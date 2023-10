Lub Simulated Universe Theory: Tshawb nrhiav qhov xwm txheej ntawm kev muaj tiag

By

Lub simulated ntug kev tshawb xav qhia tias peb qhov kev muaj tiag tsis muaj dab tsi ntau tshaj li qhov kev simulated computer simulation. Raws li lub tswv yim no, peb cov kev cai ntawm lub cev thiab cov kev paub dhau los yog tsim los ntawm cov txheej txheem kev suav ntawm cov txheej txheem siab heev. Thaum xav txog, qhov kev xav no tau nyiam los ntawm cov kws tshawb fawb thiab cov kws tshawb fawb vim nws qhov cuam tshuam zoo.

Lub tswv yim ntawm kev muaj tiag raws li qhov kev xav tsis thoob hnub rov qab mus rau tim Nkij teb chaws thaum ub, nrog cov kws tshawb fawb zoo li Plato xav txog qhov teeb meem tsuas yog tshwm sim lossis kev tsis pom tseeb. Nyob rau lub sijhawm tam sim no, lub tswv yim no tau hloov mus rau hauv kev xav ntawm kev simulated kev muaj tiag, txhawb nqa los ntawm kev nce qib hauv kev suav thiab cov thev naus laus zis digital. Lub hauv paus kev ntseeg yog qhov tseeb ntawm qhov tseeb yog dhau ntawm lub cev.

Thaum qee cov kws tshawb fawb pom lub tswv yim ntawm lub ntiaj teb simulated intriguing, lwm tus tsis ntseeg. Kev tshawb nrhiav qhov tsis txaus ntseeg uas yuav nthuav tawm qhov simulated ntawm peb qhov tseeb yog qhov nyuaj, vim tias peb txoj kev nkag siab txog cov cai ntawm physics tseem tab tom hloov zuj zus.

Ib qho kev sim ua tau los sim simulated ntug kev tshawb xav tau npaj rau hauv 2022 txoj kev tshawb fawb siv cov ntaub ntawv kev tshawb xav, uas suav nrog kev khaws cia thiab kev sib txuas lus ntawm cov ntaub ntawv. Hauv kev tshawb fawb no, txoj cai tshiab ntawm physics hu ua txoj cai thib ob ntawm infodynamics tau qhia. Txoj cai lij choj no hais tias cov ntaub ntawv entropy, qhov nruab nrab ntawm cov ntaub ntawv xa tawm los ntawm ib qho kev tshwm sim, yuav tsum nyob twj ywm lossis txo qis hauv lub sijhawm. Qhov no sib piv nrog txoj cai thib ob ntawm thermodynamics, raws li entropy feem ntau nce.

Txoj cai thib ob ntawm infodynamics muab qhov tsim nyog ntawm cosmological thiab muaj qhov cuam tshuam loj heev. Nws tuaj yeem piav qhia tus cwj pwm ntawm cov ntaub ntawv caj ces, qhov tshwm sim ntawm kev hloov caj ces, tshwm sim hauv atomic physics, thiab lub sijhawm hloov pauv ntawm cov ntaub ntawv digital. Tsis tas li ntawd, nws muaj kev nkag siab txog kev tswj hwm ntawm symmetry hauv lub ntiaj teb.

Qhov kev tshawb pom no muaj qhov cuam tshuam loj rau ntau qhov chaw, suav nrog kev tshawb fawb caj ces, kev hloov pauv biology, physics, lej, thiab cosmology. Nws qhia txog qhov ua tau tias peb lub ntiaj teb tag nrho yuav yog ib qho kev simulated los yog lub computer nyuaj.

