj yeem ntes tau?

Raws li nws thawj 30 hnub ntawm kev kuaj pom cov pa hauv tsev cog khoom, EMIT tuaj yeem txheeb xyuas 60% mus rau 85% ntawm cov methane plumes feem ntau pom thaum muaj kev sib tw hauv huab cua.

8. EMIT khaws cov ntaub ntawv nyob qhov twg?

EMIT sau cov ntaub ntawv los ntawm qhov siab ntawm kwv yees li 250 mais (400 mais) ntawm Chaw Nres Nkoj Thoob Ntiaj Teb, npog thaj chaw loj ntawm lub ntiaj teb, feem ntau tsom rau thaj chaw qhuav ntawm 51.6 degrees sab qaum teb thiab sab qab teb latitude.

9. EMIT puas tuaj yeem ntes cov pa tawm hauv thaj chaw deb thiab tsis tshua tau kawm?

Yog lawm, EMIT muaj peev xwm txheeb xyuas cov pa tawm hauv thaj chaw deb, raws li tau pom los ntawm nws qhov kev txheeb xyuas cov khoom siv hluav taws xob hauv thaj tsam tsis tshua tau kawm nyob rau yav qab teb Uzbekistan.

10. Cov cuab yeej technology zoo li EMIT tuaj yeem pab daws qhov nce ntawm cov pa hauv tsev cog khoom li cas?

Los ntawm kev txheeb xyuas qhov chaw emissions, xws li cov chaw pov tseg, chaw ua liaj ua teb, thiab cov chaw siv roj thiab roj, EMIT muab cov ntaub ntawv tseem ceeb rau kev txo qis qhov tshwm sim ntawm kev nce siab hauv tsev cog khoom roj ntau ntxiv thiab tiv thaiv kev hloov pauv huab cua.