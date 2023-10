Direct Imaging ntawm Glycans Binding rau Biomolecules ntawm Qib Ib-Molecule

By

Ib pab pawg kws tshuaj organic los ntawm Max-Planck lub koom haum rau Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb, hauv kev sib koom tes nrog cov kws tshawb fawb los ntawm University of Tübingen thiab University of Copenhagen, tau tsim ib txoj hauv kev tsom xam los ntes cov duab ntawm glycans khi rau biomolecules. Glycans, uas yog cov carbohydrates koom nrog ntau yam txheej txheem lom neeg, feem ntau pom muaj nyob rau ntawm tes. Qhov kev tshawb fawb no, luam tawm nyob rau hauv Science, nthuav tawm ib qho kev ua tiav hauv cov txheej txheem kev yees duab ntawm ib qib-molecule.

Glycans ua si lub luag haujlwm tseem ceeb hauv cov protein folding thiab tau kawm ntau heev vim lawv qhov tseem ceeb hauv cov txheej txheem lom neeg. Hauv txoj kev tshawb no, cov kws tshawb fawb tau siv cov txheej txheem electrospray los thawb glycans khi rau lipid thiab protein molecules (hu ua glycosaminoglycans thiab glycoconjugates) mus rau cov nyiaj thiab tooj liab. Qhov no tso cai rau cov duab ncaj qha ntawm cov molecules siv scanning tunneling microscopy.

Los ntawm kev siv cov txheej txheem no, pab pawg tshawb fawb tuaj yeem txheeb xyuas cov monosaccharides tshwj xeeb hauv glycan chains thiab tau txais kev nkag siab rau hauv kev taw qhia thiab txuas txoj haujlwm ntawm glycans ntawm cov pob txha protein. Cov kws tshawb fawb kuj tau qhia txog kev siv txoj kev ntsuas no los ntawm kev ntes cov duab ntawm cov pa oxygen-txuas glycans khi rau mucin proteins, uas tuaj yeem pab tshawb pom cov kab mob qog noj ntshav thaum ntxov.

Cov txheej txheem tshiab no muaj peev xwm loj heev hauv ntau yam kev tshawb fawb, suav nrog kev txheeb xyuas cov glycolipids tsis paub thiab glycoproteins. Lub peev xwm los pom qhov sib lawv liag thiab qhov chaw ntawm glycans nyob rau theem ib-molecule muab kev pom zoo rau cov khoom siv thiab kev ua haujlwm ntawm cov carbohydrates hauv cov txheej txheem lom neeg.

Tau qhov twg los: Kelvin Anggara li al, Kev soj ntsuam ncaj qha ntawm glycans bonded rau cov proteins thiab lipids ntawm ib qib-molecule, Science (2023). DOI: 10.1126/science.adh3856