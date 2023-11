Xauv Qhov Tsis Paub Ntawm Antarctica: Tshawb Nrhiav Qhov cuam tshuam ntawm Eddies ntawm Antarctic Circumpolar Tam sim no

Lub lim tiam no, ib qho kev nthuav dav kev tshawb fawb tau pib taug kev los tshawb txog "txog" plawv ntawm Antarctic Circumpolar Current (ACC). ACC, lub npe hu ua lub ntiaj teb tam sim no muaj zog tshaj plaws, ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tiv thaiv lub teb chaws dej khov los ntawm cov dej sov. Txawm li cas los xij, kev txhawj xeeb tau tshwm sim raws li cov kws tshawb fawb xav tias eddies, swirling formations ntawm cov dej tsiv nyob rau hauv qhov opposite direction mus rau tam sim no, tej zaum yuav ua raws li lub rooj vag rau cua sov infiltrate cheeb tsam.

Thawj coj los ntawm CSIRO thiab Australian Antarctic Program Partnership, ib pab neeg tshawb fawb uas mob siab rau tau caij nkoj mus rau CSIRO tshawb fawb lub nkoj Tshawb Fawb los tshawb xyuas cov "qhov rooj" muaj peev xwm no thiab sau cov ntaub ntawv tseem ceeb los nkag siab tias vim li cas cov dej xau no tshwm sim. Nyob rau hauv tsib lub lis piam tom ntej no, pab neeg no yuav taug kev sab qab teb ntawm Hobart, siv cov cuab yeej soj ntsuam hauv lub xeev thiab ua haujlwm tsis muaj zog nyob ib ncig ntawm lub moos hauv 12 teev ua haujlwm.

Lub ntoj ke mus kawm nta kev siv cov autonomous sib sib zog nqus gliders, uas yuav coj cov kab dej mus txog qhov tob ntawm 1000 meters. Cov gliders no, tsav los ntawm lub nkoj lossis ua haujlwm nyob deb, muab kev nkag siab rau hauv cov qauv zoo nkauj ntawm cov nplai zoo hauv dej hiav txwv. Tsis tas li ntawd, lub tshuab ntab ntab ntws hu ua lub siab siab, nruab nrog 35 cov cuab yeej, yuav ntsuas cov dej qab ntsev, kub, oxygen, thiab cov dej ntws. Cov txheej txheem no yuav raug muab tso rau hauv plawv ntawm qhov chaw tshawb fawb rau lub sijhawm 18 lub hlis. Lub voyage tseem yuav siv cov argo floats, conductivity, kub, thiab qhov tob sensors (CTDs) los sau cov ntaub ntawv ntawm ntau yam dej.

Thaum lub nkoj delves mus rau hauv dej hiav txwv qhov tsis paub, lwm qhov ntawm qhov kev ntoj ke mus ncig no suav nrog qhov tshiab-launched Surface Water thiab Ocean Topography (SWOT) satellite. Tsim los ua ke los ntawm NASA thiab Fabkis qhov chaw ua haujlwm, lub satellite muab kev pom tsis tau pom dua ntawm dej hiav txwv dynamic nrog nws cov kev ntsuas siab. Lub SWOT satellite tso cai rau cov kws tshawb fawb los soj ntsuam cov yam ntxwv zoo uas tawg tawm ntawm cov eddies loj, muab kev nkag siab zoo rau kev ua haujlwm zoo ntawm dej hiav txwv.

Qhov kev cuam tshuam ntawm qhov kev tshawb fawb no nthuav dav dhau ntawm thaj tsam ntawm kev tshawb fawb. Nrog rau cov dej khov dej hiav txwv me me los sau cov lows thiab Antarctic muaj kev hloov pauv uas tsis tau pom dua, kev nkag siab txog cov kev sib cuam tshuam no yog qhov tseem ceeb heev. Cov dej khov dej hiav txwv ua haujlwm tseem ceeb tsis pub muaj kev cuam tshuam rau lub hnub ci thiab tiv thaiv cov dej khov hauv av los ntawm melting rau hauv dej hiav txwv, thiab nws qhov kev poob qis tuaj yeem cuam tshuam rau ntiaj teb hiav txwv theem. Los ntawm kev koom nrog Paris Call for Glaciers thiab Poles, Australia tau qhia nws txoj kev cog lus los daws qhov kev hloov pauv huab cua thiab tshawb xyuas nws qhov kev cuam tshuam nyob rau sab qab teb ntawm peb lub ntiaj teb.

FAQ:

Q: Dab tsi yog Antarctic Circumpolar Current (ACC)?

A: ACC yog lub ntiaj teb muaj zog tshaj tam sim no, ntws los ntawm sab hnub tuaj mus rau sab hnub poob nyob ib ncig ntawm Antarctica, ua raws li kev tiv thaiv tiv thaiv dej sov.

Q: Dab tsi yog eddies?

A: Eddies yog swirling tsim ntawm cov dej uas txav mus rau qhov sib txawv ntawm qhov tam sim no.

Q: Vim li cas nws tseem ceeb rau kev tshawb xyuas qhov cuam tshuam ntawm eddies ntawm ACC?

A: Cov kws tshawb fawb xav tias cov eddies tuaj yeem ua lub qhov rooj rau cua sov kom nkag mus rau thaj tsam Antarctic, uas ua rau cov dej khov yaj yaj thiab ua rau cov dej hiav txwv nce ntxiv.

Q: Cov cuab yeej thiab cov cuab yeej siv li cas hauv kev ntoj ke mus kawm?

A: Kev ntoj ke mus koom nrog kev siv cov autonomous deep-sea gliders, ib tug floating mooring system, argo floats, thiab conductivity, kub, thiab qhov tob sensors (CTDs) los sau cov ntaub ntawv ntawm dej.

Q: Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm SWOT satellite?

A: Lub SWOT satellite uas nyuam qhuav tso tawm tshiab muab cov kev ntsuas siab ntawm dej hiav txwv dynamics, tso cai rau cov kws tshawb fawb los soj ntsuam cov yam ntxwv zoo uas yav tas los siv tsis tau, ua rau muaj kev nkag siab zoo dua ntawm dej hiav txwv txoj haujlwm nyuaj.