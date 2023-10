Cov tib neeg puas ua tau zoo dua cov neeg hlau hauv kev sib tw ua haujlwm? Txoj Kev Kawm Tshiab qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev sib koom tes

By

Ib qho kev tshawb fawb tseem ceeb ua los ntawm Ph.D. Cov tub ntxhais kawm los ntawm University of Newcastle tau tso lub teeb pom kev zoo ntawm tib neeg thiab cov neeg hlau hauv pab pawg ua haujlwm. Txoj kev tshawb no tsom mus rau kev sib piv cov kev ua tau zoo ntawm pab pawg uas muaj tib neeg thiab AI cov neeg ua si tawm tsam cov pab pawg suav nrog tib neeg cov players. Qhov kev tshawb fawb no tau tsom mus rau kev ntsuam xyuas cov peev txheej ua haujlwm ntawm tib neeg thiab cov neeg hlau hauv kev sib tw hauv computer zoo ib yam li cov kev ua si nrov arcade, Pong.

Cov txiaj ntsig ntawm txoj kev tshawb fawb tau qhia tias tib neeg pab pawg tau ua haujlwm zoo dua nrog cov neeg ua haujlwm neeg hlau. Nws tau pom tias tib neeg cov neeg ua si nthuav tawm qhov kev xav zoo tshaj plaws, ua rau lawv nkag siab txog lawv tus khub kev ua haujlwm thiab hloov kho los txhim kho pab pawg ua haujlwm. Hloov pauv, pab pawg nrog cov neeg ua si neeg hlau zoo li tsis muaj qhov kev sib tw no, hais txog qhov tseem ceeb ntawm tib neeg kev xav thiab kev hloov pauv hauv kev sib koom tes.

Dab tsi yog qhov tshwj xeeb tshaj yog qhov kev tshawb fawb tseem tshawb xyuas seb cov pab pawg puas ua tau zoo dua thaum sib koom tes lossis sib tw sib tw. Kuj ceeb tias, pab pawg ua si sib koom tes tau pom tias ua tau zoo dua pab pawg koom nrog kev sib tw gameplay. Qhov kev tshawb nrhiav no nyuaj rau kev ntseeg uas feem ntau ntseeg tias kev sib tw txhawb kev ua tau zoo thiab qhia txog cov txiaj ntsig tseem ceeb ntawm kev koom tes thiab kev sib koom ua ke hauv kev ua tiav pab pawg ua tiav.

Kev tshawb fawb ua los ntawm Ph.D. Cov tub ntxhais kawm Laiton Hedley thiab Murray Bennett los ntawm Newcastle Cognition Lab hauv Tsev Kawm Ntawv ntawm Psychological Sciences ntawm University of Newcastle pab txhawb rau kev paub txog kev puas siab ntsws. Nrog rau kev tsom mus rau kev nkag siab tias tib neeg lub hlwb ua haujlwm li cas, kev paub txog kev puas siab puas ntsws tshawb xyuas cov txheej txheem xws li kev xav, nco ntsoov, thiab kev kawm.

Qhov kev tshawb fawb tshiab no, luam tawm nyob rau hauv phau ntawv Journal Topics in Cognitive Science, muab kev nkag siab zoo rau kev sib koom tes ntawm tib neeg thiab cov neeg hlau. Los ntawm kev hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev sib koom tes ntawm kev sib tw, kev tshawb fawb txhawb kev tshawb nrhiav cov txheej txheem tshiab los txhim kho pab pawg ua haujlwm thiab txhim kho kev sib raug zoo ntawm tib neeg-AI.

Murray S. Bennett et al, Tib neeg Kev Ua Tau Zoo hauv Kev Sib Tw thiab Kev Sib Koom Tes Tib Neeg-Machine Teams, Cov Ntsiab Lus hauv Kev Txawj Ntse (2023). DOI: 10.1111/tops.12683

Tau qhov twg los: Newcastle University