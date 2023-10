Tshiab Lub Xeev ntawm Electrons hauv Molten Salts tuaj yeem cuam tshuam kev ua tau zoo ntawm ntsev-Fueled Reactors

Cov kws tshawb fawb tau tshawb pom tias cov khoom siv hluav taws xob tuaj yeem tsim peb lub xeev sib txawv thaum cuam tshuam nrog cov ntsev ntsev, qhov kev tshawb pom uas tuaj yeem cuam tshuam rau kev ua haujlwm ntawm cov ntsev-roj reactors. Cov kws tshawb fawb los ntawm Oak Ridge National Laboratory thiab University of Iowa simulated qhov kev taw qhia ntawm ib qho hluav taws xob ntau dhau rau hauv molten zinc chloride ntsev thiab soj ntsuam peb qhov xwm txheej. Hauv ib qhov xwm txheej, cov hluav taws xob ua ib feem ntawm cov molecular radical nrog ob zinc ions. Hauv lwm qhov, lub electron localizes ntawm ib qho zinc ion. Nyob rau hauv qhov thib peb scenario, lub electron kis tau diffusely hla ntau ntsev ions.

Molten ntsev reactors tau raug txiav txim siab rau yav tom ntej nuclear fais fab nroj tsuag, thiab kev nkag siab yuav ua li cas hluav taws xob cuam tshuam tus cwj pwm ntawm cov ntsev molten yog qhov tseem ceeb. Txoj kev tshawb no tso lub teeb pom kev sib cuam tshuam ntawm electrons thiab ntsev thaum raug hluav taws xob siab. Cov kws tshawb fawb pom tau tias cov hluav taws xob tuaj yeem pab txhawb kev tsim ntawm ntau hom, suav nrog zinc dimers thiab monomers, lossis raug delocalized. Cov kev tshawb pom thawj zaug no tsa cov lus nug txog dab tsi lwm hom tuaj yeem tsim tau ntev dua thiab lawv yuav ua li cas nrog electrons thiab ntsev.

Qhov kev tshawb fawb no yog ib feem ntawm DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) thiab tau luam tawm nyob rau hauv Phau ntawv Journal of Physical Chemistry B. Pab neeg no tab tom ua haujlwm los txheeb xyuas lwm yam kev ua haujlwm ntawm kev sim. Txoj kev tshawb no muab kev nkag siab zoo txog yuav ua li cas cov hluav taws xob cuam tshuam nrog cov ntsev ntsev, tab sis tseem muaj ntau ntxiv uas yuav tsum tau tshawb nrhiav. Kev tshawb fawb yav tom ntej yuav tshawb xyuas lwm lub tshuab ntsev thiab cov teebmeem ntawm hluav taws xob ntawm cov ntsev ntsev.

Source: Oak Ridge National Laboratory