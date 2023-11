Kev pom tshiab ntawm ESA's JUICE Probe's Journey to Jupiter

Lub Chaw Haujlwm European Chaw Haujlwm (ESA) Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) kev sojntsuam tab tom pib lub hom phiaj tseem ceeb los kawm Jupiter thiab nws peb lub hli dej khov - Ganymede, Callisto, thiab Europa. Nyob rau hauv keeb kwm ua ntej, JUICE sojntsuam yuav siv ob lub ntiajteb txawj nqus pab los ntawm ob lub ntiaj teb thiab lub hli los txhawb nws tus kheej mus rau Jupiter.

Qhov tseem ceeb tshaj plaws nyob rau hauv JUICE lub hom phiaj tau tshwm sim tsis ntev los no, raws li kev soj ntsuam tau ua tiav ib qho tseem ceeb maneuver los hloov nws lub orbit ncig lub hnub. Qhov sib txawv ntawm 43-feeb hlawv no siv lub cav loj thiab kwv yees li 10% ntawm qhov kev sojntsuam cov roj cia. Lub maneuver yog tsim nyog los teem caij rau lub caij ntuj sov tom ntej lub ntiaj teb-Lub hli ob lub ntiajteb txawj nqus pab.

Julia Schwartz, Flight Dynamics Engineer ntawm ESA's ESOC lub luag haujlwm tswj chaw haujlwm, tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm qhov kev tawm tsam no, qhia tias nws siv roj ntau heev vim JUICE qhov hnyav hnyav. Nrog rau tag nrho qhov hnyav ntawm ib ncig ntawm 6000 kg, JUICE yog ib qho ntawm qhov hnyav tshaj plaws interplanetary spacecraft puas tau launched.

Gravity assist yog ib qho txheej txheem uas siv lub gravitational teb ntawm lub ntiaj teb los muab kev nrawm nrawm rau lub dav hlau. Txawm li cas los xij, ua tiav qhov kev pab no yuav tsum muaj lub sijhawm meej, nrawm, thiab kev sib tw. JUICE yuav tsum tuaj txog ntawm lub ntiaj teb-Lub hli ntawm lub sijhawm meej thiab ua raws li txoj hauv kev kom tau txais txiaj ntsig los ntawm cov nyhuv slingshot.

Thaum lub thawj maneuver tiav lawm, ib tug thib ob, me me maneuver yog tseem tsim nyog los xyuas kom meej JUICE yog nyob rau hauv qhov tseeb trajectory rau lub ntiaj teb-Moon gravity pab. Qhov ob txoj hauv kev no tso cai rau lub tshuab hluav taws xob thib ob los kho qhov tsis raug ntawm qhov pib ua haujlwm. Thaum lub Tsib Hlis 2024, qhov kev sojntsuam cov thrusters me me yuav ua tiav qhov kev ua haujlwm zoo kawg nkaus thaum nws mus txog rau lub ntiaj teb.

JUICE lub hom phiaj, tau pib ua tiav thaum lub Plaub Hlis, tau nruab nrog cov chaw taws teeb pom kev zoo, geophysical, thiab cov cuab yeej hauv qhov chaw. Txawm li cas los xij, vim qhov kev ncua deb ntawm lub ntiaj teb thiab Jupiter, cov ncauj lus kom ntxaws ntawm cov pa roj loj thiab nws lub hli tsis tau xav txog kom txog rau thaum 2031.

FAQ:

Q: JUICE yog dab tsi?

A: JUICE yog European Space Agency's Jupiter Icy Moons Explorer soj ntsuam.

Q: Dab tsi yog qhov kev pabcuam ob lub ntiajteb txawj nqus?

A: Qhov kev pabcuam ob lub ntiajteb txawj nqus yog ib qho kev ua haujlwm nyob rau hauv JUICE sojntsuam siv lub gravitational teb ntawm ob lub ntiaj teb thiab lub hli los txhawb nws tus kheej mus rau Jupiter.

Q: Lub hom phiaj ntawm JUICE lub hom phiaj yog dab tsi?

A: Lub hom phiaj ntawm JUICE tsom mus kawm Jupiter thiab nws peb lub hli dej khov - Ganymede, Callisto, thiab Europa - kom tau txais kev nkag siab txog lawv qhov muaj pes tsawg leeg thiab muaj peev xwm rau harboring dej hiav txwv.