Kev tawg tshiab hauv CO2 txo qis: Sn-based Catalyst Ua kom muaj txiaj ntsig Ethanol ntau lawm

Hauv kev tshawb pom tsis ntev los no, cov kws tshawb fawb tau tsim cov tin-based catalyst uas muaj peev xwm ua tau zoo tsim ethanol los ntawm kev txo cov pa roj carbon dioxide. Qhov no sawv cev rau kev nce qib tseem ceeb hauv kev siv tshuab hluav taws xob tauj dua tshiab thiab muab cov lus cog tseg zoo hauv kev siv zog los txo qis CO2 emissions.

Electrochemical CO2 txo cov tshuaj tiv thaiv (CO2RR) yog ib txoj hauv kev nrhiav kev los hloov cov pa roj carbon dioxide rau hauv cov pa roj carbon monoxide. Kev tsim cov roj ua kua, xws li ethanol, tshwj xeeb tshaj yog xav tau vim lawv lub zog siab ceev thiab yooj yim cia. Txawm li cas los xij, kev tswj hwm ntawm CC coupling txoj kev tau ua rau muaj kev sib tw loj, cuam tshuam kev vam meej hauv cheeb tsam no.

Coj los ntawm Profs. Tao Zhang thiab Yanqiang Huang los ntawm Dalian Institute of Chemical Physics (DICP) ntawm Tuam Tshoj Academy of Sciences (CAS), ib pab pawg tshawb fawb tau ua qhov tseem ceeb hauv daim teb no. Lawv tau tsim Sn-raws li catalyst hu ua SnS2@Sn1-O3G, uas tau pom tias muaj txiaj ntsig zoo hauv kev hloov CO2 rau hauv ethanol. Nrog rau Faradaic efficiency txog li 82.5% ntawm -0.9 VRHE thiab geometric tam sim no ceev ntawm 17.8 mA / cm2, qhov catalyst no qhia tau hais tias muaj peev xwm loj rau kev siv loj.

Lub SnS2@Sn1-O3G catalyst tau tsim los ntawm cov tshuaj tiv thaiv solvothermal ntawm SnBr2 thiab thiourea ntawm peb-dimensional carbon npuas. Nws muaj nanosheets ntawm SnS2 thiab atomically dispersed Sn atoms (Sn1-O3G), uas yog ib qho tseem ceeb rau nws cov catalytic kev ua si.

Los ntawm kev kawm tshuab, cov kws tshawb nrhiav pom tias Sn1-O3G feem ntawm cov catalyst plays lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev txhawb nqa kev tsim ntawm CC daim ntawv cog lus. Los ntawm adsorbing * CHO thiab * CO (OH) intermediates, nws yooj yim rau kev sib txuas ntawm pawg formyl thiab bicarbonate, uas ua rau kev tsim cov ethanol. Isotopically labeled reactants kuj tau qhia tias cov pa roj carbon atoms hauv cov khoom ethanol kawg yog muab los ntawm formic acid thiab CO2.

Qhov kev tshawb fawb tshiab no qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau kev sib txuas ntawm ethanol thiab muab lub tswv yim tseem ceeb rau kev tswj hwm CO2 txo txoj hauv kev kom ua tiav cov khoom xav tau. Cov kev tshawb pom tau luam tawm nyob rau hauv lub koob npe nrov scientific phau ntawv journal Nature Energy, muab kev ntseeg ntxiv rau qhov tseem ceeb ntawm qhov kev tawg no.

FAQ:

Q: Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm cov catalyst tshiab?

A: Sn-based catalyst ua kom muaj txiaj ntsig zoo ntawm ethanol los ntawm kev txo qis CO2, muab kev cog lus rau kev siv hluav taws xob txuas ntxiv.

Q: Lub catalyst ua haujlwm li cas?

A: Cov catalyst txhawb kev tsim ntawm CC daim ntawv cog lus los ntawm adsorbing cov intermediates tshwj xeeb thiab ua kom yooj yim rau lawv cov coupling, ua rau kev tsim cov ethanol.

Q: Dab tsi yog qhov kev siv tau ntawm qhov kev ua tiav no?

A: Qhov kev ua tiav no qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau kev sib xyaw ua ke loj ntawm ethanol thiab muab kev nkag siab rau hauv kev tswj hwm CO2 txo txoj hauv kev rau cov khoom xav tau.

Q: Kuv tuaj yeem nrhiav tau cov ntaub ntawv ntxiv txog kev tshawb fawb qhov twg?

A: Cov kev tshawb fawb tshawb pom tau luam tawm hauv phau ntawv xov xwm tshawb fawb Nature Energy. [Txuas mus rau phau ntawv xov xwm yog tias muaj]