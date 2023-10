Kev ploj ntawm Marine Tsiaj ntawm South Ncej: Kev nyab xeeb thiab Hiav Txwv-Level Tsis Paub

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau coj los ua kom pom qhov kev ploj ntawm cov tsiaj hauv hiav txwv uas tshwm sim ntawm 390 txog 385 lab xyoo dhau los ntawm South Ncej. Cov kev tshawb fawb no tau nthuav tawm qhov kev nkag siab tshiab rau qhov cuam tshuam loj ntawm kev nyab xeeb thiab dej hiav txwv hloov pauv ntawm marine ecosystems.

Thaum lub sijhawm Early-Middle Devonian, lub supercontinent Gondwana, uas suav nrog thaj chaw tam sim no Africa, South America, thiab Antarctica, tau nyob ze ntawm South Ncej. Contrary to the icy toj roob hauv pes peb tam sim no koom nrog Antarctica, qhov av loj no thaum ub tau ntsib huab cua sov thiab dej hiav txwv siab dua, ua rau dej nyab loj heev.

Cov kws tshawb fawb tau ntev tau xav tsis thoob los ntawm qhov tshwm sim thiab qhov ploj tom qab ntawm Malvinoxhosan biota, ib pawg ntawm cov tsiaj hauv hiav txwv uas vam meej hauv cov dej txias. Cov pab pawg no muaj ntau hom plhaub ntses, ntau yam uas tam sim no tau ploj mus. Tom qab ob puas xyoo ntawm kev paub tsis meej, txoj kev tshawb fawb tus thawj coj, Dr. Cameron Penn-Clarke, piav qhia tias lub hauv paus chiv keeb thiab kev ploj ntawm cov tsiaj no thaum kawg tsis tau daws.

Txhawm rau tshawb xyuas qhov tshwm sim no, cov kws tshawb fawb tau sau thiab txheeb xyuas ntau cov ntaub ntawv fossil. Los ntawm kev siv cov txheej txheem analytical siab, lawv ua tib zoo tshuaj xyuas cov txheej txheem ntawm cov pob zeb qub, txhua tus muaj nws cov ntaub ntawv fossil tshwj xeeb. Qhov kev tshuaj ntsuam tau nthuav tawm 7 txog 8 txheej sib txawv, qhia txog kev poob qis hauv cov tsiaj hauv hiav txwv.

Thaum muab cov khaubncaws sab nraud povtseg nrog cov ntaub ntawv ib puag ncig thaum ub thiab cov ntaub ntawv ntsuas kub thoob ntiaj teb, cov kws tshawb fawb tau tshawb pom qhov txaus ntshai. Lawv pom muaj kev sib raug zoo ntawm kev poob ntawm cov tsiaj hiav txwv muaj ntau haiv neeg thiab kev hloov pauv hauv hiav txwv thiab kev hloov pauv huab cua. Nws yog thaum lub caij txias thoob ntiaj teb uas Malvinoxhosan biota vam meej. Cov xwm txheej txias tau tso cai rau cov tsiaj no tshwj xeeb, tau txais txiaj ntsig los ntawm cov kab hluav taws xob thermal thaiv ze ntawm tus ncej. Txawm li cas los xij, thaum kub pib nce siab, Malvinoxhosan tsiaj ploj mus, ua txoj hauv kev rau cov tsiaj kom haum rau cov dej sov.

Cov kev hloov pauv hauv dej hiav txwv nyob rau lub sijhawm no yuav ua rau muaj kev cuam tshuam hauv hiav txwv ntuj, ua rau cov dej sov equatorial nkag mus rau South Ncej. Yog li ntawd, cov tsiaj dej sov no tau tswj hwm, qhia txog kev tuag ntawm Malvinoxhosan marine creatures. Kev puas tsuaj ntawm lub ncov qaumteb qabteb ecosystems tshwm sim los ntawm kev ploj ntawm Malvinoxhosan biota yog kev puas tsuaj thiab irreversible.

Dr. Penn-Clarke piav txog qhov no yog "390-million-xyoo-laus tua neeg paub tsis meej." Txoj kev tshawb nrhiav pom tau hais tias qhov sib xyaw ua ke ntawm kev hloov pauv hauv hiav txwv theem thiab qhov kub thiab txias yog qhov tseem ceeb ua rau muaj qhov tshwm sim ploj mus. Thaum qhov kev tshwm sim tshwj xeeb no tshwm sim nrog kev paub txog kev ploj tuag thaum lub sijhawm Early-Middle Devonian, cov kws tshawb fawb tsis muaj hnub nyoog qhov tseeb.

Kev nkag siab txog qhov rhiab heev ntawm lub ncov qaumteb qabteb ib puag ncig thiab ecosystems rau cov kev hloov hauv hiav txwv theem thiab kub yog qhov tseem ceeb, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv lub teeb ntawm biodiversity ntsoog tam sim no. Txoj kev tshawb no qhia txog qhov xwm txheej tas mus li ntawm kev hloov pauv tshwm sim hauv cheeb tsam polar. Cov kev tshawb pom no qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev tiv thaiv thiab khaws cia cov ecosystems tsis zoo no.

