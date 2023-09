Ultra-Dense Oddball Exoplanet Gliese 367 b

Qhov kev tshawb pom ntawm exoplanets tau ua rau peb nkag siab tob txog lub ntiaj teb thiab tawm tsam peb cov kev xav uas twb muaj lawm ntawm kev tsim lub ntiaj teb. Ntawm cov exoplanet ntau cataloged, Gliese 367 b, tseem hu ua Tahay, sawv tawm raws li ib tug oddball. Nws raug cais raws li Ultrashort Period (USP) ntiaj chaw vim nws lub sij hawm luv luv heev ntawm tsuas yog 7.7 teev. Dab tsi ua rau Gliese 367 b xav paub ntau ntxiv yog nws qhov sib xyaw ua ke ultra-dense, nrog qhov ntom ntom yuav luag ob npaug ntawm lub ntiaj teb.

Elisa Goffo, tus thawj coj ntawm txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau ua hauv University of Turin, piv Gliese 367 b rau lub ntiaj teb zoo li lub ntiaj teb nrog nws lub tsho pob zeb uas tau muab tshem tawm. Qhov no qhia tau hais tias lub ntiaj teb no yog tsim los ntawm hlau. Kev tshawb fawb, lub npe hu ua "Lub Tuam Txhab rau Ultra-high Density, Ultra-short Period Sub-Earth GJ 367 b: Discovery of two Additional Low-mass Planets at 11.5 and 34 Days," tsis yog tsuas yog kho qhov ntsuas ntawm Gliese 367 b qhov loj thiab lub vojvoog tab sis kuj qhia tau tias muaj ob tug kwv tij ntiaj teb.

Kev tshawb pom ntawm Gliese 367 b tau tsim los siv cov ntaub ntawv los ntawm Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) hauv 2021. Txawm li cas los xij, txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau siv High-Accuracy Radial Velocity Planet Searcher (HARPS) spectrograph ntawm European Southern Observatory kom tau txais kev ntsuas ntau dua. . Cov kws tshawb fawb tau pom tias Gliese 367 b muaj lub vojvoog ntawm 70 feem pua ​​​​ntawm lub ntiaj teb thiab ib qho loj ntawm 63 feem pua ​​​​ntawm lub ntiaj teb, ua rau nws ob zaug tuab li peb lub ntiaj teb.

Qhov txawv txav ntawm Gliese 367 b qhia tias nws yuav yog lub hauv paus ntawm ib lub ntiaj teb loj dua, tau poob nws lub tsho pob zeb los ntawm qhov xwm txheej loj lossis kev sib tsoo nrog lwm cov protoplanets thaum nws tsim. Lwm qhov ua tau yog tias Gliese 367 b yog cov seem ntawm cov roj av loj heev uas tau tsiv mus nyob ze rau nws lub hnub qub, uas ua rau nws tawm ntawm nws qhov chaw.

Txoj kev tshawb no kuj tau qhia txog qhov muaj ob lub ntiaj teb ntxiv hauv lub cev, Gliese 367 c thiab d, uas txhawb ntxiv lub tswv yim tias Ultrashort Period planets feem ntau pom nyob rau hauv cov tshuab nrog ntau lub ntiaj teb. Cov khub ntiaj chaw no, txawm hais tias orbiting ze rau lub hnub qub zoo li Gliese 367 b, muaj qis dua. Lub xub ntiag ntawm cov kwv tij ntiaj chaw muab cov ntsiab lus tseem ceeb rau kev nkag siab txog kev tsim ntawm Gliese 367 b.

Kev tshawb fawb ua los ntawm Goffo thiab nws cov npoj yaig pab txhawb rau peb txoj kev paub txog exoplanets thiab ntau yam ntawm cov ntiaj chaw nyob hauv lub ntiaj teb. Qhov kev tshawb pom ntawm qhov kev tshawb fawb no muaj qhov cuam tshuam rau peb txoj kev nkag siab ntawm kev tsim lub ntiaj teb thiab cov xwm txheej tsim muaj peev xwm uas ua rau lub ntiaj teb oddball ultra-dense Gliese 367 b.

