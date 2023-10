Tshiab Discoveries ntawm Jupiter lub hli Europa: CO₂, Dej hiav txwv, thiab cua sov

Kev soj ntsuam los ntawm James Webb telescope tau qhia tias muaj cov pa roj carbon dioxide (CO₂) nyob rau saum npoo ntawm Jupiter lub hli Europa. Qhov kev tshawb pom no tau qhib qhov muaj peev xwm txaus nyiam txog lub hli muaj pes tsawg leeg thiab muaj peev xwm txhawb nqa lub neej. CO₂ tuaj yeem tshwm sim los ntawm sab nraud, tab sis nws kuj tseem muaj peev xwm pom tau tias nws tau pom los ntawm txheej txheej dej khov uas npog Europa qhov chaw. Tsis tas li ntawd, lub xub ntiag ntawm CO₂ qhia tias muaj lub ntiaj teb dej hiav txwv hauv qab dej khov.

Muaj ob qhov kev piav qhia txog keeb kwm ntawm CO₂: nws tuaj yeem yaj hauv Europa dej hiav txwv, zoo ib yam li dej hiav txwv hauv ntiaj teb; los yog nws yuav yog ib tug by-product ntawm decomposition ntawm cov organic tebchaw, xws li amino acids los yog lwm yam carbon compounds. Cov deposits ntawm CO₂ yog concentrated nyob rau hauv ib cheeb tsam hu ua Tara Regio, thiab lawv kuj tsis ntev los no. Txawm li cas los xij, Europa qhov chaw saum npoo av ua rau nws tsis ruaj khov rau CO₂ nyob rau lub sijhawm ntev.

Tsis zoo li Saturn lub hli Enceladus, Europa tsis muaj cov geyser eruptions uas yuav muab spectrographic tsom xam ntawm yaj ntsev. Txawm li cas los xij, cov kws tshawb fawb ntseeg tias Europa, nrog rau Jupiter lub hli Ganymede thiab Enceladus, muaj dej hiav txwv thoob ntiaj teb hauv qab nws qhov chaw. Kuj tseem muaj lwm cov neeg sib tw rau cov dej hiav txwv thoob ntiaj teb, xws li Callisto, Titan, Triton, Dione, thiab cov ntiaj chaw dwarf Ceres thiab Pluto. Txawm li cas los xij, xav tau cov ntaub ntawv ntau ntxiv kom paub meej tias cov kev tsis txaus siab no.

Lub Galileo sojntsuam, uas orbited ncig Jupiter, muab cov lus qhia ntxov ntawm lub ntiaj teb dej hiav txwv ntawm Europa tshaj 25 xyoo dhau los. Cov duab ntxaws ntxaws ntawm lub hli cov dej khov saum npoo tau nthuav tawm cov dej khov rafts, cov khoom tawg ntawm cov dej khov uas tau tshwm sim kom khov rau hauv qhov chaw tsis sib xws. Qhov no qhia tau hais tias lub npog dej khov kuj yog nyias, tej zaum tsuas yog ob peb kilometers tuab. Hauv qab cov dej khov muaj nyob hauv dej hiav txwv tob uas kwv yees li 80 mus rau 150 kilometers tob, tej zaum muaj ob mus rau peb npaug ntawm cov dej nyob hauv ntiaj teb dej hiav txwv.

Lub hav zoov ntawm cov dej hiav txwv ntawm Europa txhais tau hais tias muaj cov khoom siv cua sov. Cov cua sov zoo li tsim los ntawm kev sib zog nqus los ntawm Jupiter, ua rau muaj zog tidal. Lub hli zoo li Io, Europa, thiab Ganymede raug cuam tshuam los ntawm tidal rog thiab nthuav tawm orbital resonances. Qhov no tshwm sim deforms lawv orbits, ua rau lawv ntau eccentric thiab ua kom sov nyob rau hauv lawv interiors. Io, tshwj xeeb tshaj yog, muaj kev kub ntxhov ntawm lub roob hluav taws vim muaj kev sib txhuam ntawm pob zeb, nrog ntau dua 150 craters nquag nyob rau txhua lub sijhawm.

Europa muaj qhov zoo sib xws tab sis tsis tshua muaj zog, ua kom nws cov dej hauv dej hiav txwv. Nyob rau xyoo 2012, Hubble telescope tau kuaj pom cov dej vapor emissions los ntawm Europa sab qab teb ncej, uas tsis tau kuaj pom los ntawm Galileo sojntsuam. Lub magnetometer onboard Galileo kuj tau pab rau kev tshawb pom ntawm Europa dej hiav txwv los ntawm kev tshawb pom me me tsis xws luag nyob rau hauv Jupiter lub magnetic teb tshwm sim los ntawm hluav taws xob tam sim no nyob rau hauv lub hli. Qhov no qhia tias muaj cov ntsev yaj nyob hauv dej hiav txwv subsurface.

Europa lub plhaub dej khov "decouples" nws qhov chaw los ntawm cov pob zeb sab hauv, thiab cov kab nrib pleb pom ntawm qhov chaw tuaj yeem yog nti los ntawm cov dej ntws. Spectra coj los ntawm Galileo sojntsuam qhia tias muaj calcium thiab magnesium sulfates. Txawm li cas los xij, cov txiaj ntsig tau qis dua piv rau Ganymede, uas yog lub hli loj dua nrog nws tus kheej zais dej hiav txwv thiab cov tub ntxhais hlau uas muaj hlau thiab npib tsib xee.

Zuag qhia tag nrho, cov kev soj ntsuam thiab kev tshawb pom tsis ntev los no ntawm Europa muab pov thawj ntxiv ntawm lub peev xwm rau kev ua neej nyob ruaj khov ntawm Jupiter lub hli. Kev tshawb nrhiav thiab kev tshawb fawb ntxiv yog qhov tsim nyog los daws qhov tsis meej ntawm lub cev ntuj ceeb tsheej zoo nkauj no.

