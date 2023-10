Hauv nws phau ntawv tshiab "Lub Tshuab Xiav: Yuav Ua Li Cas Dej Hiav Txwv Ua Haujlwm," British oceanography thiab tshaj tawm xov xwm Helen Czerski nkag mus rau hauv lub ntiaj teb zoo nkauj ntawm dej hiav txwv thiab nws qhov cuam tshuam loj heev rau peb lub ntiaj teb. Los ntawm nws lub luag haujlwm hauv kev tsim kev vam meej rau nws txoj kev cuam tshuam ntawm huab cua, Czerski nthuav tawm cov haujlwm sab hauv ntawm qhov dav dav ntawm dej.

Czerski piav qhia txog dej hiav txwv ua lub cav, piav qhia tias nws ua haujlwm los ntawm kev hloov lub zog cua sov rau hauv kev txav mus los. Dej hiav txwv yog tsim los ntawm cov txheej txheem sib txawv, nrog ib txheej sov so rau saum thiab dej txias hauv qab. Cov khaubncaws sab nraud povtseg no txuas nrog lub qhov ntsaws ze ntawm tus ncej, tsav tsheb khiav raws li cov dej txav mus, taug kev raws ntug dej hiav txwv tau ntau pua xyoo, thiab rov tshwm sim hauv lwm qhov chaw. Qhov kev ncig no ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev xa cov cua sov los ntawm txoj kab nruab nrab mus rau tus ncej, txhim kho kev nyab xeeb thiab cuam tshuam lub neej hauv ntiaj teb.

Contrary to the view of a flat and calm ocean, Czerski nthuav qhia qhov intricate thiab dynamic xwm ntawm lub ntiaj teb underwater. Ob yam uas tsav dej hiav txwv lub cav: lub ntiaj teb kev sib hloov thiab qhov ntom ntawm cov dej. Kev sib xyaw dej yuav tsum muaj lub zog tawm tswv yim, thiab qhov sib txawv ntawm cov dej ua rau muaj txheej txheej, zoo li cov khaubncaws sab nraud povtseg hauv dej cawv. Cov dej sov dua, cov dej tsawg dua zaum saum cov dej txias dua, cov dej ntom ntom, tsim cov txheej txheem sib txawv uas tsis sib xyaw. Qhov txheej txheem no yog qhov tseem ceeb heev rau lub neej hauv dej hiav txwv, vim nws tso cai rau lub dab dej ntawm cov as-ham los ntawm qhov chaw. Nyob ze ntawm cov npoo thiab cov ncej, qhov chaw uas cov txheej tuaj yeem txuas tau, lub neej vam meej vim muaj kev txhawb nqa thiab muaj cov khoom noj tseem ceeb no.

Dej hiav txwv txoj kev txav feem ntau yog kab rov tav, cuam tshuam los ntawm cua thiab lub ntiaj teb kev sib hloov. Circulating tam sim no thauj cov cua sov los ntawm txoj kab nruab nrab mus rau tus ncej, rov faib lub zog thiab hloov cov qauv huab cua. Dej hiav txwv ua haujlwm raws li lub ntiaj teb lub roj teeb, khaws cia thiab faib lub hnub lub zog, uas ua rau huab cua tshuab thiab cuam tshuam rau kev tsim cua daj cua dub thiab kev faib dej khov.

Kev nkag siab txog kev ua haujlwm sab hauv ntawm dej hiav txwv yog qhov tseem ceeb rau kev nkag siab txog kev sib txuas ntawm peb lub ntiaj teb lub tshuab. Czerski phau ntawv muab kev nkag siab zoo rau cov txheej txheem sib txawv uas tau ua rau peb lub ntiaj teb thiab txuas ntxiv cuam tshuam rau yav tom ntej.

