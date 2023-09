Kev sim ntawm Fossilized Insects Shed Light on True Colours

By

Ib pab neeg tshawb fawb los ntawm Nanjing University, Suav Academy ntawm Kev Tshawb Fawb, thiab University College Cork tau tsim cov txheej txheem uas yuav tso cai rau kev kwv yees cov xim ntawm qee cov kab mob fossilized. Cov kev tshawb fawb yav dhau los tau pom tias nws nyuaj rau txiav txim siab qhov tseeb xim ntawm cov kab fossilized, tsis suav nrog cov khaws cia hauv amber. Cov pob txha no feem ntau yog monochromatic thiab muaj cov qauv tshwj xeeb hauv cov xim grey. Hauv lawv txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau tshaj tawm hauv Kev Ua Haujlwm ntawm Royal Society B, pab pawg piav qhia lawv txoj hauv kev thiab kev tshawb pom.

Txhawm rau kwv yees cov qauv xim, cov kws tshawb fawb tau piv cov kab niaj hnub zoo ib yam li cov qauv fossilized uas lawv tau txais yav tas los. Cov kab niaj hnub no tau muab qhwv rau hauv cov ntawv txhuas txhuas thiab raug simulated fossilization los ntawm kev ci ntawm qhov kub ntawm 200 ° txog 500 ° C. Pab pawg tom qab ntawd tshuaj xyuas cov qauv siv lub tshuab ntsuas hluav taws xob scanning thiab muab piv rau cov qauv fossilized.

Lawv qhov kev tshawb pom tau qhia tias thaj ua rau thaj tsam tsaus ntawm cov qauv ci sib txuas rau thaj chaw ntawm exoskeleton uas nplua nuj nyob hauv melanin, cov xim tsaus. Cov qhov tsaus nti no tau kub-tiv taus ntau dua, qhia tias lawv kuj tseem tiv taus ntau dua rau kev degradation. Qhov no qhia tau hais tias qhov chaw tsaus ntawm cov kab fossilized yuav sawv cev rau qee qhov ntawm cov tsiaj qub uas tseem muaj cov ntsiab lus melanin ntau dua. Yog li ntawd, cov chaw tsaus ntuj no tuaj yeem muab cov lus qhia rau kev kwv yees cov xim ntawm cov pob txha.

Pab neeg no kuj tau pom tias cua sov cov kab ua rau muaj theem nruab nrab uas lawv tig dub tag ua ntej hloov mus rau cov qauv sib txawv. Qhov no qhia tias kev sim zoo li lawv tuaj yeem pab txhawb kev tshawb fawb tshiab ntawm kev kwv yees cov xim ntawm cov kab fossilized.

Hauv kev xaus, qhov kev tshawb fawb no qhia txog cov txheej txheem tshiab rau kev kwv yees cov qauv xim hauv cov kab fossilized. Los ntawm kev sib piv cov kab niaj hnub no raug simulated fossilization nrog cov qauv fossilized, cov kws tshawb fawb tau txheeb xyuas qhov chaw tsaus uas yuav sib haum rau qee qhov ntawm cov tsiaj qub uas muaj cov ntsiab lus melanin ntau dua. Cov txheej txheem no qhib txoj hauv kev tshiab rau txoj kev kawm ntawm cov xim hauv cov kab fossilized.

Source: Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, DOI: 10.1098/rspb.2023.1333