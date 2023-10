Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Tshiab muaj zog dua cov hlau tsim siv DNA thiab iav

By

Cov kws tshawb fawb los ntawm Columbia University, University of Connecticut, thiab US Department of Energy's Brookhaven National Laboratory tau tsim cov khoom siv hnyav hnyav uas muaj zog dua hlau. Hauv kev sib koom tes, cov kws tshawb fawb tau ua ke DNA, cov khoom siv lom neeg lub luag haujlwm rau khaws cov ntaub ntawv keeb kwm, nrog silica, uas yog lub ntsiab ntawm iav, los tsim cov khoom tshiab.

Ib qho tshwj xeeb ntawm DNA yog nws lub peev xwm los tsim cov qauv 3D nyuaj, lossis origami, los ntawm kev sib txuas ntawm nucleotides. Cov qauv DNA no tuaj yeem ua lub tsev thaiv uas nws tus kheej sib sau ua ke rau hauv cov kab hlau loj dua. Los ntawm cov txheej txheem DNA no nrog cov txheej nyias nyias ntawm silica, cov kws tshawb fawb tau tsim cov khoom siv uas hnyav thiab muaj zog heev. Cov khoom siv kuj suav nrog cov hauv paus ntsiab lus ntawm biomineralization, uas yog txheej txheem los ntawm cov ntaub so ntswg nyob ua cov zaub mov kom nws cov tawv tawv.

Cov kws tshawb fawb tau ua haujlwm nanoindentation, ib qho kev kuaj tshwj xeeb ntawm cov khoom siv, los ntsuas lub zog ntawm cov khoom. Lawv pom tias nws yog plaub npaug zog dua li cov hlau, thaum nws qhov ntom ntom yog li tsib npaug qis dua. Cov khoom siv lub zog thiab kev ua haujlwm tau los ntawm nws qhov sib xyaw ua ke ntawm DNA thiab silica, nrog rau nws cov qauv nanoscale. Qhov no qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau kev siv engineering thiab kev tiv thaiv.

Cov kws tshawb fawb npaj yuav tshawb xyuas ntxiv txog kev siv lwm cov ntaub ntawv, xws li carbide ceramics, los tsim cov khoom siv hnyav dua. Lawv qhov kev tshawb pom tau raug luam tawm hauv phau ntawv xov xwm Cell Reports Physical Science. Qhov kev tawg no tuaj yeem muaj qhov cuam tshuam loj rau kev tsim cov khoom siv tshiab thiab thev naus laus zis yav tom ntej.

Cov Ntsiab Lus:

- DNA: Ib qho molecule uas nqa cov ntaub ntawv lom neeg thiab qhia cov hlwb yuav ua li cas tsim, loj hlob, thiab rov tsim dua.

- Silica: Cov khoom tseem ceeb ntawm iav, cov khoom siv tawv thiab nkig.

- Origami: Kev kos duab ntawm daim ntawv folding rau hauv cov qauv tsim.

- Nucleotides: Lub tsev blocks ntawm DNA.

- Biomineralization: Cov txheej txheem los ntawm cov ntaub so ntswg nyob ua cov zaub mov kom muaj zog.

Qhov chaw:

- Thawj tsab xov xwm: Kev sib xyaw DNA nrog silica yields lub teeb yuag, cov ntaub ntawv muaj zog heev. (Tau qhov twg los: Brookhaven National Laboratory)

- Cov ntawv xov xwm: DNA-Enabled Tsim cov khoom mos thiab tawv Silica. (Source: Cell Reports Physical Science)