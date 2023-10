Puas yog Urbanization Tsav Nroj Tsuag Evolution? Tshawb nrhiav qhov cuam tshuam ntawm Nroog Heat Islands ntawm nplooj xim txawv

By

Kev lag luam hauv nroog tau hloov pauv thaj av loj hauv ntiaj teb, tsim kom muaj tib neeg tsim chaw nyob hu ua nroog ib puag ncig. Cov cheeb tsam no ua rau muaj kev xaiv xaiv rau lawv cov neeg nyob hauv, suav nrog kev raug tshav kub-tswj qhov chaw uas tsim cov tshav kub hauv nroog. Thaum cov kev tshawb fawb yav dhau los tau tshawb fawb txog qhov cuam tshuam ntawm kev kub ntxhov hauv nroog ntawm cov tsiaj evolution, nws cov teebmeem ntawm cov nroj tsuag tseem tsis tau tshawb nrhiav ntau.

Txhawm rau txuas qhov kev tshawb fawb no, ib pab pawg ntawm cov kws tshawb fawb coj los ntawm Associate Professor Yuya Fukano los ntawm Chiba University hauv Nyij Pooj tau tshawb xyuas seb cov kob cua sov hauv nroog puas cuam tshuam cov nplooj xim ntawm Oxalis corniculata, cov nroj tsuag feem ntau hu ua creeping woodsorrel. Cov nroj tsuag no nthuav tawm ntau yam xim ntawm nplooj, xws li ntsuab mus rau xim liab, thiab pom muaj nyob rau hauv ob lub nroog thiab tsis nyob hauv nroog thoob plaws ntiaj teb. Cov kev tshawb fawb yav dhau los qhia tias cov xim hloov pauv no ua raws li kev hloov pauv hloov pauv los tiv thaiv cov nroj tsuag los ntawm ib puag ncig kev ntxhov siab, nrog cov xim liab hauv cov nplooj xav kom txo tau cov cua sov thiab teeb pom kev puas tsuaj.

Los ntawm kev soj ntsuam hauv nroog thiab cov cheeb tsam tsis nyob hauv nroog hauv zos, toj roob hauv pes, thiab thoob ntiaj teb, cov kws tshawb fawb pom tias cov nplooj liab-nplooj txawv ntawm creeping woodsorrel feem ntau pom nyob ze ntawm qhov chaw tsis muaj dej nyob hauv nroog, thaum nplooj ntsuab-nplooj txawv nyob hauv. thaj chaw ntsuab. Cov qauv ntawm thaj chaw no tau zoo ib yam thoob plaws ntiaj teb, lees paub qhov kev sib txuas ntawm nroog loj thiab cov nplooj xim txawv ntawm cov ntoo creeping.

Cov kev sim ntxiv tau ua los ntsuas qhov kev hloov pauv ntawm cov nplooj xim hloov pauv. Cov txiaj ntsig tau pom tias cov nplooj liab-nplooj variants nthuav tawm qhov kev loj hlob zoo dua thiab ua kom muaj zog photosynthetic ntau dua nyob rau hauv qhov kub thiab txias, thaum nplooj ntsuab-nplooj variants tau zoo nyob rau hauv qis dua. Liab-nplooj variants tau pom muaj kev ntxhov siab ntau dua thiab muaj kev sib tw ntau dua hauv nroog nrog cov nroj tsuag tsawg, thaum nplooj ntsuab-nplooj variants vam meej hauv thaj chaw ntsuab ntsuab.

Kev tshuaj ntsuam caj ces tau qhia tias cov nplooj liab-nplooj variant ntawm O. corniculata yuav tau hloov zuj zus ntau zaus los ntawm cov txiv yawg ntsuab-nplooj cog. Qhov kev tshawb fawb no muab kev nkag siab zoo rau cov kev hloov pauv tsis tu ncua hauv nroog thiab qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev nkag siab txog kev hloov pauv ntawm cov nroj tsuag rau hauv nroog tshav kub Islands rau kev tsim qoob loo kom ruaj khov thiab ecosystem dynamics.

Kev tshawb fawb ntxiv yog xav tau los tshawb txog lwm yam nroj tsuag tshaj li nplooj xim rau kev nkag siab zoo ntawm cov nroj tsuag hloov mus rau hauv nroog tshav kub Islands tuaj.

Source: Yuya Fukano et al, Los ntawm ntsuab mus rau xim liab: Lub nroog tshav kub kev nyuaj siab tsav nplooj xim evolution. Science Advances (2023). DOI: 10.1126/sciadv.abq3542 (Chiba University)