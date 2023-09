Whale Play: Tus Cwj Pwm Zoo Tshaj Plaws ntawm Kelping

By

Whales paub txog lawv qhov muaj txiaj ntsig zoo hauv dej hiav txwv qhib, tab sis koj puas paub tias lawv kuj koom nrog kev coj cwj pwm zoo nrog seaweed? Tus cwj pwm no, hu ua kelping, tau pom nyob rau hauv ntau hom whale xws li grey whales, sab qab teb thiab sab qaum teb txoj cai whales, thiab humpback whales.

Txawm hais tias muaj qee cov ntaub ntawv tshawb fawb txog cov ncauj lus no, muaj ntau ntau cov kev tshaj tawm hauv zej zog thiab cov xov xwm tshaj tawm uas sau cov whale ua si nrog seaweed. Cov kws tshawb fawb tau piav qhia txog cov kev sib cuam tshuam no ua tus cwj pwm ua si, nrog cov whales siv seaweed rau ntau lub hom phiaj. Tej zaum lawv yuav siv nws los khawb qhov khaus, txhuam cov menyuam mos, los yog flick cov kab mob xws li whale nas, uas tuaj yeem ua rau lawv tawv nqaij.

Kev pom ntawm kelp zoo li tshwm sim hauv thaj chaw uas kelp muaj ntau. Humpback whales, tshwj xeeb tshaj yog, feem ntau pom muaj kev koom nrog hauv tus cwj pwm no thaum lawv tsiv teb tsaws. Cov whales no feem ntau tsiv mus nyob ze rau ntawm ntug dej thiab koom nrog ntau qhov kev ua ub no, ua rau lawv pom ntau dua rau cov neeg taug kev ntug hiav txwv thiab cov nkoj saib whale.

Ua tsaug rau kev nce qib hauv kev siv tshuab drone, cov kws tshawb fawb tam sim no muaj cov cuab yeej tshiab los kawm thiab soj ntsuam tus cwj pwm kelping. Cov yeeb yaj kiab Drone tau ntes cov whales humpback nquag nrhiav cov seaweed, nrog kev sib cuam tshuam ntev txog ib teev. Thaum lub sij hawm kelping, whales nqa cov seaweed thiab sib npaug ntawm lawv rostrum, los yog lub taub hau tiaj tus. Lawv kuj tseem tuaj yeem koom nrog kev sib koom tes nrog lwm tus whales, xws li dov, nqa, thiab ntsuas cov seaweed ua ke.

Cov kws tshawb fawb tau faib kelping ua tus cwj pwm ua si raws li peb yam. Ua ntej, nws yog kev yeem thiab txaus siab rau cov whales. Qhov thib ob, nws txawv ntawm kev coj tus cwj pwm hnyav dua thiab tuaj yeem hais ntau dhau lossis tsis tiav. Thaum kawg, cov whales tsis tshwm sim los yog tshaib plab, qhia txog kev noj qab haus huv.

Tej zaum yuav muaj ntau rau kelping dua li kev ua si xwb. Qee hom seaweed tau pom tias txo qis kev loj hlob ntawm cov kab mob, uas tuaj yeem pab tau whales los ntawm kev txo cov kab mob thiab cov kab mob ntawm lawv daim tawv nqaij. Tsis tas li ntawd, thawb los ntawm seaweed tuaj yeem pab whales tshem tawm cov qhua uas tsis xav tau, xws li barnacles thiab cov ntshauv hiav txwv.

Raws li thev naus laus zis txhim kho thiab ntau tus neeg sau txog kev coj tus cwj pwm tsiaj qus, peb yuav pom ntau zaus ntawm kelping nyob rau xyoo tom ntej. Qhov kev coj cwj pwm no ua rau peb nco txog qhov tsis paub tseeb uas tseem muaj nyob rau hauv txawm tias tau kawm zoo whale hom zoo li humpback whale. Qhov kev lom zem thiab xav paub txog ntawm cov tsiaj no tseem ua rau peb xav tsis thoob thiab xav tsis thoob.

Qhov chaw:

- Thawj tsab xov xwm los ntawm Olaf Meynecke, Kev Sib Tham.