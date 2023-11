Tshiab Discoveries Piav qhia tus nqi siab dua ntawm lub hnub qub tsim hauv Dwarf Galaxies

By

Ib txoj kev tshawb fawb tshiab ua los ntawm cov kws tshawb fawb ntawm University of Michigan tau tso lub teeb pom kev zoo ntawm qhov muaj txiaj ntsig ntau dua ntawm cov hnub qub tsim nyob rau hauv cov galaxies dwarf evolved tsawg dua piv rau cov galaxies loj. Cov kev tshawb pom, luam tawm nyob rau hauv Astrophysical Journal, qhia tias pristine dwarf galaxies muaj kev ncua sij hawm tseem ceeb hauv tshuab tawm cov pa uas sib sau hauv lawv cov hnub qub tsim, tso cai rau ntau lub hnub qub tsim nyob rau lub sijhawm ntev.

Tus kws sau ntawv Michelle Jecmen, tus kws tshawb fawb kawm tiav hauv UM, piav qhia, "Raws li cov hnub qub mus rau supernova, lawv ua paug rau lawv ib puag ncig los ntawm kev tsim thiab tso tawm hlau. Peb sib cav hais tias nyob rau hauv tsawg metallicity - galaxy ib puag ncig uas yog unpolluted - muaj ib tug 10-million-xyoo ncua ncua nyob rau hauv lub pib ntawm muaj zog superwinds, uas, nyob rau hauv lem, ua rau lub hnub qub tsim ntau dua. "

Txoj kev tshawb no qhia tias Hubble tuning diav rawg daim duab, uas faib cov galaxies raws li lawv cov yam ntxwv, muab kev nkag siab tseem ceeb rau qhov tshwm sim no. Cov galaxies loj heev, tus yam ntxwv los ntawm lawv cov duab puag ncig thiab cov hnub qub ntau, tau noj tag nrho lawv cov roj thiab tsis tsim lub hnub qub. Kauv galaxies, nyob rau hauv lub tines ntawm tuning diav rawg, muaj roj thiab compact caj npab qhov twg lub hnub qub tsim tshwm sim. Thaum kawg ntawm cov tines yog qhov tsawg tshaj plaws evolved, tsawg tshaj plaws galaxies.

Raws li tus kws sau ntawv laus Sally Oey, UM astronomer, "Cov galaxies dwarf no tsuas muaj cov mondo hnub qub tsim cov cheeb tsam. Muaj qee lub tswv yim nyob ib puag ncig yog vim li cas ... cov galaxies no muaj teeb meem txwv tsis pub lawv lub hnub qub tsim vim lawv tsis tshuab tawm lawv cov roj. "

Sib nrug los ntawm kev nthuav tawm cov laj thawj tom qab tus nqi siab dua ntawm lub hnub qub tsim hauv dwarf galaxies, kev tshawb fawb kuj tau nthuav tawm qhov kev cuam tshuam thib ob zoo siab. Lub sijhawm 10-lab-xyoo ncua sijhawm nyob rau hauv lub zog superwinds, pom nyob rau hauv pristine dwarf galaxies, muab astronomers nrog lub sijhawm tshwj xeeb los kawm cov xwm txheej uas nco txog lub hnub kaj ntug - lub sijhawm tom qab lub Big Bang.

Raws li cov pa roj sib xyaw ua ke thiab tsim qhov sib txawv hauv cov galaxies qis-metallicity dwarf galaxies, UV hluav taws xob tuaj yeem khiav tawm ntawm cov khoob no, zoo ib yam li lub tswv yim ntawm "cov laj kab laj kab" qauv. Qhov no tseem ceeb heev vim tias cov hluav taws xob ultraviolet ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv ionizing hydrogen, txheej txheem uas tshwm sim tom qab Big Bang thiab ua rau lub ntiaj teb ua pob tshab. Qhov kev nkag siab tshiab no ntawm qhov tshwm sim cosmic thaum ntxov muaj kev nkag siab zoo rau kev tsim thiab kev hloov pauv ntawm galaxies ntau txhiab xyoo.

Hauv kev tshawb fawb ntsig txog, siv Hubble Space Telescope, cov kws tshawb fawb tau tshawb xyuas lub ntiaj teb dwarf galaxy nyob ze hu ua Mrk 71. Cov pov thawj pom los ntawm qhov kev tshawb fawb no txhawb kev ncua qeeb hauv superwinds, lees paub Jecmen thawj qhov xwm txheej.

Qhov cuam tshuam ntawm cov kev tshawb pom no txuas ntxiv mus rau peb txoj kev nkag siab ntawm galaxies tau pom thaum lub hnub kaj ntug los ntawm James Webb Space Telescope. Oey qhia tias tseem muaj ntau yam uas yuav tsum tau kawm txog qhov tshwm sim ntawm cov kev tshawb pom no, uas muaj peev xwm hloov kho peb txoj kev nkag siab ntawm lub ntiaj teb thiab nws keeb kwm.

FAQ

Dab tsi yog dwarf galaxies?

Dwarf galaxies yog me me thiab tsis loj dua li lawv cov counterparts, feem ntau tshwm sim los ntawm qhov tsis muaj cov duab puag ncig thiab tsawg dua hnub qub. Lawv suav hais tias tsis tshua hloov zuj zus thiab muab kev nkag siab zoo rau hauv cov theem pib ntawm kev tsim galaxy.

Dab tsi yog Hubble tuning diav rawg daim duab?

Daim duab Hubble tuning diav rawg yog ib qho kev faib tawm rau galaxies raws li lawv cov yam ntxwv. Nws muaj peb hom loj: elliptical, kauv, thiab tsis xwm yeem. Nws pab astronomers categorize thiab nkag siab txog ntau yam ntawm galaxies nyob rau hauv lub ntug.

Lub cosmic kaj ntug yog dab tsi?

Lub cosmic kaj ntug yog hais txog lub sij hawm tom qab lub Big Bang thaum lub ntiaj teb hloov los ntawm opaque mus ua pob tshab. Nws tau cim los ntawm ionization ntawm hydrogen, txheej txheem yooj yim los ntawm ultraviolet hluav taws xob.

James Webb Space Telescope yog dab tsi?

James Webb Space Telescope (JWST) yog lub chaw soj ntsuam tom ntej uas yuav ua tiav Hubble Space Telescope. Nws yog tsim los kawm txog kev tsim cov hnub qub, galaxies, thiab planetary systems, thiab tshawb xyuas lub hauv paus chiv keeb ntawm lub ntiaj teb. JWST yuav muab kev nkag siab tsis tau pom dua rau hauv cosmic phenomena, xws li lub hnub kaj ntug, vim nws lub peev xwm siab heev.