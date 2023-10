Txoj kev tshawb nrhiav pom tib neeg them nyiaj tsawg rau kev ua haujlwm thaum lawv xav tias Robots tau kuaj xyuas nws

Ib txoj kev tshawb fawb tshiab los ntawm Technical University of Berlin tau qhia tias tib neeg nyiam tsis tshua nyiam rau lawv txoj haujlwm thaum lawv ntseeg tias cov neeg hlau twb tau kuaj xyuas nws lawm. Cov kws tshawb fawb sim simulated qhov xwm txheej uas cov neeg koom tau ua haujlwm nrog xyuas cov rooj sib tham hauv Circuit Court rau qhov tsis xws luag. Ib nrab ntawm cov neeg koom tau hais tias ib tug neeg hlau hu ua Panda tau tshuaj xyuas lub rooj sib tham ua ntej, thiab lawv tuaj yeem pom thiab hnov ​​​​tus neeg hlau thaum ua haujlwm.

Txoj kev tshawb nrhiav pom tias tib neeg uas ua haujlwm nrog cov neeg hlau feem ntau tuaj yeem pom qhov tshwm sim hu ua "social loafing." Social loafing tshwm sim thaum tib neeg siv zog tsawg dua hauv pab pawg piv rau thaum lawv ua haujlwm ib leeg. Cov kws tshawb fawb qhia tias qhov kev txo qis hauv kev tsim khoom tuaj yeem yog vim muaj kev hloov pauv hauv kev txhawb siab hauv kev sib koom ua haujlwm.

Txawm hais tias tsis muaj qhov sib txawv tseem ceeb hauv lub sijhawm thiab kev siv zog siv los ntawm ob pawg neeg koom nrog, cov neeg uas ntseeg tias lawv tau ua haujlwm nrog cov neeg hlau ntes tau tsawg dua qhov tsis xws luag tom qab ua haujlwm. Qhov no tuaj yeem piav qhia los ntawm qhov tseeb tias kev ua haujlwm hauv pab pawg txo qis kev nkag siab ntawm tus kheej lub luag haujlwm rau qhov tshwm sim ntawm kev ua haujlwm.

Ib qho kev txwv ntawm txoj kev tshawb fawb yog tias cov neeg koom tsis ncaj qha cuam tshuam nrog cov neeg hlau thiab paub tias lawv tau raug soj ntsuam raws li ib feem ntawm txoj kev tshawb no. Txawm li cas los xij, qhov kev tshawb pom no tsa cov lus nug tseem ceeb txog qhov cuam tshuam ntawm kev sib koom tes ntawm tib neeg-robots hauv lub neej tiag tiag.

Qhov tshwm sim ntawm kev sib raug zoo loafing tau kawm txij li xyoo 1913 thaum Max Ringelmann thawj zaug pom nws thaum lub sij hawm siv hlua rub. Nws qhia txog qhov txo qis cov neeg mob siab rau ua haujlwm thaum lawv ua haujlwm hauv pab pawg.

Cov kws tshawb fawb kuj tau ua tib zoo saib xyuas cov teeb meem ntawm kev saib xyuas thiab kev koom tes hauv kev sib koom tes ntawm tib neeg-neeg hlau. Thaum nws yooj yim los taug qab tus neeg saib, kev txiav txim siab yog tias cov ntaub ntawv tau ua tiav kev puas siab puas ntsws yog txoj haujlwm nyuaj dua.

Qhov kev tshawb nrhiav no muaj feem cuam tshuam dhau qhov kev tshawb nrhiav. Hauv kev lag luam xws li aviation, qhov twg tib neeg-automation kev sib cuam tshuam yog qhov tseem ceeb, kev tawg ntawm kev sib koom ua ke tuaj yeem ua rau muaj kev ua yuam kev. Yog li ntawd, kev cob qhia zoo, cov txheej txheem, thiab kev tawm tswv yim yog qhov tseem ceeb los xyuas kom muaj kev nyab xeeb thiab siv tau zoo ntawm automation hauv chaw ua haujlwm.

