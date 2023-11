NASA's Lucy Spacecraft Discovers Binary System hauv Asteroid Dinkinesh

NASA's Lucy spacecraft tsis ntev los no tau ua qhov kev tshawb pom zoo siab thaum nws ya ntawm lub hnub qub Dinkinesh. Lub dav hlau cov duab kos duab tau qhia tias Dinkinesh tsis yog ib lub hnub qub, tab sis yog ib qho binary system uas muaj ob lub asteroids orbiting ib leeg.

Thawj cov duab rov qab los ntawm Lucy paub meej tias Dinkinesh yog ib khub binary tiag tiag. Qhov kev tshawb pom no tau muab kev nkag siab zoo rau qhov xwm txheej ntawm lub hnub qub me me thiab lawv tus cwj pwm hauv qhov chaw. Lub asteroid loj dua nyob rau hauv lub cev yog kwv yees li ntawm 0.5 mais dav, thaum lub me me ntsuas txog 0.15 mais ntawm qhov loj.

Qhov kev sib ntsib no nrog Dinkinesh tau ua qhov kev sim rau Lucy lub peev xwm taug qab thiab nws lub davhlau ya nyob twg nrhiav qhov system. Lub dav hlau tau ntse taug qab ob lub asteroid khub thaum lawv ya dhau los ntawm qhov ceev ntawm 10,000 mph. Lub davhlau ya nyob twg taug qab qhov system nws tus kheej taug qab cov asteroids, qhia txog nws cov txiaj ntsig hauv lub sijhawm tshawb nrhiav qhov chaw tiag tiag.

Lub zej zog kev tshawb fawb zoo siab nrog cov duab ntawm Lucy thaum ntsib no. Cov ntaub ntawv khaws cia los ntawm lub dav hlau yuav raug tshuaj xyuas kom meej kom tau txais kev nkag siab ntxiv rau hauv qhov muaj pes tsawg leeg thiab tus cwj pwm ntawm asteroids. Lub binary system hauv Dinkinesh muab lub sijhawm nthuav rau kev kawm sib piv nrog rau lwm lub tshuab binary, xws li lub zeem muag ntawm lub ntiaj teb asteroid binary Didymos thiab Dimorphos tau soj ntsuam los ntawm DART lub hom phiaj.

Pab neeg Lucy yuav kawm ntxiv txog cov ntaub ntawv khaws tseg thaum ntsib no thiab npaj rau txoj haujlwm yav tom ntej. Xyoo 2025, Lucy yuav tau saib ze rau ntawm lwm lub hnub qub tseem ceeb hu ua Donaldjohanson. Qhov no yuav ntxiv dag zog rau peb txoj kev nkag siab ntawm asteroids thiab taug kev rau lub hom phiaj lub hom phiaj tseem ceeb - los tshawb txog Jupiter Trojan asteroids pib xyoo 2027.

Qhov kev tshawb pom no qhib qhov tshiab qhov ntev hauv peb txoj kev nkag siab ntawm asteroids thiab lawv cov tsim. Nws qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev tshawb nrhiav txuas ntxiv thiab kev tshawb fawb los qhib qhov tsis meej ntawm peb lub hnub ci thiab dhau mus.

Dab tsi yog binary system nyob rau hauv cov ntsiab lus ntawm asteroids?

Lub binary system nyob rau hauv cov ntsiab lus ntawm asteroids hais txog qhov muaj ob lub asteroids orbiting ib leeg. Cov asteroids no yog gravitationally khi thiab nthuav tawm ib qho kev sib raug zoo nyob rau hauv lawv cov kev txav thiab dynamics.

Lucy's terminal tracking system yog dab tsi?

Lucy's terminal tracking system yog ib qho kev siv thev naus laus zis nyob rau hauv lub dav hlau uas tso cai rau nws mus taug qab lub asteroid raws li nws hla ntawm kev kub ceev. Cov txheej txheem no yog qhov tseem ceeb rau kev ntes cov duab ntxaws thiab cov ntaub ntawv thaum lub sij hawm ze ntsib nrog asteroids.

Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm NASA lub hom phiaj Lucy yog dab tsi?

Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm NASA lub luag haujlwm Lucy yog tshawb nrhiav Jupiter Trojan asteroids, uas yog ib pawg ntawm cov hnub qub uas qhia Jupiter lub orbit ncig lub hnub. Los ntawm kev kawm cov asteroids no, cov kws tshawb fawb vam tias yuav tau txais kev nkag siab txog kev tsim ntxov ntawm lub hnub ci thiab cov kev hloov pauv ntawm Jupiter lub gravitational cawv.

Dab tsi lwm asteroids yuav ntsib Lucy yav tom ntej?

Tom qab nws ntsib Dinkinesh, Lucy tau teem sijhawm los saib ze rau ntawm lwm lub hnub qub tseem ceeb hu ua Donaldjohanson hauv 2025. Tom qab no, lub dav hlau yuav tshawb txog Jupiter Trojan asteroids, nws lub hom phiaj tseem ceeb, pib xyoo 2027.

