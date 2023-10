Cov kws tshawb fawb tsim cov Ceramics Tugher nrog Txhim Kho Kev Tiv Thaiv Kev Cracking

Cov kws tshawb fawb ntawm University of California San Diego tau ua qhov kev txhim kho ntawm cov ceramics los ntawm kev tsim cov khoom siv tawv thiab tiv taus ntau dua rau kev tawg. Los ntawm kev siv cov hlau atoms ua ke nrog ntau dua ntawm valence electrons nyob rau hauv lawv lub plhaub sab nrauv, cov kws tshawb fawb tau pom ib txoj hauv kev los ua kom cov ceramics muaj peev xwm los tswj cov qib siab zog thiab kev ntxhov siab.

Ceramics paub txog lawv cov khoom tshwj xeeb, xws li lawv muaj peev xwm tiv taus qhov kub thiab txias, tiv thaiv corrosion thiab hnav, thiab tuav lub teeb yuag profile. Cov yam ntxwv no ua rau ceramics haum rau ntau yam kev siv, nrog rau cov khoom siv hauv aerospace thiab kev tiv thaiv txheej. Txawm li cas los xij, lawv cov brittleness yeej ib txwm yog ib qho teeb meem loj, vim lawv muaj kev cuam tshuam los ntawm kev ntxhov siab.

Cov kws tshawb fawb tau tsom mus rau lawv txoj kev kawm nyob rau hauv chav kawm ntawm ceramics hu ua high-entropy carbides, uas muaj kev cuam tshuam cov qauv atomic uas ua los ntawm cov pa roj carbon atoms sib txuas nrog ntau cov hlau hlau los ntawm plaub, thib tsib, thiab thib rau kab ntawm lub sij hawm. Nws tau pom tias cov hlau los ntawm cov kab thib tsib thiab thib rau, xws li titanium, niobium, thiab tungsten, yog qhov tseem ceeb hauv kev txhim kho cov tawv nqaij ntawm cov ceramics vim lawv cov valence electrons ntau dua.

Valence electrons yog cov khoom siv hluav taws xob pom nyob rau hauv lub atom lub plhaub sab nraud uas koom nrog kev sib raug zoo nrog lwm cov atoms. Los ntawm kev siv cov hlau nrog ntau dua valence electrons, cov kws tshawb fawb tuaj yeem txhim kho qhov kev tiv thaiv ntawm cov ceramics kom tawg nyob rau hauv txhua yam load thiab kev ntxhov siab. Cov ceramics tau nthuav tawm tus cwj pwm zoo dua qub, zoo ib yam li cov hlau, txhais tau tias lawv tuaj yeem raug deformation ntau dua ua ntej tawg.

Los ntawm kev suav simulations thiab kev sim tsim thiab kev sim, pab pawg tau txheeb xyuas ob lub siab-enttropy carbides uas pom qhov tshwj xeeb tiv thaiv kev tawg. Cov ntaub ntawv no muaj peev xwm deform los yog ncab thaum raug rau txhua yam load los yog kev ntxhov siab, es tsis txhob nthuav tawm cov lus teb nkig ntawm ceramics. Bonds nyob rau hauv cov ntaub ntawv reorganized rau choj atom-qhov luaj li cas qhib uas tsim raws li cov ntaub ntawv raug punctured los yog rub tawm, inhibiting qhov tsim ntawm cov kab nrib pleb.

Qhov kev sib tw tam sim no yog txhawm rau txhawm rau tsim cov khoom siv tawv tawv no rau cov ntawv thov kev lag luam. Qhov kev tawg no muaj peev xwm los hloov pauv ntau yam kev lag luam uas vam khom cov ntaub ntawv ceramic, los ntawm aerospace mus rau biomedical. Lub siab tawv ntawm cov ceramics tseem qhib qhov rooj rau kev siv huab cua, xws li cov npoo ua rau cov tsheb hypersonic, qhov chaw uas lawv tuaj yeem tiv thaiv cov khoom tseem ceeb thiab ua kom lub tsheb zoo dua tiv thaiv kev ya davhlau supersonic.

Txoj haujlwm no tau txais kev txhawb nqa los ntawm Swedish Research Council, Competence Center Functional Nanoscale Materials, Olle Engkvist Foundation, UC San Diego Department of NanoEngineering's Materials Research Center, National Defense Science thiab Engineering Graduate Fellowship Program, ARCS Foundation, thiab Oerlikon Group.

