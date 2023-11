Miv Purring Tej zaum yuav muaj ntau dua li cov leeg nqaij: nthuav tawm cov txheej txheem zais cia

By

Lub enigmatic purring ntawm miv tau ntev mystified feline soj ntsuam, tab sis ib tug breakthrough txoj kev tshawb no qhia tau hais tias muaj ntau rau no soothing suab tshaj li yav tas los ntseeg. Raws li qhov kev xav tau dav dav tias purring yog qhov tshwm sim ntawm kev yeem leeg nqaij contractions, ib daim ntawv tshaj tawm tshiab qhia txog qhov kev xav tsis zoo uas cuam tshuam txoj kev ntseeg no.

Raws li kev tshawb fawb luam tawm nyob rau hauv Tam sim no Biology, purring tsis yog ib yam khoom ntawm cov leeg nqaij spasm tab sis yog qhov tshwm sim ntawm myoelastic aerodynamic txoj kev xav ntawm phonation. Txoj kev tshawb no qhia tau hais tias cov ntaub so ntswg sib txuas hu ua laryngeal pads, nestled nyob rau hauv lub suab folds ntawm domestic miv, yog tus yuam sij rau zus tau tej cov zoo nkauj vibrations nyob rau hauv lawv lub larynx.

Qhov kev xav no qhia tias cov ntaub qhwv hauv lub suab folds teb rau qhov ntws ntawm cov huab cua nkag mus thiab tawm hauv lub ntsws, pib ua rau nws tus kheej-tsawg zaus oscillations yam tsis tas yuav tsum muaj cov leeg nqaij. Hauv lwm lo lus, kev vibrations tshwm sim vim yog lub zog asymmetrical ua rau lub voj voog glottal thaum lub sijhawm qhib thiab kaw ntawm lub suab.

Txhawm rau ntsuas qhov kev xav no, cov kws tshawb fawb tau ua qhov kev sim ntawm yim tus miv larynges, txhua tus raug tshem tawm ntawm tus feline uas tau raug humanely euthanized vim muaj kab mob terminal. Cov larynges tau muab tso rau hauv cov raj ntsug uas xa cov cua sov, noo noo, simulating tib yam li ua pa. Qhov zoo kawg li, cov kws tshawb fawb tau tuaj yeem tshem tawm qhov sib txawv ntawm qhov sib txawv ntawm qhov tsis tshua muaj suab nrov ntawm purring yam tsis muaj kev txhawb nqa neural.

Thaum txoj kev tshawb no tsis tso tseg qhov ua tau ntawm cov leeg nqaij contractions ua lub luag haujlwm hauv purring, nws hais tias huab cua dynamics yuav yog lub hauv paus tseem ceeb rau kev vibration mechanism. Qhov kev tshawb nrhiav kev hloov pauv no nyuaj rau kev nkag siab uas twb muaj lawm ntawm cov miv tsim lawv cov kev nplij siab purrs.

FAQ:

Q: Vim li cas thiaj ua miv purr?

A: Cov miv tau raug pom purring nyob rau hauv ntau yam xwm txheej, xws li thaum lawv txaus siab, ntxhov siab, los yog raug mob. Thaum cov laj thawj tseeb rau purring tseem tsis paub, cov kws tshawb fawb qhia tias kittens purr sib txuas lus nrog lawv niam, purring tuaj yeem pab kho qhov txhab, thiab ntseeg tau tias tso tawm serotonin, zoo ib yam li tib neeg luag nyav.

Cov ntawv tshawb pom tau ua rau muaj kev tsis sib haum xeeb ntawm biomechanical engineers uas sib cav tias txoj kev tshawb no tsis quav ntsej cov txheej txheem nyuaj ntawm cov miv nyob. Lawv muab piv rau kev tshuaj xyuas lub suab nrov uas tsim los ntawm lub tshuab cua tshuab lub qhov ncauj tawm, sib nrauj los ntawm nws cov ntsiab lus suab paj nruag. Txawm li cas los xij, qhov kev tshawb fawb no qhib qhov rooj tshiab hauv kev nkag siab txog lub ntiaj teb ntxim nyiam ntawm feline vocalizations, unraveling lub secrets qab miv 'endearing purrs.