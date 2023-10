Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob thiab cov satellites tso cov khoom siv hlau kos npe rau hauv lub ntiaj teb huab cua

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau tshawb pom tias lub ntiaj teb huab cua muaj cov hlau tawg tawg los ntawm cov foob pob hluav taws kub hnyiab thiab cov satellites, ib qho teeb meem uas tsuas yog yuav ua rau muaj kev lag luam loj zuj zus ntxiv thiab cov hnub qub satellites. Kev loj hlob ntawm cov satellites nyob rau hauv orbit, tshwj xeeb tshaj yog vim cov tuam txhab ntiag tug xws li SpaceX tsim cov hnub qub loj ntawm kev sib txuas lus satellites, tau ua rau muaj kev cuam tshuam loj ntawm cov hlau me me hauv huab cua.

Tus thawj coj ntawm txoj kev tshawb no, Daniel Murphy los ntawm National Oceanic thiab Atmospheric Administration's Chemical Sciences Laboratory, qhia txog qhov yuav tsum tau nkag siab txog qhov muaj feem cuam tshuam ntawm cov hlau hais rau ib puag ncig thiab tib neeg kev noj qab haus huv raws li kev lag luam dav hlau nthuav dav. Txawm hais tias tam sim no tsis muaj pov thawj los qhia txog kev cuam tshuam ncaj qha rau tib neeg, kev txhawj xeeb nyob hauv qhov muaj peev xwm cuam tshuam rau lub ntiaj teb huab cua, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv stratosphere.

Ib qho kev txhawj xeeb yog seb puas muaj cov hlau nyob hauv lub stratosphere hloov nws cov khoom thiab muaj feem cuam tshuam rau ozone txheej thiab lwm yam txheej txheem. Cov kws tshawb fawb pom cov hlau xws li niobium, tooj liab, lithium, thiab txhuas nyob rau hauv cov huab cua, feem ntau yuav tshwm sim los ntawm cov foob pob hluav taws thiab satellites. Qhov kev tshawb pom no tau tsim los siv lub dav hlau tshawb fawb tshwj xeeb NASA nrog lub ntsuas ntsuas ntsuas uas ntsuas huab cua.

Feem ntau ntawm cov hlau tau pom saum lub ntiaj teb lub ncov qaumteb qabteb cheeb tsam, txawm hais tias cov kab mob tau raug kuaj pom ze rau ntawm txoj kab nruab nrab. Txoj kev tshawb no sau tseg tias thaum meteors tuaj yeem tso cov hlau hauv qhov chaw, qhov sib txawv ntawm cov foob pob hluav taws thiab satellites piv rau meteors yog qhov tseem ceeb. Ntau pua tons ntawm cov hlau raug tso tawm los ntawm foob pob hluav taws thiab satellite tawg, thaum meteors tsuas yog pab txhawb micrograms.

Lub peev xwm cuam tshuam ntawm cov hlau me me ntawm lub ntiaj teb ecosystem tseem tsis tau paub meej. Txawm li cas los xij, txoj kev tshawb fawb qhia txog qhov tsis muaj kev tshawb fawb yav dhau los hauv cheeb tsam no, hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev kawm txog cov txiaj ntsig mus ntev thiab muaj txiaj ntsig thoob ntiaj teb. Nws yog ib qho tseem ceeb los daws qhov teeb meem no sai dua li yav tom ntej kom nkag siab txog qhov cuam tshuam ntawm kev loj hlob sai ntawm kev lag luam spaceflight ntawm peb ib puag ncig thiab lub ntiaj teb tag nrho.

