Tag Nrho Cov Dab Neeg ntawm 2024: Ib Qhov Zoo Tshaj Plaws Astronomical Event hauv Erie, Pennsylvania

Tag nrho cov dab noj hnub ntawm 2024 yog ib qho kev tshwm sim astronomical txawv tshaj plaw uas yuav txaus siab rau thaj av thiab muaj kev paub dhau los ib zaug hauv lub neej. Thaum lub cheeb tsam Pittsburgh yuav ua tim khawv txog ib feem ntawm dab noj hnub, cov neeg nrhiav rau hauv lawv tus kheej hauv qhov tsaus ntuj yuav xav mus rau sab qaum teb ntawm I-79 mus rau Erie, Pennsylvania. Raws li tsuas yog lub nroog loj hauv Pennsylvania nyob rau hauv txoj kev ntawm tag nrho, Erie tab tom npaj rau cov neeg tuaj xyuas coob ntawm 65,000 txog 250,000 tus neeg.

Txhawm rau kom haum rau cov neeg tuaj ncig tebchaws uasi, ntau yam kev pabcuam hauv Erie xws li tsev so, txaj thiab noj tshais, thiab chaw pw hav zoov twb tau muag lawm. Lub nroog tab tom tuav lub hnub so hnub so los ntawm kev teeb tsa ntau yam xwm txheej. Lub Tsev khaws puav pheej Erie Maritime, Lake Erie wine lub teb chaws, thiab Lake Erie Speedway tab tom npaj cov dej num los ua kev zoo siab rau qhov kev tshwm sim saum ntuj ceeb tsheej no.

Chris Tuam Tsev, tus neeg sawv cev ntawm VisitErie.com, taw qhia tias cov chaw nres tsheb thiab cov rooj sib tham saum ru tsev yuav muaj sijhawm zoo los ua pov thawj kev hloov pauv ntawm nruab hnub mus rau hmo ntuj. Lub Tuam Tsev hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev npaj ua ntej thiab pom zoo kom npaj kom zoo ua ntej kom muaj kev paub zoo rau tsev neeg.

Thaum lub hnub ci ntsa iab, uas yuav tshwm sim rau hnub Monday, Plaub Hlis 8, 2023, tag nrho qhov tsaus ntuj yuav kav peb feeb thiab 40 vib nas this. Txhawm rau kom muaj kev nyab xeeb ntawm cov neeg tsav tsheb, cov paib yuav muab tso rau hauv I-79 thiab I-90 kom ceeb toom ntawm qhov tsaus ntuj tam sim ntawd thiab txo cov xwm txheej uas yuav tshwm sim.

Erie tau tsim lub vev xaib tshwj xeeb, muab cov ntaub ntawv nthuav dav thiab cov peev txheej rau cov neeg nyiam nyob hauv dab noj hnub, suav nrog kev xaiv chaw nyob. Qhov kev tshwm sim saum ntuj ceeb tsheej no muaj lub sijhawm tsis tshua muaj rau tib neeg los saib cov hnub qub thiab xav tsis thoob ntawm qhov kev xav ntawm lub ntiaj teb.

Source: KDKA Tsis muaj URL