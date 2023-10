Dinuclear Ruthenium Complex ua kom muaj kev xaiv zoo heev Photocatalytic CO2 txo

By

Cov kws tshawb fawb ntawm University of Tsukuba tau ua tiav qhov kev vam meej hauv thaj chaw ntawm lub zog tauj dua tshiab los ntawm kev tsim lub dinuclear ruthenium (Ru) complex uas ua haujlwm zoo photocatalyst rau hloov CO2 rau carbon monoxide (CO). Qhov kev ua txhaum no tuav cov lus cog tseg zoo rau kev hais txog kev txo qis ntawm fossil fuels thiab tiv thaiv lub ntiaj teb kom sov.

Zoo ib yam li cov txheej txheem ntawm photosynthesis nyob rau hauv cov nroj tsuag, kev hloov dua siab tshiab thiab cia lub hnub ci zog rau hauv tshuaj lom neeg lub zog yog qhov tseem ceeb rau kev daws teeb meem ib puag ncig. Pab neeg siv lub zog photocatalytic zog ntawm Ru dinuclear complex kom ua tiav cov tshuaj tiv thaiv CO2 txo qis, ua rau muaj kev xaiv ntau dua 99% rau CO.

Txhawm rau ua tiav qhov kev sim, kev sib xyaw ntawm dimethylacetamide thiab dej, muaj cov Ru dinuclear complex ua lub photocatalyst thiab ib tug sacrificial txo tus neeg sawv cev, raug rau lub teeb nrog ib tug nruab nrab wavelength ntawm 450 nm nyob rau hauv ib tug CO2 cua. Tom qab 10 teev, tag nrho cov txo tus neeg sawv cev tau noj, thiab CO2 tau ua tiav rau hauv CO.

Cov kws tshawb fawb tau txiav txim siab tias qhov siab tshaj plaws quantum tawm los ntawm cov tshuaj tiv thaiv ntawm 450 nm yog 19.7%. Zoo kawg li, qhov txo qis photocatalytic CO2 tau ua tiav nrog kev ua haujlwm zoo, txawm tias thaum pib CO2 concentration hauv cov pa roj tau txo mus rau 1.5%. Qhov no qhia tau tias yuav luag tag nrho cov kev qhia CO2 tuaj yeem hloov mus rau CO.

Kev txhim kho kev ruaj ntseg ntawm cov tshiab tsim Ru dinuclear complex yog vim muaj zog chelating nyhuv ntawm ligand ua hauj lwm. Lub complex ntawm ob Ru complex moieties koom nyob rau hauv photosensitization, ntxiv txhim khu nws stability nyob rau hauv cov tshuaj tiv thaiv tej yam kev mob.

Cov kws tshawb fawb tsom mus ntxiv txhim kho cov kev ua haujlwm catalytic ntawm Ru complex los tsim cov tshuaj tiv thaiv uas muaj peev xwm tsav cov txheej txheem txo CO2, txawm tias qis dua CO2 ntau npaum li lub ntiaj teb huab cua.

Qhov kev tshawb fawb no qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau kev siv lub hnub ci zog los hloov CO2 rau hauv cov tshuaj muaj nqis ntxiv thiab muab txoj hauv kev cog lus los tawm tsam qhov tsis zoo ntawm cov pa roj carbon emissions.

