Tshawb nrhiav cov kev coj ncaj ncees ntawm Bio-Computing

Bio-computing, ib zaug ib lub tswv yim txwv rau science ntawv tseeb, tam sim no muaj tseeb. Raws li cov thev naus laus zis no txuas ntxiv mus, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum xav txog qhov cuam tshuam rau kev coj ncaj ncees thiab ua lub luag haujlwm tshawb fawb thiab siv nws. Ib pawg kws tshaj lij thoob ntiaj teb, suav nrog cov neeg tsim khoom ntawm DishBrain, tau koom tes nrog bioethicists thiab kws tshawb fawb kho mob los daws qhov teeb meem no.

Tus thawj coj kws sau ntawv Dr. Brett Kagan, Tus Thawj Saib Xyuas Kev Tshawb Fawb ntawm Cortical Lab, hais txog qhov yuav tsum tau ua kom pom cov duab loj dua thaum koom nrog cov kab mob hauv nruab nrog cev nrog silicon substrates. Thaum lub peev xwm rau kev txawj ntse zoo li tus cwj pwm tau cog lus, kev vam meej yuav tsum tau ua kom tiav.

Xibfwb Julian Savulescu, Uehiro Lub Rooj Sib Tham hauv Kev Coj Ncaj Ncees ntawm University of Oxford, hais txog qhov tseem ceeb los txiav txim siab cov lus teb txog qhov xav tau los yog tib neeg hauv cov ntsiab lus ntawm kev siv tshuab niaj hnub no. Daim ntawv lees paub tias muaj ntau txoj hauv kev los piav qhia txog kev nco qab lossis kev txawj ntse, txhua qhov cuam tshuam sib txawv rau cov txheej txheem ntawm kev txawj ntse.

Kev coj ncaj ncees ntawm bio-computer kuj raug nug. Cov ntawv sau hais txog tus kws tshawb fawb neeg tshawb fawb Jeremy Bentham, uas tau sib cav tias lub peev xwm los xav txog lossis sib txuas lus tsis yog qhov kev txiav txim siab, tab sis yog lub peev xwm los raug kev txom nyem. Tsuas yog ua kom pom kev txawj ntse zoo li tib neeg tsis tas yuav muab kev coj ncaj ncees rau cov khoos phis tawj lom neeg.

Txawm hais tias daim ntawv tsis yog lub hom phiaj los teb tag nrho cov lus nug txog kev coj ncaj ncees nyob ib puag ncig bio-computer, nws muab lub hauv paus pib los ua kom muaj lub luag haujlwm tshawb fawb thiab kev thov. Cov teeb meem kev coj ncaj ncees thiab cov cib fim nthuav tawm los ntawm DishBrain kuj tau hais, tshwj xeeb hauv kev txhim kho peb txoj kev nkag siab ntawm cov kab mob xws li qaug dab peg thiab dementia.

Lub peev xwm cuam tshuam ntawm bio-computing yog qhov tseem ceeb, vim nws muaj kev siv hluav taws xob ntau dua rau kev suav nrog silicon-based. Thaum lub tshuab computer siv ntau lab watts ntawm lub zog, tib neeg lub hlwb siv tsawg li 20 watts. Los ntawm kev tshawb nrhiav bio-computing, peb tuaj yeem hais txog kev txhawj xeeb ib puag ncig cuam tshuam nrog IT kev lag luam cov pa roj carbon emissions.

Hauv kev xaus, daim ntawv no muab lub hauv paus rau kev txiav txim siab ncaj ncees hauv kev ua haujlwm ntawm bio-computing. Nws hais txog qhov yuav tsum tau muaj lub luag haujlwm rau kev tshawb fawb thiab kev thov, thaum tseem qhia txog cov txiaj ntsig thiab cov teeb meem uas cov cuab yeej no nthuav tawm.

