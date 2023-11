Kev Tiv Thaiv Kev Ruaj Ntseg: Laser Kev Sib Txuas Lus Revolutionizes Chaw Tshawb Fawb

Ib qho kev ua tau zoo tshaj plaws tau tshwm sim hauv thaj tsam ntawm kev sib txuas lus hauv chaw. NASA tau ua tiav kev xa xov laser-beamed los ntawm dhau lub hli, qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau kev sib txuas lus hauv lub dav hlau. Qhov kev sim, ua nyob rau ntawm Psyche spacecraft thaum lub Kaum Ib Hlis 14, tau nthuav tawm qhov kev tshawb fawb tseem ceeb uas yuav hloov pauv txoj hauv kev uas peb tshawb nrhiav qhov chaw sab nraud.

Lub plawv ntawm qhov kev tawg no yog nyob rau hauv NASA thawj zaug ua qauv qhia ntawm kev sib txuas lus kho qhov muag dhau lub ntiaj teb-Lub hli, hu ua DSOC (Deep Space Optical Communications). DSOC siv lub davhlau laser transceiver, lub tshuab hluav taws xob hauv av, thiab lub tshuab hluav taws xob hauv av los pab txhawb kev xa cov ntaub ntawv. Hauv qhov kev sim no tsis ntev los no, Psyche lub laser transceiver tau kaw rau ntawm lub teeb pom kev zoo ntawm lub laser, ua kom nws cov downlink laser coj mus rau Hale Telescope ntawm Caltech's Palomar Observatory hauv San Diego County. Qhov zoo tshaj plaws, lub teeb laser no tau mus txog qhov deb ntawm ze li ntawm 10 lab mais, dhau lub hli los ntawm qhov tseem ceeb ntawm 40.

Qhov kev ua tiav tseem ceeb no muaj peev xwm los hloov pauv kev sib txuas lus tshawb nrhiav chaw. Nrog rau qhov kev sib txuas lus laser zoo tshaj plaws no, lub luag haujlwm yav tom ntej yuav muaj peev xwm xa cov ntaub ntawv tshawb fawb ntau, cov duab qhia siab, thiab txawm tias streaming video, paving txoj hauv kev rau tib neeg txoj kev vam meej tom ntej: xa tib neeg mus rau Mars.

Qhov kev sim ua tiav tsuas yog qhov pib ntawm qhov tseem ceeb hauv kev txhim kho DSOC. Trudy Kortes, tus thawj coj ntawm Technology Demonstrations ntawm NASA Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ua Haujlwm, lees paub qhov tseem ceeb ntawm qhov kev ua tiav no thiab qhia txog kev cog lus rau yav tom ntej ntawm kev sib txuas lus laser. Txawm hais tias muaj kev sib tw tsis tu ncua, lub peev xwm xa tawm, tau txais, thiab txiav txim siab cov ntaub ntawv hla qhov kev ncua deb no yog qhov tseem ceeb ntawm kev sib txuas lus hauv qhov chaw sib sib zog nqus.

Qhov kev ua tiav no los ua qhov kev ua si hloov pauv rau kev tshawb nrhiav chaw. Los ntawm kev thawb cov ciam teb ntawm kev sib txuas lus laser thiab ua tiav qhov kev ncua deb uas tsis tau pom dua, NASA tab tom qhib qhov chaw tshiab hauv peb txoj kev nkag siab ntawm cosmos. Nrog rau kev nce qib ntxiv thiab kev kho kom zoo rau kev sib txuas lus kho qhov muag, peb tuaj yeem cia siab tias yuav muaj lub sijhawm zoo siab ntawm kev sib txuas lus thiab kev tshawb nrhiav.

FAQ:

Q: DSOC yog dab tsi?

A: DSOC sawv cev rau Deep Space Optical Communications, lub kaw lus tsim los ntawm NASA rau kev xa cov ntaub ntawv siv laser thev naus laus zis dhau lub ntiaj teb-Lub hli.

Q: Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm qhov kev ua tiav no?

A: Qhov kev ua tiav no yog ib qho kev tshawb fawb tseem ceeb hauv kev sib txuas lus hauv qhov chaw, ua rau kev xa cov ntaub ntawv hla qhov deb uas tsis tau pom dua thiab muaj peev xwm hloov pauv mus rau qhov chaw ua haujlwm yav tom ntej.

Q: Dab tsi yog qhov kev siv ntawm laser kev sib txuas lus technology?

A: Laser kev sib txuas lus thev naus laus zis qhib qhov muaj peev xwm ntawm kev xa cov ntaub ntawv tshawb fawb, cov duab qhia siab, thiab streaming video, uas tuaj yeem txhim kho peb txoj kev nkag siab ntawm cosmos thiab txhawb kev tshawb nrhiav tib neeg ntawm Mars yav tom ntej.